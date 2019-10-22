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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, sisteme sızmaları önlemek için Secured-core PC girişimini kurdu

    Bilgisayar ilk açıldığında işlemci yazılımının kendi yolunu izlemesini istemeyen Microsoft araya kendi güvenlik bileşenlerini koyarak işletim sistemine gitmesini sağlamış. Bunun adı Secured-core PC.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Microsoft, sisteme sızmaları önlemek için Secured-core PC girişimini kurdu
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    Bugün bir bilgisayarda onlarca donanım bileşeni yer alıyor ve her bileşenin işletim sistemi ile entegrasyon sağlaması için kendisine ait bir yazılımı bulunuyor. Son dönemde siber saldırganlar bu ana yazılımları hedefleyerek işletim sistemine sızmaya çalışıyor. Microsoft bunun önüne geçmek niyetinde.

    Secured-core PC nedir?

    Ünlü yazılım devi, yonga tasarımcıları ile iş birliğine giderek Secured-core PC girişimini kurdu. Secured-core PC girişimi daha çok işlemci ile işletim sisteminin etkileşimi üzerine yoğunlaşıyor.

    Ayrıca Bkz. "Kingston yeni 2.5 inçlik SSD modelini duyurdu"

    Normalde işlemcinin yazılımı açılışı yaptıktan sonra kendi yolunu izleyerek sistemin başlangıcına kadar gidiyor. Secured-core PC yönteminde ise işlemci açılışı yaptıktan sonra Microsoft’un başlatıcı komutlarını çağırıyor ve işlemci yazılımının ne kadar kullanılacağını bu komutlar belirliyor. Bilgisayar her başladığında Microsoft işlemci yazılımının yönetimini eline almış oluyor.

    Microsoft, sisteme sızmaları önlemek için Secured-core PC girişimini kurdu

    Aslında hali hazırda Secure Boot adında bir yöntem mevcut ancak bu yöntem işlemcinin yazılımının güvenli olduğunu varsayarak bileşen kontrolü yapıyor ve bu nedenle yazılım saldırılarında etkisiz kalabiliyor.

    Secured-core PC girişimi için Intel, AMD ve Qualcomm gibi oyuncular ile çalışmalar başlamış durumda. Microsoft şifrelenmiş anahtarların doğrudan işlemci içerisine entegre edilmesini istiyor. Bu nedenle yeni sistemlerde bu yöntem kullanılabilecek ve mevcut sistemlere kurulamayacak. Secured-core PC girişiminde ilk cihaz Surface Pro X oldu. Sonrasında Dell, Lenovo ve Panasonic kendi cihazlarını piyasaya sürecek.



    https://www.engadget.com/2019/10/21/microsoft-secured-core-pc/ Yorum Yaz
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