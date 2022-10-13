Microsoft kablosuz bir sunum kumandası duyurdu

Microsoft Presenter+ özellikleri ve fiyatı
Microsoft Presenter+ adıyla tanıtılan yeni kumanda biraz daha küçük. 2.4GHz bağlantısının aksine Bluetooth bağlantısı kullanıyor ve bir adaptöre ihtiyaç duymuyor. Bununla birlikte süre gösteren LCD ekrana yer verilmemiş.
Kumandada sunum değiştirme tuşları yanında mikrofonu kapatabileceğiniz bir tuş da yer alıyor. Ayrıca Microsoft Teams uygulamasına doğrudan erişebileceğiniz bir tuş da mevcut. Mikrofon açık iken kullanıcı titreşimler ile uyarılıyor. Istenirse tuşlar yeniden programlanabiliyor ve diğer konferans uygulamalarına göre ayarlanabiliyor. Bu özellik Windows 10 ve Windows 11 işletim sistemlerinde mümkün. Microsoft Presenter+ için 80$ fiyat etiketi belirlenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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