Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri açıklandı

Microsoft’un uçuş simülasyonu Flight Simulator, uzun yıllar sonra yenileniyor. Bu sene çıkış yapacak Flight Simulator’un minimum ve önerilen sistem gereksinimleri paylaşıldı.
Minimum:
- CPU: Ryzen 3 1200 / Intel i5-4460
- GPU: Radeon RX 570 / NVIDIA GTX 770
- VRAM: 2GB
- RAM: 8GB
- HDD: 150GB
- Bant genişliği: 5 Mbps
Önerilen:
- CPU: Ryzen 5 1500X / Intel i5-8400
- GPU: Radeon RX 590 / Nvidia GTX 970
- VRAM: 4GB
- RAM: 16GB
- HDD: 150GB
- Bant genişliği: 20 Mbps
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- CPU: Ryzen 7 Pro 2700X / Intel i7-9800X
- GPU: Radeon VII / Nvidia RTX 2080
- VRAM: 8GB
- RAM: 32GB
- HDD: 150GB (SSD önerilir)
- Bant genişliği: 50 Mbps
Serinin önceki oyunu olan Flight Simulator X, 2006 yılında yayınlanmıştı. Simülasyon hayranlarının meraklı bekleyişi bu sene sona erecek. Yeni Flight Simulator, bu yıl içerisinde PC’ye, gelecek yıl Xbox One ve Xbox Series X platformuna çıkış yapacak. Net çıkış tarihinin bu ayın sonunda duyurulması bekleniyor.
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Çoklu oyuncu modu
Oyunun fotoğraf ve vidoları büyüleyici görünüyor. Dünyadaki bütün havalimanları oyunda yer alacak. 2 milyondan fazla şehir, 40 binden fazla havalimanın olduğu söyleniyor. Microsoft elbette bu şehirlerin tamamını elle tasarlamadı. Azure AI teknolojisi, Bing’in uydu görüntülerini 3 boyutlu nesnelere dönüştürerek youna ekledi. Popüler şehirler ve havalimanları için tasarımcılar çalıştı. Oyunun en heyecan verici yanı ise oyunda çoklu oyuncu modunun bulunuyor olması. Arkadaşlarınızla, kalabalık gruplarla birlikte uçabileceksiniz. Buna ek olarak gerçek dünyadaki uçuşlar canlı olarak dijital ortama aktarılıyor. Çoklu oyuncu moduyla ilgili tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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