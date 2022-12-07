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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Call of Duty'i Nintendo'ya getireceğini duyurdu! İşte muhtemel tarih

    Microsoft nihayet Call of Duty ile Nintendo ikilisini bir araya getireceğini ilan etti. Zira Activision Blizzard ile Microsoft bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın değeri 68.7 milyar dolar.
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    Call of Duty Tam Boyutta Gör
    Call of Duty markası bu serinin dağıtımcılığını üstlenen Activision Blizzard'ın Microsoft ile bir iş birliği yapması sayesinde Nintendo isimli konsolda 10 yıl boyunca boy gösterecek.

     

    Call of Duty ve Nintendo konsolları ne zaman buluşacak?

    Call of Duty ilk önce Nintendo Switch kullanıcılarıyla bir araya gelmeyebilir çünkü ilgili anlaşmada böyle bir mecburiyeti Microsoft'a dayatan bir madde mevcut değil ancak Microsoft Gaming İcra Kurulu Başkanı Phil Spencer'ın Call of Duty'i ilk önce Nintendo Switch ile buluşturmaya çok sıcak baktığı öğrenildi.

    Bu ikilinin ne zaman bir araya geleceğine dair herhangi bir kesin tarih henüz yok. Spencer bu sözleşmenin yasal düzenlemelere takılmadığı takdirde önümüzdeki yılın haziran ayında etkisini göstermeye başlayacağını söyledi.

    2023'ün haziran ayında yeni bir Call of Duty oyunu ile karşılaşabiliriz ve bu yapımı Nintendo'da görebiliriz.

    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/video-games/2022/12/06/call-duty-nintendo-microsoft-sony-xbox/ https://kotaku.com/microsoft-activision-call-of-duty-nintendo-switch-steam-1849862479 https://mynintendonews.com/2022/12/07/microsoft-confirms-10-year-commitment-to-bring-call-of-duty-to-nintendo-after-blizzard-activision-merge/ https://ca.finance.yahoo.com/news/microsoft-makes-10-commitment-bring-045352590.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALiHCtLqdk7SXCy7DT40-3ZNnX41mXfhHys0srhzzUSpvh-WG1vAg6RE9G5nrk103ai33eRQjd2XEzxB8vReK343nYlMSEP0hHD00yonCXmApFVWsuj1nc9bSBFMh6xFPkBf5hHF687OHQEmlJBTLeIdQDCMT8eFLZUs3AGRn55K
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 1 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 1 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 2 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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