Microsoft Office'in standart yazı tipi 15 yılın ardından değişiyor

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Microsoft, 15 yılın ardından ilk kez Office ürünlerinde standart Calibri yazı tipini değiştirmeye karar verdi ve bu gelişme şirketin web sitesinden duyuruldu.

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Calibri, 2007 yılından bu yana Times New Roman fontunun yerini alarak Office uygulamalarında varsayılan yazı tipi olmuştu. Şirket artık bir değişikliğin zamanı geldiğini düşünmüş olacak ki bir değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.

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2022'de temel yazı tipi belli olacak

Yeni yazı tiplerinin adı Tenorite, Bierstadt, Skeena, Seaford ve Grandview. Her yazı tipinin kendine has özellikleri var. Örneğin, Tenorite "sıcak ve samimi bir stile" sahip geleneksel bir sans-serif yazı biçimi, Bierstadt ise 20. yüzyılın ortalarında klasik İsviçre tipografisinden esinlenmiş bir font.

Yeni yazı tipleri halihazırda Microsoft 365 paketinde uygulanabiliyorlar. Şirket, beş ay içinde hangi yazı tipinin temel olacağına karar vermek adına kullanıcılardan geri dönüşler almayı planlıyor. Standart yazı tipinde tam ölçekli değişiklikler ise 2022 yılında başlayacak.

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/04/28/beyond-calibri-finding-microsofts-next-default-font/

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