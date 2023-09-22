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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un Activision satın alımı İngiltere’den ön onay aldı!

    Microsoft'un Activision satın alımındaki son engel kalkıyor. Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu CMA, satın alıma ilişkin sonuca işaret eden ön onayı Microsoft’a verdiğini duyurdu.
    Microsoft'un Activision satın alımı İngiltere’den ön onay aldı! Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık Rekabet ve Piyasa Kurumu (CMA), Microsoft'un 69 milyar dolarlık Activision Blizzard anlaşmasına devam etmesi için ön onay verdi. CMA başlangıçta bulut oyunlarıyla ilgili endişeler nedeniyle satın alma işlemini engellemişti, ancak Microsoft kısa süre önce anlaşmayı yeniden yapılandırarak mevcut ve yeni Activision Blizzard oyunlarının bulut oyun haklarını Ubisoft'a devrettiğini duyurmuştu. Bu manevranın onayı getirmesi bekleniyordu.

    Microsoft'un Activision satın alımında son engel kırılıyor

    CMA tarafından yapılan basın açıklamasında, "CMA, yeniden yapılandırılan anlaşmanın, bu yılın başlarında orijinal işlemle ilgili olarak ortaya konan endişeleri önemli ölçüde gideren değişiklikler yaptığını düşünmektedir" dedi. Kurum, bunun "anlaşmanın onaylanmasına kapı açtığı" anlamına geldiğini ifade etti.

    Ancak yine de bu, nihai onaydan önce sadece bir ön karar. CMA, Microsoft'un önerdiği çözüm yolları hakkında üçüncü tarafların görüşlerini almak üzere 6 Ekim'e kadar bir danışma süreci başlattığını açıkladı. Uzatılan 18 Ekim tarihinden önce nihai bir karar alınması bekleniyor. Danışma süreci, CMA'nın anlaşmayla ilgili kalan birkaç endişesini gidermeyi amaçlıyor.

    Microsoft başkan yardımcısı ve başkanı Brad Smith, X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada "CMA'nın bulut oyun akışıyla ilgili kalan endişelerini tam olarak giderdiğine inandığımız çözümler sunduk ve 18 Ekim son tarihinden önce anlaşmayı kapatmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

    Activision Blizzard da CMA'nın yanıtından memnun. Activision Blizzard CEO'su Bobby Kotick çalışanlara gönderdiği bir açıklamada "Bu, birleşme için önemli bir kilometre taşı ve düzenleyicilerle çözüm odaklı çalışmamızın bir kanıtıdır" dedi. İngiltere, Microsoft'un dev anlaşması için son düzenleyici engel konumunda.

    Kaynakça https://www.engadget.com/microsofts-activision-merger-set-to-get-its-final-uk-approval-083315786.html https://www.gov.uk/government/news/new-microsoft-activision-deal-addresses-previous-cma-concerns-in-cloud-gaming
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 gün önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 gün önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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