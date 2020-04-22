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    Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri açıklandı

    Yeni Microsoft Flight Simulator’un pek çok PC oyuncusunu üzecek sistem gereksinimleri açıklandı. Flight Simulator, bu yıl içerisinde çıkacak.
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    42 dk.
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    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri açıklandı
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    Microsoft’un uçuş simülasyonu Flight Simulator, uzun yıllar sonra yenileniyor. Bu sene çıkış yapacak Flight Simulator’un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşıldı.

    Minimum: 

    • CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
    • GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
    • VRAM: 2GB
    • RAM: 8GB
    • HDD: 150GB
    • Bant genişliği: 5 Mbps

    Önerilen:

    • CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
    • GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
    • VRAM: 4GB
    • RAM: 16GB
    • HDD: 150GB
    • Bant genişliği: 20 Mbps

    İdeal:

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    • CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X
    • GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080
    • VRAM: 8GB
    • RAM: 32GB
    • HDD: 150GB (SSD önerilir)
    • Bant genişliği: 50 Mbps

    Serinin önceki oyunu olan Flight Simulator X, 2006 yılında yayınlanmıştı. Simülasyon hayranlarının meraklı bekleyişi bu sene sona erecek. Yeni Flight Simulator, bu yıl içerisinde PC’ye, gelecek yıl Xbox One ve Xbox Series X platformuna çıkış yapacak. Net çıkış tarihinin bu ayın sonunda duyurulması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

    Çoklu oyuncu modu

    Oyunun fotoğraf ve vidoları büyüleyici görünüyor. Dünyadaki bütün havalimanları oyunda yer alacak. 2 milyondan fazla şehir, 40 binden fazla havalimanın olduğu söyleniyor. Microsoft elbette bu şehirlerin tamamını elle tasarlamadı. Azure AI teknolojisi, Bing’in uydu görüntülerini 3 boyutlu nesnelere dönüştürerek youna ekledi. Popüler şehirler ve havalimanları için tasarımcılar çalıştı. Oyunun en heyecan verici yanı ise oyunda çoklu oyuncu modunun bulunuyor olması. Arkadaşlarınızla, kalabalık gruplarla birlikte uçabileceksiniz. Buna ek olarak gerçek dünyadaki uçuşlar canlı olarak dijital ortama aktarılıyor. Çoklu oyuncu moduyla ilgili tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    wolwes 19 dk.
    Agronn'dan bi kokpit kurup şu simulatoru 2 sene kullansan direk 737 pilotusun.
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    MHEC 33 dk.
    Minimum sisteme bak



    Google earth uçuş simülatörüne devam edeyim ben
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