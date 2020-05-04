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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft News Bar güncellemesi özelleştirme seçeneklerini artırıyor

    Microsoft'un geçen ay kullanıma sunduğu ve hâlâ beta sürecinde olan Windows 10 uygulaması News Bar, ynei güncellemesiyle kişiselleştirme ve veri kullanımını kontrol olanaklarını artırdı.
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    Windows
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft News Bar güncellemesi özelleştirme seçeneklerini artırıyor
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    Geçen ay Microsoft tarafından Windows kullanıcılarına sunulan News Bar, Microsoft News üzerinden haberleri kullanıcıların masaüstüne getiren bir uygulama olarak karşımıza çıkmıştı. News Bar yeni güncellemesinde yeni kişiselleştirme seçeneklerine sahip oldu.

    Güncellemeyle birlikte gelen ekstralar arasında otomatik sürükleme aralığını ve sıklığını değiştirmek yer alıyor. Bunun yanında hangi sayıda makalenin otomatik olarak indirileceğini seçmek de artık mümkün. Bu seçim sayesinde artık uygulamanın ne kadar veri ve RAM kullanacağını kontrol etmek dolaylı olarak mümkün.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Firefox eklentisi sizin için sahte e-posta adresi üretiyor"

    Uygulamanın son sürümünü Microsoft Store üzerinden indirerek deneyebilirsiniz.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    drjacob (... ) 1 hf.
    Microsoft yine boş işler ile ilgileniyor
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    DH Misafiri 1 hf.
    Aynen öyle vallahi
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    GwynBleidd48 1 hf.
    Ms haber çok kötü
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    denizyavuz1 1 hf. yeni yorumcu
    MSN'den sonra ne yapsalar boş
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 hf.
    Bundle gibi kaynak seçimi getirmediği, ağırlıkla havuz medyasını ve daha da beteri leş magazin haberlerini pompaladığı sürece Microsoft'un MSN tabanlı haber servisleri ağızlarıyla kuş tutsalar yaranamazlar.
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