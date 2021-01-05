Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası

Son dönemde oyuncuların en sevdiği ve oyuncıların en çok işine yarayan servislerden biri olan Xbox Game Pass'e bu ayın ilk yarısında eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar belli oldu.
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Bu oyunların yalnızca Ocak ayının 15'ine kadarki süreçte eklenecek oyunlar olduğunu hatırlatalım. Ayın 15'inden sonra yeni oyunlar duyurulacaktır.
Ayrıca bu ay içerisinde sisteme daha önce eklenmiş ancak sonrasında kaldırılmış büyük çaplı bir oyunun tekrar ekleneceği söylendi. Net bir açıklama yok ancak en büyük üç aday Fallout 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2. Elbette başka bir oyun olabielceğini de hatırlatalım.
7 Ocak
- eFootball PES 2021 Season Update - Konsol
- Injustice 2 - Konsol ve PC
- The Little Acre - Konsol
14 Ocak
- What Remains of Edith Finch - PC
- Torchlight III - Konsol
- Neoverse - PC
- YIIK: A Postmodern RPG - PC
15 Ocak'ta kaldırılacak oyunlar:
- Tekken 7 - Konsol
- My Friend Pedro - Konsol ve PC
- Sword Art Online: Fatal Bullet - Konsol
- FTL: Faster Than Light - PC
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
"Vermedikleri oyunları da korsandan hallediyoruz neyse ki. MS kendi bilir yani."
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