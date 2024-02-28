Tam Boyutta Gör Microsoft’un Windows için yayınladığı bazı güncellemelerde zaman zaman sorunlar yaşandığı bir gerçek. Bundan her zaman Microsoft’un suçu olmasa da kullanıcıların istenmeyen bir deneyim yaşadığı aşikâr. Benzer bir senaryo da Windows 11 için yayınlanan son KB5034765 güncellemesiyle ortaya çıkmış durumda. Microsoft yaşanan sorunları kabul ederken çözüm için çalıştığını aktarıyor.

Windows 11 KB5034765 güncellemesinde sorunlar yaşanıyor

13 Şubat’ta yayınlanmaya başlanan Windows 11 KB5034765 güncellemesi, Windows 11 22H2 ve 23H2 için güvenlik dışı iyileştirmeler içeriyor. Ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar Görev Çubuğunun aniden kaybolması ve beklenmedik Dosya Gezgini çökmeleri de dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Bazıları güncellemeyi yükledikten sonra performansın düştüğünü söylüyor.

Windows 11 KB5034765 güncellemesinde karşılaşılan bir diğer sorun ise bazılarının bu güncellemeyi hiç yükleyememesi. Microsoft’un da kabul ettiği üzere yamanın yüklenme prosedürü yüzde 96'da yanıt vermeyi durdurarak 0x800F0922 hatası veriyor. Microsoft, bu sorunla karşılaşan kullanıcıların gizli C:\$WinREAgent klasörü silmeleri gerektiğini söylüyor. Microsoft nihai çözüm için de çalışıyor.

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Hatalar bir yana dursun Windows 11 KB5034765 güncellemesiyle "masaüstünü göster" özelliğinin yerini varsayılan olarak “Copilot” düğmesi almaya başladı. Ayrıca uzaktan kod yürütme, hizmet reddi ve erişim ayrıcalığı ile ilgili beş kritik hata da dahil olmak üzere 73 güvenlik açığı giderildi.

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Son Windows 11 güncellemesi yine sorunlara yol açıyor