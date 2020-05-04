Microsoft News Bar güncellemesi özelleştirme seçeneklerini artırıyor

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Geçen ay Microsoft tarafından Windows kullanıcılarına sunulan News Bar, Microsoft News üzerinden haberleri kullanıcıların masaüstüne getiren bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştı. News Bar yeni güncellemesinde yeni kişiselleştirme seçeneklerine sahip oldu.

Güncellemeyle birlikte gelen ekstralar arasında otomatik sürükleme aralığını ve sıklığını değiştirmek yer alıyor. Bunun yanında hangi sayıda makalenin otomatik olarak indirileceğini seçmek de artık mümkün. Bu seçim sayesinde artık uygulamanın ne kadar veri ve RAM kullanacağını kontrol etmek dolaylı olarak mümkün.

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Uygulamanın son sürümünü Microsoft Store üzerinden indirerek deneyebilirsiniz.

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