Son Windows 11 güncellemesi yine sorunlara yol açıyor

Windows 11 KB5034765 güncellemesinde sorunlar yaşanıyor
13 Şubat’ta yayınlanmaya başlanan Windows 11 KB5034765 güncellemesi, Windows 11 22H2 ve 23H2 için güvenlik dışı iyileştirmeler içeriyor. Ancak görünüşe göre bazı kullanıcılar Görev Çubuğunun aniden kaybolması ve beklenmedik Dosya Gezgini çökmeleri de dahil olmak üzere çeşitli sorunlarla karşılaşıyorlar. Bazıları güncellemeyi yükledikten sonra performansın düştüğünü söylüyor.
Windows 11 KB5034765 güncellemesinde karşılaşılan bir diğer sorun ise bazılarının bu güncellemeyi hiç yükleyememesi. Microsoft’un da kabul ettiği üzere yamanın yüklenme prosedürü yüzde 96'da yanıt vermeyi durdurarak 0x800F0922 hatası veriyor. Microsoft, bu sorunla karşılaşan kullanıcıların gizli C:\$WinREAgent klasörü silmeleri gerektiğini söylüyor. Microsoft nihai çözüm için de çalışıyor.
Hatalar bir yana dursun Windows 11 KB5034765 güncellemesiyle "masaüstünü göster" özelliğinin yerini varsayılan olarak “Copilot” düğmesi almaya başladı. Ayrıca uzaktan kod yürütme, hizmet reddi ve erişim ayrıcalığı ile ilgili beş kritik hata da dahil olmak üzere 73 güvenlik açığı giderildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.