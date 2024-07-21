Xbox Avrupa şefi: PlayStation daha fazla bütçeye sahip

Bütçeler azalıyor
Xbox Avrupa şefi bir konuşmasında PlayStation bölümünün kendilerinden çok daha fazla bütçeye sahip olduğunu ve pazarlama konusunda esnek davranabildiklerini, kendilerinin ise rekabet için çok daha fazla çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi.
Aslında Avrupa’da Xbox satışlarının uzun süredir beklentilerin altında kaldığı sadece İngiltere pazarında nispeten daha iyi performans sergilediği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un belirli pazarlarda konsol pazarlama faaliyetlerini kısacağı ve Game Pass pazarlamasına yöneleceği gündeme gelmişti. Analiz uzmanları Microsoft’un konsollara olan ilginin azaldığını fark ettiğini ve bu nedenle bütçelerde dengelerin değişmeye başladığını düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.