Microsoft Surface Duo sertifikaları alındı, tanıtım yakın

Microsoft son birkaç haftadır yeni Surface Duo akıllı cihazının reklamını görünüşe göre boşuna yapmıyor. Firmanın katlanabilir cihazı, çift ekranlı Android telefonu, FCC ve Bluetooth SIG sertifikalarını aldı. Bu sertifikaların anlamı genellikle cihazın yakında satışa sunulacağının büyük bir göstergesi.

Kaynaklara göre Microsoft’un planı, Surface Duo’u Build adlı Microsoft etkinliğinde satışa sunacaktı. Bu planlar Build etkinliğinin pandemi sebebiyle çevrimiçi yapılacağı kesinleştikten sonra bozuldu ve tanıtım da ertelenmiş oldu. Çift ekranlı cihazlara odaklanan işletim sistemi Windows 10X’in ise 2020 sonrasına ertelendiği belli oldu.

İlginizi Çekebilir

Lenovo Legion Gaming Phone, 90 Watt hızında şarj olacak

Tam Boyutta Gör

Bazı geliştiricilere şimdiden çift ekranlı Microsoft cihazının birimleri verilip yazılıma yönelik çalışmaları talep edilse de Microsoft, Surface Duo’yu kullanıcılarla çok daha önceden tanıştırmayı planlamıştı. Microsoft’un şimdiki planı ise cihazı Eylül ayında kullanıcılarla buluşturmak gibi görünüyor.

Twitter’daki popüler cihaz bilgi sızdırıcısı Evan Blass da Surface Duo’nun ABD’deki operatörlerle çalışacağını söylemesi, cihazın çok daha popüler hâle gelebileceğini gösterdi. Ülkemizin aksine ABD’de akıllı telefonların çok büyük bir çoğunluğu operatörler aracılığıyla satılıyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab S7 özellikleri belli oldu"

Microsoft’un ilk olarak tanıttığı Surface Duo çift ekranlı akıllı telefonu, Android işletim sistemini çalıştırıyor ve içerisinde Qualcomm Snapdragon 855, 6GB RAM ve 256GB depolamanın yer alması bekleniyor. Ekranların her biri 5,6 inç boyuta sahip.





Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.