Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri açıklandı

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un uçuş simülasyonu Flight Simulator, uzun yıllar sonra yenileniyor. Bu sene çıkış yapacak Flight Simulator’un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşıldı.

Minimum:

CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460

GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770

VRAM: 2GB

RAM: 8GB

HDD: 150GB

Bant genişliği: 5 Mbps

Önerilen:

CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400

GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970

VRAM: 4GB

RAM: 16GB

HDD: 150GB

Bant genişliği: 20 Mbps

İdeal:

İlginizi Çekebilir

Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service

CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X

GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080

VRAM: 8GB

RAM: 32GB

HDD: 150GB (SSD önerilir)

Bant genişliği: 50 Mbps

Serinin önceki oyunu olan Flight Simulator X, 2006 yılında yayınlanmıştı. Simülasyon hayranlarının meraklı bekleyişi bu sene sona erecek. Yeni Flight Simulator, bu yıl içerisinde PC’ye, gelecek yıl Xbox One ve Xbox Series X platformuna çıkış yapacak. Net çıkış tarihinin bu ayın sonunda duyurulması bekleniyor.

Ayrıca Bkz. "Kavga bitti, Fortnite oyunu Google Play’e geldi"

Çoklu oyuncu modu

Oyunun fotoğraf ve vidoları büyüleyici görünüyor. Dünyadaki bütün havalimanları oyunda yer alacak. 2 milyondan fazla şehir, 40 binden fazla havalimanın olduğu söyleniyor. Microsoft elbette bu şehirlerin tamamını elle tasarlamadı. Azure AI teknolojisi, Bing’in uydu görüntülerini 3 boyutlu nesnelere dönüştürerek youna ekledi. Popüler şehirler ve havalimanları için tasarımcılar çalıştı. Oyunun en heyecan verici yanı ise oyunda çoklu oyuncu modunun bulunuyor olması. Arkadaşlarınızla, kalabalık gruplarla birlikte uçabileceksiniz. Buna ek olarak gerçek dünyadaki uçuşlar canlı olarak dijital ortama aktarılıyor. Çoklu oyuncu moduyla ilgili tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.