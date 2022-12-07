Microsoft, Call of Duty'i Nintendo'ya getireceğini duyurdu! İşte muhtemel tarih

Tam Boyutta Gör Call of Duty markası bu serinin dağıtımcılığını üstlenen Activision Blizzard'ın Microsoft ile bir iş birliği yapması sayesinde Nintendo isimli konsolda 10 yıl boyunca boy gösterecek.

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Call of Duty ve Nintendo konsolları ne zaman buluşacak?

Call of Duty ilk önce Nintendo Switch kullanıcılarıyla bir araya gelmeyebilir çünkü ilgili anlaşmada böyle bir mecburiyeti Microsoft'a dayatan bir madde mevcut değil ancak Microsoft Gaming İcra Kurulu Başkanı Phil Spencer'ın Call of Duty'i ilk önce Nintendo Switch ile buluşturmaya çok sıcak baktığı öğrenildi.

Bu ikilinin ne zaman bir araya geleceğine dair herhangi bir kesin tarih henüz yok. Spencer bu sözleşmenin yasal düzenlemelere takılmadığı takdirde önümüzdeki yılın haziran ayında etkisini göstermeye başlayacağını söyledi.

2023'ün haziran ayında yeni bir Call of Duty oyunu ile karşılaşabiliriz ve bu yapımı Nintendo'da görebiliriz.

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Microsoft duyurdu: Call of Duty ile Nintendo bir araya gelecek!