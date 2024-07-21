Xbox Avrupa şefi: PlayStation daha fazla bütçeye sahip

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Tam Boyutta Gör Günümüzde konsol nesilleri arasında kıyasıya bir yarış olduğu göze çarpsa da aslında bu yarışın kazananı Japonya. Nintendo ve Sony artık kapanması çok zor bir fark açmış durumda. Microsoft ise konsol yarışını bırakıp abonelikler üzerinden gitmeyi tercih ediyor.

Bütçeler azalıyor

Xbox Avrupa şefi bir konuşmasında PlayStation bölümünün kendilerinden çok daha fazla bütçeye sahip olduğunu ve pazarlama konusunda esnek davranabildiklerini, kendilerinin ise rekabet için çok daha fazla çalışmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Game Pass fiyatları Microsoft’un başını yaktı 1 gün önce eklendi

Aslında Avrupa’da Xbox satışlarının uzun süredir beklentilerin altında kaldığı sadece İngiltere pazarında nispeten daha iyi performans sergilediği biliniyor. Geçtiğimiz günlerde Microsoft’un belirli pazarlarda konsol pazarlama faaliyetlerini kısacağı ve Game Pass pazarlamasına yöneleceği gündeme gelmişti. Analiz uzmanları Microsoft’un konsollara olan ilginin azaldığını fark ettiğini ve bu nedenle bütçelerde dengelerin değişmeye başladığını düşünüyor.

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