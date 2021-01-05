Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası

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Son dönemde oyuncuların en sevdiği ve oyuncıların en çok işine yarayan servislerden biri olan Xbox Game Pass'e bu ayın ilk yarısında eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar belli oldu.

Ayrıca Bkz. "Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

Bu oyunların yalnızca Ocak ayının 15'ine kadarki süreçte eklenecek oyunlar olduğunu hatırlatalım. Ayın 15'inden sonra yeni oyunlar duyurulacaktır.

Ayrıca bu ay içerisinde sisteme daha önce eklenmiş ancak sonrasında kaldırılmış büyük çaplı bir oyunun tekrar ekleneceği söylendi. Net bir açıklama yok ancak en büyük üç aday Fallout 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2. Elbette başka bir oyun olabielceğini de hatırlatalım.

7 Ocak

eFootball PES 2021 Season Update - Konsol

Injustice 2 - Konsol ve PC

The Little Acre - Konsol

14 Ocak

What Remains of Edith Finch - PC

Torchlight III - Konsol

Neoverse - PC

YIIK: A Postmodern RPG - PC

15 Ocak'ta kaldırılacak oyunlar:

Tekken 7 - Konsol

My Friend Pedro - Konsol ve PC

Sword Art Online: Fatal Bullet - Konsol

FTL: Faster Than Light - PC

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