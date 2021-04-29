Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor

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Microsoft'tan oyun geliştiricilerine bugün güzel bir haber geldi. Xbox Wire'da yapılan resmi açıklamaya göre Microsoft Store üzerinden yapılan PC oyun satışlarında geliştiricilerin aldığı pay %70'den %88'e çıkacak. Yeni politikanın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.

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Microsoft'un yeni hamlesi PC dünyasında önemli bir sürpriz oldu. %88 geliştirici payı bildiğiniz gibi Epic Games'in Steam'e açtığı savaşın en büyük noktalarından birisiydi. Microsoft da şimdi Epic Games Store ile aynı noktada buluşmuş durumda. Sektörün açık ara lideri konumunda bulunan Steam ise %30'luk pay almaya devam ediyor.

Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Microsoft,"Oyun geliştiricileri, oyuncularımıza muhteşem oyunlar sunma hedefimizde en kilit role sahip. Onların bizim platformlarımızda başarı bulmalarını istiyoruz. Net ve koşulsuz bir kazanç payı geliştiricilerin daha fazla oyuncuya daha fazla oyun sunabilmesi ve böylece çok daha iyi bir ticari başarıya ulaşması anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.

Microsoft Store aynı zamanda Game Pass PC servisinin de tam olarak kalbinde yer alıyor. Microsoft Store'a daha fazla geliştirici çekilmesi Game Pass kütüphanesini de gelişmesi anlamına gelecek. Örneğin şu anda Game Pass konsolda yer alan bazı oyunların PC Game Pass'te olmamasının nedeni söz konusu oyunların Microsoft Store'da bulunmamasıydı.

Microsoft %88'lik geliştirici payı hamlesi haricinde ayrıca mağazaya oyun ekleme sürecini de çok daha kolay bir hale getirmek için de çalışmalar yapıyor.

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