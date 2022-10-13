Microsoft kablosuz bir sunum kumandası duyurdu

Tam Boyutta Gör Pandemi ile birlikte uzak toplantılar artık kalıcı hale gelmeye başladı. Haliyle üreticiler de bu alanı boş bırakmak istemiyor. Bundan yıllar yıllar önce PowerPoint sunumlarında kullanılacak kablosuz Presenter 3000 kumandasını satışa sunan Microsoft, aradan neredeyse 20 yıl geçtikten sonra ürününü güncelledi. Microsoft Presenter+ temel mantığı bozmuyor.

Microsoft Presenter+ özellikleri ve fiyatı

Microsoft Presenter+ adıyla tanıtılan yeni kumanda biraz daha küçük. 2.4GHz bağlantısının aksine Bluetooth bağlantısı kullanıyor ve bir adaptöre ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte süre gösteren LCD ekrana yer verilmemiş.

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Kumandada sunum değiştirme tuşları yanında mikrofonu kapatabileceğiniz bir tuş da yer alıyor. Ayrıca Microsoft Teams uygulamasına doğrudan erişebileceğiniz bir tuş da mevcut. Mikrofon açık iken kullanıcı titreşimler ile uyarılıyor. Istenirse tuşlar yeniden programlanabiliyor ve diğer konferans uygulamalarına göre ayarlanabiliyor. Bu özellik Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde mümkün. Microsoft Presenter+ için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.

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