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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası

    Microsoft'un son dönemdeki en önemli servislerden biri olan Xbox Game Pass'e Ocak ayının ilk yarısında eklenecek olan yeni oyunlar belli oldu.
    4 gün
    6b
    1
    55
    Oyunlar
    Abone ol
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Ocak ayında Xbox Game Pass'e eklenecek oyunlar belli oldu: PES 2021, Injustice 2 ve daha fazlası
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    Son dönemde oyuncuların en sevdiği ve oyuncıların en çok işine yarayan servislerden biri olan Xbox Game Pass'e bu ayın ilk yarısında eklenecek olan oyunlar ve kaldırılacak oyunlar belli oldu.

    Ayrıca Bkz. "Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor"

    Bu oyunların yalnızca Ocak ayının 15'ine kadarki süreçte eklenecek oyunlar olduğunu hatırlatalım. Ayın 15'inden sonra  yeni oyunlar duyurulacaktır.

    Ayrıca bu ay içerisinde sisteme daha önce eklenmiş ancak sonrasında kaldırılmış büyük çaplı bir oyunun tekrar ekleneceği söylendi. Net bir açıklama yok ancak en büyük üç aday Fallout 4, GTA 5 ve Red Dead Redemption 2.  Elbette başka bir oyun olabielceğini de hatırlatalım.

    7 Ocak

    • eFootball PES 2021 Season Update - Konsol 
    • Injustice 2 - Konsol ve PC 
    • The Little Acre - Konsol

    14 Ocak

    • What Remains of Edith Finch - PC 
    • Torchlight III - Konsol
    • Neoverse - PC 
    • YIIK: A Postmodern RPG - PC

    15 Ocak'ta kaldırılacak oyunlar:

    • Tekken 7 - Konsol
    • My Friend Pedro - Konsol ve PC 
    • Sword Art Online: Fatal Bullet - Konsol 
    • FTL: Faster Than Light - PC


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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Dante
    korsan kullanan bir kişinin söz hakkı yoktur.
    1 Yanıt Yanıtla +35
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    Charlie Chaplin (Caner ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dante
    || Ryzen 3700x | Rog Strix RTX 2080 Super | GSkill 32GB 3200Mhz DDR4 | Asus TUF X570 Plus | Logitech G29 - Shifter | Xbox Elite Series 2 | HyperX Cloud 2 | Nintendo Switch | LG OLED C9 | Sony DN1080 - Dolby Atmos 5.2.2 Harman & Kardon | Heritage H150CM | Zoom G5n ||

    "Vermedikleri oyunları da korsandan hallediyoruz neyse ki. MS kendi bilir yani."

    --

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    || Ryzen 3700x | Rog Strix RTX 2080 Super | GSkill 32GB 3200Mhz DDR4 | Asus TUF X570 Plus | Logitech G29 - Shifter | Xbox Elite Series 2 | HyperX Cloud 2 ...
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    1 Yanıt Yanıtla +20
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    th9 4 gün ( Mesaj Silindi ) Dante
    hala söz hakkınız yok,sırf konuşuyorsunuz diye ciddiye alındığınızı sanıyorsunuz.
    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    Artizt (Mert ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Korsan oyunuyla Microsoft'a parmak sallayan adam da gördük. :)
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    zed (Ersin Doğan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    10-15 yıl önce ben de torrentten oyun indiriyordum ama bunun doğru olduğunu hiçbir zaman iddia etmedim hele de destan yazarak hiç belirtmedim.

    Yukarıdaki arkadaş vicdanını böyle rahatlatıyor herhalde.

