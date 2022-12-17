Microsoft, Internet Explorer'ın üzerine son toprağı da atıyor: Onu özlemeyeceğiz

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 10 işletim sisteminde Internet Explorer 11 tarayıcısını kalıcı olarak devre dışı bırakacağını ve bunun 14 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

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Eski tarayıcı kaldırıldıktan sonra, kullanıcılar Internet Explorer'ı açmaya çalışırken Microsoft Edge'e yönlendirilecekler. Daha önce kullanılan tüm veriler (arama geçmişi, yer imleri vb.) otomatik olarak Edge'e aktarılacak. Microsoft, resmi web sitesinde konuyla ilgili olarak şu uyarıyı yayınladı:

"Kuruluşunuz hala IE11'e bağımlıysa, 14 Şubat 2023'e kadar geçişi tamamlamak için belirli adımları atmalısınız. Aksi takdirde, kullanıcılar IE11'e bağımlı uygulamalara erişimi kaybettiğinde iş akışlarında ciddi kesinti riskiyle karşı karşıya kalırsınız."

Tam Boyutta Gör Güncelleme, işletim sisteminin kurumsal sürümlerinin kullanıcıları da dahil olmak üzere Windows 10 çalıştıran tüm cihazlar için geçerli olacak. Microsoft, değişikliği geri almak için bir fırsat da sunmayacak.

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