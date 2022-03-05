Rusya'ya yeni yaptırım: Microsoft, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları devam ederken birçok ülke ve şirket Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Ukrayna'lı yetkililer ise Microsoft'tan Rusya'daki hizmetini durdurması için yardım istemişlerdi. Microsoft'un bu yardım isteğine cevabı geç gelmedi. Cuma sabahı yayınlanan bir blog yazısında Microsoft başkanı Brad Smith, şirketin Rusya'daki tüm yeni Microsoft ürün ve hizmet satışlarını askıya alacağını doğruladı.

Teknoloji şirketlerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar 1 gün önce eklendi

Microsoft, Rusya'daki Xbox dahil tüm yeni satışlarını askıya aldı

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Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında Rusya'daki tüm ürün satışarını ve hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Blog yazısında Brad Smith'in "Bugün Rusya'da Microsoft ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleriyle yakın koordinasyon içinde ve adım adım çalışıyoruz ve hükümet yaptırım kararlarına uygun olarak Rusya'daki işimizin birçok yönünü durduruyoruz. Hükümetlerin aldığı kararlarla birlikte somut adımlar attığımızda Ukrayna'ya en etkili şekilde yardım ettiğimize inanıyoruz ve bu durum gelişmeye devam ettikçe ek adımlar atacağız." sözleri yer alıyor. Ayrıca yapılan açıklamada Microsoft'un Ukrayna'ya verdiği en önemli desteklerden birinin de siber güvenlik alanında olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya yönelik hizmetlerini durduran teknoloji şirketlerine Microsoft'da katıldı. Yaptığı duyuruda özellikle yeni satışları hedefleyen Microsoft'un, Rusya'daki mevcut hizmet sözleşmeleri hakkında ne karar alacağı ise henüz bilinmiyor.

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