    Otomobiller de pahalı, çal o zaman.
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    K.Oze (Ozan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Eskiden Pc den farkı yok Xbox'a gerek yok diye gömülüyordu şimdi de Pc den farklı diye gömülüyor.
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pes 2021 de analig olcakmi yoksa lite mi gelcek bilen varsa cevap verirmi
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    iaaynaci (İlker AYNACİ) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    Selam, gelirse full sürüm gelir. Lite sürümü zaten çıkmıştı.
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    UyGaR___ (Uygar Özdemir) 2 gün ( Mesaj Silindi ) DH Misafiri
    full gelmiş, denedim.
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    Rambo_FT (Furkan Güneş) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Gamepass de pahalı olduğu için malesef değmez.
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    DH Misafiri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Pc ye eklenmesi icin microsoft store a konmasi gerekir. Msstore a koymak icin ms in certification testlerinden gecmen gerekir. Steam e koydugun versiyonu alin buraya da koyun diyemezsin bazi optimizasyonlar yapman gerek. O yuzden bazi oyunlar gamepass pc ye gelemiyor
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    IcyTea Lemon (Furkan ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Torchlight denemek istiyordum, geldiginde bi aylik cekebilirim. 90tl bayilmak istemiyorum ki o oyun basta f2p olarak cikicakti plan buydu ve zaten kalitesi de f2pim ben diye cigiriyor. Neymis, oyuncular parali olsun istemis yav he. Al ne oldu simdi, kimse yuzune bile bakmiyor. Muhtemelen f2p cevirmek istiyorlar ama o kadar kisi satin aldi, satin alanlar aglicak bu sefer.
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    CptShn 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Tam pes 2021 almıştım baktım gamepass e gelmiş, neyseki indirip oynamadım, iade seçeneği çıktı iade ettim, onun yerine başka oyun almak mantıklı olacak
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    Periah (tugrul u) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Korsanla mücadelenin bir yolu vardır. Bu yol korsan hırsızlıktır, değersiz, pis demekle olmaz. Bu sacmasapan duyar kasmaktan öte birşey değildir.



    Eğer bir ülkede 800 liradan oyun satmaya kalkarsan orada korsan patlar çünkü kimse colugunun çocuğunun parasını oyuna yatıracak kadar aptal değildir. Firma oyuncuyu anlamaz, ülkenin şartlarını anlamaz, ceberrut bir biçimde davranırsa insanlar alternatiflere yönelir.



    Fakat bu tutumdan vazgeçerler de. İnsanları zorlamak yerine onların gücüne uygun seçenekler sunulursa zaten korsan kendiliğinden ortadan kalkar. Gamepass olur, Netflix olur, Spotify olur, Steam indirimleri olur. Korsanla mücadele sadece ve sadece oyuncuyu ve insanları anlamakla yapılır.



    Ayrıca bugün Türkiye'de adamakıllı bir oyun kültürü varsa, anime ve film kültürü varsa. Bu sanat dallarını benimseyen ve korumak isteyen insanlar varsa bu korsan sayesinde insanların bütün bu medyaya ulaşmasından kaynaklı. Korsan bir şekilde bu eserlere ulaşan kişiler zamanla o alanla ilgili duygusal bağ kurup zaten eğer firmalarda anlayışlı davranırsa o alanı sahipleniyorlar.



    Firmaların hiçbiri bizi umursamazken. Çıkıp oyunları korsan bir biçimde biz Turkecelestirdik. Animelere filmlere Türkçe altyazıları korsan bir biçimde biz yaptık. Bu medyayı biz yaydik ve değerli hale getirdik . Kendi kendimizi hiç bir firma yapmazken biz İNSAN yerine koyduk. Bunları unutmayın arkadaşlar.



    Son olarak oyunlarda , filmlerde veya animelerde sansür, yasaklama, fahiş fiyatlandırma, firmaların bazı ülkeleri görmezden gelmesi, ön sipariş adı altında oyuncuların kaziklaasi gibi pekcok tatsız duruma karşı da korsanın her zaman var olmasını arzuluyorum.



    Örneğin Çin baskısı nedeniyle Detention adlı harika bir oyun Steam dahil tüm platformlardan kaldırıldı. Sırf Çin'de oyun satmak için çoğu dağıtıcı gönüllü olarak bu oyunu mağazadan kaldırdı. Alabileceğiniz ulasabileceginiz bir mecra yok . Sadece korsan var ve oda olmasa bir ülkenin başkanı sizinle alakasız bile olsa tüm dünyada bir oyunu tamamen silmiş olacaktı. Avustralya'da cahil sansür komitesi her yıl bir ton oyun yasaklıyor. Oradaki insanların yetişkin ( yetişkin derken cinselliği vb kastetmiyorum. Sanitarium olur, Masa Effect 2 olur) oyunları oynamasının tek yolu korsan.



    Kısacası kendinizi hükümetlerin veya şirketlerin avuclarinin içine atmakta veya teslim olmakta bu kadar hevesli olmayın. Evet sevdiğiniz medyumu orijinal kullanın fakat her zaman bir kaçış noktası baskıya sansüre karşı bir nefes alma yolu ve özgürlüğün bir anlamda kalesi olan bu alanı da yoketmenin ve yoksaymayin. Çünkü birgün sizin de buna ihtiyacımız olabilir.
    3 Yanıt Yanıtla +4
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    MambaVino (YK ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Periah
    Yazınıza baştan sona katılıyorum ellerinize sağlık.

