Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor

    Microsoft Store'da yapılan PC oyun satışlarında geliştiriciler artık %88 pay alacak. Microsoft böylece Steam karşısında Epic Games ile aynı noktada buluştu.
    29 Nisan 2021, 18:07 (5 sa.)
    1b
    9
    9
    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor
    Tam Boyutta Gör

    Microsoft'tan oyun geliştiricilerine bugün güzel bir haber geldi. Xbox Wire'da yapılan resmi açıklamaya göre Microsoft Store üzerinden yapılan PC oyun satışlarında geliştiricilerin aldığı pay %70'den %88'e çıkacak. Yeni politikanın 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği duyuruldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler

    Microsoft'un yeni hamlesi PC dünyasında önemli bir sürpriz oldu. %88 geliştirici payı bildiğiniz gibi Epic Games'in Steam'e açtığı savaşın en büyük noktalarından birisiydi. Microsoft da şimdi Epic Games Store ile aynı noktada buluşmuş durumda. Sektörün açık ara lideri konumunda bulunan Steam ise %30'luk pay almaya devam ediyor. 

    Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan Microsoft,"Oyun geliştiricileri, oyuncularımıza muhteşem oyunlar sunma hedefimizde en kilit role sahip. Onların bizim platformlarımızda başarı bulmalarını istiyoruz. Net ve koşulsuz bir kazanç payı geliştiricilerin daha fazla oyuncuya daha fazla oyun sunabilmesi ve böylece çok daha iyi bir ticari başarıya ulaşması anlamına gelecek." ifadelerini kullandı.

    Microsoft Store aynı zamanda Game Pass PC servisinin de tam olarak kalbinde yer alıyor. Microsoft Store'a daha fazla geliştirici çekilmesi Game Pass kütüphanesini de gelişmesi anlamına gelecek. Örneğin şu anda Game Pass konsolda yer alan bazı oyunların PC Game Pass'te olmamasının nedeni söz konusu oyunların Microsoft Store'da bulunmamasıydı.

    Microsoft %88'lik geliştirici payı hamlesi haricinde ayrıca mağazaya oyun ekleme sürecini de çok daha kolay bir hale getirmek için de çalışmalar yapıyor.



    Kaynakça https://www.eurogamer.net/articles/2021-04-29-microsoft-will-slash-its-own-store-cut-on-pc-game-sales https://news.xbox.com/en-us/2021/04/29/continuing-our-pc-gaming-journey-in-2021-and-beyond/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    mck94 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Microsoft Store önce arayüzü degismeli, yeterince hizli, akici ve kullanisli degil.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mugetsuga 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Satamadıktan sonra %100 de yapsa nafile. İş tamamen kullanıcıyı kendine çekebilmeye bakıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Askaparta 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam alışkanlığını bırakmak zor. Bir de çok fazla oyun olmalı.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    from softwave 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    ek olarak epic, unreal ile gelistirilen oyun icin pay almiyordu sanirsam bu durumda ms nin unity ile ayni sekilde anlasmasi daha karli olur gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 4 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    bütün platformlar zaman içinde tekelleşme sürecine gidiyor.

    arkadaş listesi chat özelliği ve başarımlarımları bir birinize göstermek dışında hiç bir ek özellikleri yok gibi dahası sistemi yavaşlatacak seviyede arkaplan çalışmları %1 bile olsa neden sistem kaynakları o an için kullanılmayan bir şeyle meşgul olsun ki açıkcası ilerleyen süreçte anti-oyun platformlarının oluşabileceğini düşünüyorum

    geçenlerde internet alt yapısı çalışması nedeniyle bağlantı yoktu ve internet bağlantısı istemeyen bir oyunu bile
    dahası internete bile bağlanmadan offline mod da çalıştırma durumu bile olsa
    yine arkada oyun platformunun çalışmak zorunda olması genede mantıksızlık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    U ulayrason 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    epic fena geliyor gelmeyede devam ediyor şimdide win geldi. bakalım nasıl olacak ama iyi olan tek şey rekabet bize yarıyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mck94 4 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Microsoft Store önce arayüzü degismeli, yeterince hizli, akici ve kullanisli degil.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Galatas4ray (ENVER A.) 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam artık bu işte youtube gibi oldu insanları farklı bir tarafa çekmek artık çok zor.Her oyunu farklı platformda satın almak artık eziyet gibi geliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    L lollololo 5 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Steam artık tekel olmuş durumda insanlar yıllardır steam’i kullanıyor diyer yerleri ancak ucuz oyun bulduğunda kullanıyor



