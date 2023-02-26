Microsoft bir kez daha şaşırdı! Uyumlu olmayan sisteme Windows 11 önerdi

Tam Boyutta Gör Microsoft bir kez daha yanlışlıkla Windows 11 yükseltmesini desteklenmeyen donanıma sahip bilgisayarlara teklif etti. Haftanın başlarında Windows 10 kullanıcıları, minimum sistem gereksinimlerini karşılamamasına rağmen Windows 11’e yükseltme seçeneğinin göründüğünü bildirdi.

Microsoft aynı hatayı bir kez daha yaptı

Microsoft, paylaştığı bir destek notunda "Windows 10 ve Windows 11, sürüm 21H2'ye uygun olmayan bazı donanımlara Windows 11'e yanlışlıkla yükseltme teklif edildi. Bu uygun olmayan cihazlar, Windows 11'i çalıştırmak için minimum gereksinimleri karşılamıyordu. Sorunu yaşayan cihazlar, yükseltme işlemini tamamlayamadı.” diye durumu açıklıyor.

Microsoft, geçen yıl da benzer bir hataya neden olmuştu ancak farklı olarak o zaman Windows 11 ile uyumlu olmayan bilgisayarlar yükseltme işlemini gerçekleştirebilmişti. Windows 11, birkaç istisna dışında resmi olarak Intel 8. Nesil Coffee Lake / AMD Zen 2 ve üstü işlemcileri gerekli kılıyor. Windows 11'i desteklenmeyen sistemlere kurmanın kolay yolları olsa da Microsoft bir süre önce bu tür yükseltme yapan sistemlerde yeni bir filigranı test etmeye başlamıştı.

Güçsüz Windows 11 bilgisayarlar için yeni bir filigran geliyor 1 hf. önce eklendi

Öte yandan Windows 11, özellikle 22H2 güncellemesinden sonra oldukça stabil ve sezgisel bir hale geldi. Yaklaşmakta olan Moment 2 güncellemesiyle de görev çubuğu dahil işletim sisteminin çeşitli yerlerine bazı yeniden tasarlanmış bölümler getirilecek. Windows 11 Moment 2 güncellemesinin önümüzdeki haftalarda yayınlanması bekleniyor.

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