    Bizim insanımızı kim değersiz görüyorsa o değerli oluyor böyle bir eziklik var. Oyun firmaları tüm dilleri eklerken Türkçe eklemeleri zor geliyor. Onlar için maliyet ve başka sebep değil, tamamen Türk insanını umursamamaktan geliyor. Böyle milletini umursamayan oyun firmalarının oyunlarını korsan oynamak en ufak şekilde ayıp değildir. Düşünün ki Netflix dizilerinde Türkçe alt yazı koymuyor ve böyle dizilerini yayınlıyor ne kadar saçma değil mi ? Aynısını oyun firmaları 2021 yılında olmamıza rağmen yapmaya devam ediyor.

    Burada insanlarımızın korsan oynaması değil, firmaların Türkçe dil eklememelerine tepki gösterilip ve bu oyun fiyatlarının Türk halkını çok aştığından ses çıkarılması gerekiyor. Bilgisayarda Steam’de örneğin Cyberpunk oyunu 250 TL iken, neden konsol marketlerinde 480 TL’den satılıyor ? Bunların hesapları sorulması gerekiyor. Bunlar halledildikten sonra korsanla savaşma hakkı olunur.
    Yanıtla +2
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    Proprietor (Akif Altun) 2 gün ( Mesaj Silindi ) Periah
    Hırsızlığı savunmak için bu kadar yazı yazmak garip oyun fiyatlarını indirecek kişi biz değiliz firma indirmiyorsa onun oyununu oynamazsın bir firma türkçe desteği vermiyorsa o oyunu oynamazsın bu kadar basit gidip çalman gerekmez

    Yani sizin bu mantığınızla türkçe dil desteği olan oyunların satması gerekir ama satmıyor onları da insanlar korsan kullanıyor korsan kullanmalarının sebebi türkçe çıkmamasına tepki falan değil korsan kullanmalarının tek sebebi yapabilmeleri aynı insanlar eğer marketten yiyecek çaldığında başının belaya girmeyeceğini bilse düşünmeden çalar bankadan para çalınca hapse girmeyeceğini bilse anında çalar çünkü bu insanlar hırsız ama biraz daha korkak mı desem temkinli mi desem artık ne dersek diyelim gerçek sonuçları olan hırsızlıkları yapmıyorlar
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    UcanHollandali 2 gün ( Mesaj Silindi ) Periah
    Ilk paragraftan sonrasini okumadim. Oyun oynama o zaman kardesim alamiyorsan. Gidip hirsizlik yapmaya gerek yok. Seni bir sey calarken kimse gormuyor, yaptiklarin yuzunden kimse seni hapse atmiyor diye diye yaptigin seyin adi degismiyor. Hirsizlik hirsizliktir.

    800 lira demissinde sanki Turkiye'de sadece oyunlar pahali. Benim arabam yok mesela ben gidip hirsizlik yapiyor muyum? Param olmadigi icin arabaya binmiyorum yapacak bir sey yok. Seninde oyun alacak paran yoksa oyun oynamazsin bu kadar basit. Aramizdaki fark ben araba calsam beni iceri atarlar, sen oyun calinca kimse seni iceriye atmiyor. Gidip dukkandan kutulu calsan iceri atacaklar senin gibi hirsizlari ama bu korsan oynayanlari hic biri gidip kutulu calmaz nedense hep internetten calar. Kimse sizi hapse atmiyor diye hirsizligi legallestirmeye, bos mazaretlerin arkasina siginmaya calismayin. Bir suru insan yillarca emek veriyor, milyonlarca para harciyor, yatirim yapip bir urun ortaya cikartiyor sende gidip tek tikla bedavaya indiriyorsun. Oldu canim. Ustune bunu legallestirmek icin destan yaziyorsun. Pek allaha inanan biri degilim ama umarim bir tane Allah vardirda bu girdiginiz kul haklarinin cezasi siz ve sizin gibi dusunenleri obur tarafta cayir cayir yakarak cikartir.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Pes21

    İnjustice 2

    Yakuza 3 4 5 Remastered

    The Medium

    Killer Quen Black

    Torchlight

    Cyber Shadow



    Ocak ayı oldukça iyi.

    Allah bereket versin..



    Dipnot: Korsan oynayan tabiki sadece gamepass değil tüm oyun dünyası ona açık. Bizde bilirdik pc toplayıp korsana kayalım ama bizlik değil işte. Ne PC bizlik nede korsan oyun..
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    6002 kez okundu.
    19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xbox, game pass ve
    4 etiket daha ocak ayı yeni oyunlar game passe eklenecek oyunlar Yazılım
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