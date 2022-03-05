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    Rusya'ya yeni yaptırım: Microsoft, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarından dolayı birçok şirket Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başladı. Bu şirketler arasına dahil olan Microsoft, Rusya'daki tüm ürün satışlarını durdurdu.
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    Microsoft, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu
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    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları devam ederken birçok ülke ve şirket Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamaya başladı. Ukrayna'lı yetkililer ise Microsoft'tan Rusya'daki hizmetini durdurması için yardım istemişlerdi. Microsoft'un bu yardım isteğine cevabı geç gelmedi. Cuma sabahı yayınlanan bir blog yazısında Microsoft başkanı Brad Smith, şirketin Rusya'daki tüm yeni Microsoft ürün ve hizmet satışlarını askıya alacağını doğruladı.

    Microsoft, Rusya'daki Xbox dahil tüm yeni satışlarını askıya aldı

    Microsoft, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu
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    Microsoft, yayınladığı bir blog yazısında Rusya'daki tüm ürün satışarını ve hizmetlerini durdurduğunu söyledi. Blog yazısında Brad Smith'in  "Bugün Rusya'da Microsoft ürün ve hizmetlerinin tüm yeni satışlarını askıya alacağımızı duyuruyoruz. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık hükümetleriyle yakın koordinasyon içinde ve adım adım çalışıyoruz ve hükümet yaptırım kararlarına uygun olarak Rusya'daki işimizin birçok yönünü durduruyoruz. Hükümetlerin aldığı kararlarla birlikte somut adımlar attığımızda Ukrayna'ya en etkili şekilde yardım ettiğimize inanıyoruz ve bu durum gelişmeye devam ettikçe ek adımlar atacağız." sözleri yer alıyor. Ayrıca yapılan açıklamada Microsoft'un Ukrayna'ya verdiği en önemli desteklerden birinin de siber güvenlik alanında olduğu belirtildi. 

    Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından Rusya'ya yönelik hizmetlerini durduran teknoloji şirketlerine Microsoft'da katıldı. Yaptığı duyuruda özellikle yeni satışları hedefleyen Microsoft'un, Rusya'daki mevcut hizmet sözleşmeleri hakkında ne karar alacağı ise henüz bilinmiyor.

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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 2 gün önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 2 gün önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 3 gün önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 3 gün önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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