Microsoft, Google ve Apple'a karşı harekete geçti: Yeni bir “süper uygulama” geliştirmek istiyor

Tam Boyutta Gör ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Apple ve Google'ın mobil pazar hakimiyetine yanıt verebilir. Salı günü paylaşılan bir raporda, şirketin alışveriş, mesajlaşma, web araması, haberler ve diğer hizmetleri birleştiren yeni bir ''Süper Uygulama'' planladığı ortaya çıktı.

Yeni uygulama WeChat'ten ilham alacak

Bildirilenlere göre Microsoft, yeni uygulamanın temelinde hem reklamcılık işini hem de Bing aramayı geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca bu ''Super Uygulama'' ile Teams mesajlaşma ve diğer mobil hizmetlere daha fazla kullanıcı çekmeyi planlayan yazılım devi, The Information'a göre milyonlarca kullanıcısı bulunan WeChat platformundan ilham alacak.

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Microsoft'un böyle bir uygulama projesini başlatıp başlatmayacağı henüz doğrulanmadı. Ancak kaynaklar, CEO Satya Nadella’nın, Bing ve Microsoft mobil uygulamaları arasında daha iyi bir entegrasyon sunmak istediğini söylüyor. Günümüzde Bing aramanın mobil platformlarda Google'a göre dezavantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Zira Google, arama motorunun iOS'ta varsayılan olması için Apple ile milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Görünüşe göre Microsoft, bu yeni uygulama ile Apple ve Google iş birliğine yanıt vermeyi düşünüyor.

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