    Ben epic yada microsoftun yerinde olsam her oyuna %18 indirim yaparım ancak bu şekilde steame kafa tutarlar
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    azt06 (BURAK CİHAN) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) lollololo
    Sen bence nankörsün dostum
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Sony, PlayStation'a özel oyun geliştiren 1. parti stüdyolara ciddi yatırımlar yapacak 50 dk. Google, Android tabanlı deprem algılama sistemini genişletiyor 1 sa. Spotify'ın "Kitaplığın" bölümüne yeni özellikler ve yeni bir tasarım geliyor 1 sa. Altay tankına güç verecek yerli motor ilk kez ateşlendi 1 sa. Colorful, Founders Edition benzeri RTX 3060 iGame Bilibili E-Sports OC’yi duyurdu 2 sa. FIFA 21'in EA Play'e ve Xbox Game Pass'e ne zaman ekleneceği açıklandı 2 sa. Popüler dizi Dexter'ın yıllar sonra yayınlanacak 9. sezonundan ilk teaser paylaşıldı 2 sa. Steam Altın Hafta indirimleri resmen başladı: İşte dikkat çekenler 2 sa. Galaxy S20 kullanıcıları, üretim hatası nedeniyle Samsung'u mahkemeye verdi 3 sa. Crucial ilk DDR5 RAM’lerini görücüye çıkardı 3 sa. Lisa SU mobil RX 6000 serisinin bu çeyrekte geleceğini doğruladı 4 sa. Google, Android 12'nin sunum tarihini açıkladı 4 sa. ABD Merkez Bankası Başkanı’ndan Dogecoin (DOGE) yorumu 4 sa. Samsung'un gözü LG'nin 5G patentlerinde 5 sa. Alienware Monitörler Itopya'da! 5 sa. Fortnite'ın en çok gelir elde ettiği platform PlayStation 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'tan Steam'e karşı hamle: Oyun satışlarında geliştirici payı %88'e çıkıyor Sonraki Haftalık Epic Games hediyelerinde bu hafta farklı bir hediye var 5 sa. Pfizer, yıl sonuna kadar COVID-19 haplarını piyasaya süreceğini duyurdu 6 sa. Huawei yeni yıla düşüşle başladı 7 sa. Söylenti: Battlefield 6 önümüzdeki hafta tanıtılacak 7 sa. The Boys'un 3. sezonu çok daha karanlık ve kanlı bir sezon olacak 7 sa. DigitalOcean veri ihlali yaşadığını duyurdu: Müşterilerin ödeme bilgileri sızdırıldı 8 sa. Sokağa çıkma yasağında e-Devlet çalışma izin belgesi nasıl alınır? 8 sa. Facebook’un Bitcoin aldığı iddialarının doğru olmadığı ortaya çıktı 8 sa. Bakan Soylu, Thodex vurgunun miktarını açıkladı 8 sa. Logitech kârını ikiye katladı 9 sa. Yılın ilk PlayStation 5 özel oyunu Returnal'ın çıkış fragmanı paylaşıldı 9 sa. 2021 Skoda Fabia'nın konsol tasarımı ortaya çıktı 10 sa. DxOMark artık akıllı telefonların pillerini de test edecek 11 sa. Google'dan büyük yenilik (!) 500 gün sonra Stadia'ya arama çubuğu eklendi 11 sa. İkinci doz aşı randevularını erteleme kararında geri adım 12 sa. 2021'de en çok oynanan ücretsiz online oyunlar açıklandı: Mobil oyunlar zirvede 12 sa. Samsung'un varisleri 11 milyar dolarlık miras vergisini düşürmek için 23 bin sanat eserini bağışlayacak 12 sa. Telegram yeni güncellemesi ödeme sistemini yeniliyor 13 sa. Apple'a, App Store hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla Rusya'da para cezası verildi 15 sa. Yeni 2022 Honda Civic Sedan tanıtıldı! İşte tasarımı ve özellikleri Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız