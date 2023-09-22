Microsoft'un Activision satın alımı İngiltere’den ön onay aldı!

Microsoft'un Activision satın alımında son engel kırılıyor
CMA tarafından yapılan basın açıklamasında, "CMA, yeniden yapılandırılan anlaşmanın, bu yılın başlarında orijinal işlemle ilgili olarak ortaya konan endişeleri önemli ölçüde gideren değişiklikler yaptığını düşünmektedir" dedi. Kurum, bunun "anlaşmanın onaylanmasına kapı açtığı" anlamına geldiğini ifade etti.
Ancak yine de bu, nihai onaydan önce sadece bir ön karar. CMA, Microsoft'un önerdiği çözüm yolları hakkında üçüncü tarafların görüşlerini almak üzere 6 Ekim'e kadar bir danışma süreci başlattığını açıkladı. Uzatılan 18 Ekim tarihinden önce nihai bir karar alınması bekleniyor. Danışma süreci, CMA'nın anlaşmayla ilgili kalan birkaç endişesini gidermeyi amaçlıyor.
Microsoft başkan yardımcısı ve başkanı Brad Smith, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada "CMA'nın bulut oyun akışıyla ilgili kalan endişelerini tam olarak giderdiğine inandığımız çözümler sunduk ve 18 Ekim son tarihinden önce anlaşmayı kapatmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Activision Blizzard da CMA'nın yanıtından memnun. Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick çalışanlara gönderdiği bir açıklamada "Bu, birleşme için önemli bir kilometre taşı ve düzenleyicilerle çözüm odaklı çalışmamızın bir kanıtıdır" dedi. İngiltere, Microsoft'un dev anlaşması için son düzenleyici engel konumunda.Kaynakça https://www.engadget.com/microsofts-activision-merger-set-to-get-its-final-uk-approval-083315786.html https://www.gov.uk/government/news/new-microsoft-activision-deal-addresses-previous-cma-concerns-in-cloud-gaming Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.