Microsoft, Internet Explorer'ın üzerine son toprağı da atıyor: Onu özlemeyeceğiz

Microsoft son uyarısını yaptı
Eski tarayıcı kaldırıldıktan sonra, kullanıcılar Internet Explorer'ı açmaya çalışırken Microsoft Edge'e yönlendirilecekler. Daha önce kullanılan tüm veriler (arama geçmişi, yer imleri vb.) otomatik olarak Edge'e aktarılacak. Microsoft, resmi web sitesinde konuyla ilgili olarak şu uyarıyı yayınladı:
"Kuruluşunuz hala IE11'e bağımlıysa, 14 Şubat 2023'e kadar geçişi tamamlamak için belirli adımları atmalısınız. Aksi takdirde, kullanıcılar IE11'e bağımlı uygulamalara erişimi kaybettiğinde iş akışlarında ciddi kesinti riskiyle karşı karşıya kalırsınız."Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...