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    Son Windows 11 güncellemesi yine sorunlara yol açıyor

    Microsoft, Windows 11’de bir adım ile bir adım geriye gitmeye devam ediyor gibi görünüyor. Windows 11 için yayınlanan son KB5034765 güncellemesi sorunlara neden oluyor.
    Son Windows 11 güncellemesi yine sorunlara yol açıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un Windows için yayınladığı bazı güncellemelerde zaman zaman sorunlar yaşandığı bir gerçek. Bundan her zaman Microsoft’un suçu olmasa da kullanıcıların istenmeyen bir deneyim yaşadığı aşikâr. Benzer bir senaryo da Windows 11 için yayınlanan son KB5034765 güncellemesiyle ortaya çıkmış durumda. Microsoft yaşanan sorunları kabul ederken çözüm için çalıştığını aktarıyor.

    Windows 11 KB5034765 güncellemesinde sorunlar yaşanıyor

    13 Şubat’ta yayınlanmaya başlanan Windows 11 KB5034765 güncellemesi, Windows 11 22H2 ve 23H2 için güvenlik dışı iyileştirmeler içeriyor. Ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar Görev Çubuğunun aniden kaybolması ve beklenmedik Dosya Gezgini çökmeleri de dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Bazıları güncellemeyi yükledikten sonra performansın düştüğünü söylüyor.

    Windows 11 KB5034765 güncellemesinde karşılaşılan bir diğer sorun ise bazılarının bu güncellemeyi hiç yükleyememesi. Microsoft’un da kabul ettiği üzere yamanın yüklenme prosedürü yüzde 96'da yanıt vermeyi durdurarak 0x800F0922 hatası veriyor. Microsoft, bu sorunla karşılaşan kullanıcıların gizli C:\$WinREAgent klasörü silmeleri gerektiğini söylüyor. Microsoft nihai çözüm için de çalışıyor.

    Hatalar bir yana dursun Windows 11 KB5034765 güncellemesiyle "masaüstünü göster" özelliğinin yerini varsayılan olarak “Copilot” düğmesi almaya başladı. Ayrıca uzaktan kod yürütme, hizmet reddi ve erişim ayrıcalığı ile ilgili beş kritik hata da dahil olmak üzere 73 güvenlik açığı giderildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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