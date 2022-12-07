Microsoft, Call of Duty'i Nintendo'ya getireceğini duyurdu! İşte muhtemel tarih

Call of Duty ve Nintendo konsolları ne zaman buluşacak?
Call of Duty ilk önce Nintendo Switch kullanıcılarıyla bir araya gelmeyebilir çünkü ilgili anlaşmada böyle bir mecburiyeti Microsoft'a dayatan bir madde mevcut değil ancak Microsoft Gaming İcra Kurulu Başkanı Phil Spencer'ın Call of Duty'i ilk önce Nintendo Switch ile buluşturmaya çok sıcak baktığı öğrenildi.
Bu ikilinin ne zaman bir araya geleceğine dair herhangi bir kesin tarih henüz yok. Spencer bu sözleşmenin yasal düzenlemelere takılmadığı takdirde önümüzdeki yılın haziran ayında etkisini göstermeye başlayacağını söyledi.
2023'ün haziran ayında yeni bir Call of Duty oyunu ile karşılaşabiliriz ve bu yapımı Nintendo'da görebiliriz.Kaynakça https://www.washingtonpost.com/video-games/2022/12/06/call-duty-nintendo-microsoft-sony-xbox/ https://kotaku.com/microsoft-activision-call-of-duty-nintendo-switch-steam-1849862479 https://mynintendonews.com/2022/12/07/microsoft-confirms-10-year-commitment-to-bring-call-of-duty-to-nintendo-after-blizzard-activision-merge/ https://ca.finance.yahoo.com/news/microsoft-makes-10-commitment-bring-045352590.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAALiHCtLqdk7SXCy7DT40-3ZNnX41mXfhHys0srhzzUSpvh-WG1vAg6RE9G5nrk103ai33eRQjd2XEzxB8vReK343nYlMSEP0hHD00yonCXmApFVWsuj1nc9bSBFMh6xFPkBf5hHF687OHQEmlJBTLeIdQDCMT8eFLZUs3AGRn55K Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım