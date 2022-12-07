Microsoft, Google ve Apple'a karşı harekete geçti: Yeni bir “süper uygulama” geliştirmek istiyor

Yeni uygulama WeChat'ten ilham alacak
Bildirilenlere göre Microsoft, yeni uygulamanın temelinde hem reklamcılık işini hem de Bing aramayı geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca bu ''Super Uygulama'' ile Teams mesajlaşma ve diğer mobil hizmetlere daha fazla kullanıcı çekmeyi planlayan yazılım devi, The Information'a göre milyonlarca kullanıcısı bulunan WeChat platformundan ilham alacak.
Microsoft'un böyle bir uygulama projesini başlatıp başlatmayacağı henüz doğrulanmadı. Ancak kaynaklar, CEO Satya Nadella’nın, Bing ve Microsoft mobil uygulamaları arasında daha iyi bir entegrasyon sunmak istediğini söylüyor. Günümüzde Bing aramanın mobil platformlarda Google'a göre dezavantajlı durumda olduğunu söyleyebiliriz. Zira Google, arama motorunun iOS'ta varsayılan olması için Apple ile milyar dolarlık bir sözleşme imzaladı. Görünüşe göre Microsoft, bu yeni uygulama ile Apple ve Google iş birliğine yanıt vermeyi düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım