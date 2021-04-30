Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft Office'in standart yazı tipi 15 yılın ardından değişiyor

    Yazılım devi Microsoft, aradan geçen yaklaşık 15 yılın ardından Office yazılımındaki standart Calibri yazı tipinin değiştirileceğini duyurdu.
    30 Nisan 2021, 19:00 (4 sa.)
    976
    23
    2
    Diğer Yazılım
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Microsoft Office'in standart yazı tipi 15 yılın ardından değişiyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft, 15 yılın ardından ilk kez Office ürünlerinde standart Calibri yazı tipini değiştirmeye karar verdi ve bu gelişme şirketin web sitesinden duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft, Paint yazılımını Windows 10'dan ayırmaya karar verdi

    Ayrıca Bkz. "Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi"

    Calibri, 2007 yılından bu yana Times New Roman fontunun yerini alarak Office uygulamalarında varsayılan yazı tipi olmuştu. Şirket artık bir değişikliğin zamanı geldiğini düşünmüş olacak ki bir değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.

    Microsoft Office'in standart yazı tipi 15 yılın ardından değişiyor
    Tam Boyutta Gör

    2022'de temel yazı tipi belli olacak

    Yeni yazı tiplerinin adı Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford ve Grandview. Her yazı tipinin kendine has özellikleri var. Örneğin, Tenorite "sıcak ve samimi bir stile" sahip geleneksel bir sans-serif yazı biçimi, Bierstadt ise 20. yüzyılın ortalarında klasik İsviçre tipografisinden esinlenmiş bir font.

    Yeni yazı tipleri halihazırda Microsoft 365 paketinde uygulanabiliyorlar. Şirket, beş ay içinde hangi yazı tipinin temel olacağına karar vermek adına kullanıcılardan geri dönüşler almayı planlıyor. Standart yazı tipinde tam ölçekli değişiklikler ise 2022 yılında başlayacak.



    https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/04/28/beyond-calibri-finding-microsofts-next-default-font/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    İnsan gözü şeklinde web kamerası

    ghostmen323 12 saat önce

    yaratıcı ülkemizde olsa alırım

    cceviz 20 saat önce

    "Bu kameralardan hep bizi izliyorlar" paranoyasını yayma amaçlı tasarlanmış resmen.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Tolgá (Tolgahan Akyüz) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    grandview ve tenorite güzelmiş.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows icin benzer bir sey yapabilirler soyle guzel buyuk bir gorsel degisim olur umarim. Zamana ayak uydurmak gerek.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 17 dk. Honor Play 5'in yüksek kaliteli görüntüsü yayınlandı: İşte özellikleri 47 dk. BluTV'nin yerli dizisi Yeşilçam'ın 2. sezon çekimleri başladı 1 sa. Samsung Galaxy Book Go uygun fiyata ARM işlemci sunacak 1 sa. Realme Buds Q2 kablosuz kulaklık resmiyet kazandı 2 sa. Kripto para firması Paxos 2.4 milyar dolar değerlemeye ulaştı 2 sa. Cyberpunk 2077'nin sorunlu çıkışına rağmen yöneticiler bonus olarak milyon dolarlar kazanacak 3 sa. SSD üreticileri madencileri garanti konusunda uyarmaya başladı 3 sa. Spotify'ın şikayetinin ardından Apple'a 27 milyar dolar para cezası gelebilir 3 sa. Netflix dizisi Lucifer'ın 5. sezon 2. kısmından ilk fragman paylaşıldı 3 sa. Nvidia RTX 3060’ın madenci kısıtını sürücü ile yeniledi 4 sa. Amazon Prime abonelerinin yalnızca %87'si Prime Video hizmetini kullanıyor 4 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft Office'in standart yazı tipi 15 yılın ardından değişiyor Sonraki Vivo, Türkiye’de telefon üretimine başlıyor 4 sa. MSI RTX 3080 Ti Suprim X'in kutusu görüntülendi 4 sa. Dünyanın en büyük uçağı 'Roc' ikinci kez havalandı 5 sa. Renault Grubu, Türkiye'de otomobil aksesuarları geliştirecek 5 sa. Jason Statham başrollü aksiyon filmi Wrath of Man'in yaş kısıtlamalı fragmanı paylaşıldı 5 sa. Realme Watch 2 tanıtıldı: SpO2 ölçümü, 90 spor modu ve 12 gün pil ömrü 5 sa. ABD'de Volkswagen'in "Voltswagen" şakasıyla ilgili soruşturma açıldı 6 sa. Türkiye, Rusya'nın Sputnik V aşısına kullanım onayı verdi 6 sa. Huawei P50 Pro'nun prototip fotoğrafları yayınlandı 7 sa. Arçelik’ten ilginç kampanya: Türkiye finale çıkarsa TV paraları iade edilecek 7 sa. PS5 SSD'sinin gücünü sonuna kadar kullanan Ratchet & Clank: Rift Apart'tan oynanış videosu paylaşıldı 7 sa. Dacia önümüzdeki yıl logo değiştirebilir: İşte yeni logo 8 sa. Amazon'un yeni süper kahraman dizisi Invincible 2. ve 3. sezon onayı aldı 8 sa. Mars helikopteri Ingenuity'nin dördüncü uçuş denemesinde beklenmedik başarısızlık 9 sa. Huawei, Çinli elektrikli otomobil üreticilerinden birini satın almayı planlıyor 9 sa. Oyun geliştiricileri, Steam'in aldığı %30'luk payı hak etmediğini düşünüyor 10 sa. Facebook rekorlara doymuyor 10 sa. Samsung Galaxy M32'nin temel özellikleri ortaya çıktı 11 sa. Amazon Gaming Store açıldı: Gaming ürünlerde lansmana özel indirimler 11 sa. Netflix'in popüler animesi Castlevania'nın 4. sezonundan ilk fragman paylaşıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız