2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Bugün telefonlarında Xbox Game Pass uygulaması olan bazı kullanıcılar, Call of Duty: Black Ops 6’nın Xbox Game Pass’e geleceğini söyleyen bildirimle karşılaştı. Bildirime göre, CoD: Black Ops 6, bu yılın sonlarına doğru çıkış yaptığı gün sisteme eklenecek.

Black Ops 6 önceki nesil konsolları destekleyecek 3 gün önce eklendi

Resmî duyuru: Black Ops 6, çıktığı gün Game Pass ile oynanabilecek

Xbox, 9 Haziran 2024'te Call of Duty: Black Ops 6 ile gelen yeniliklerin gösterileceğini resmi olarak duyurdu ve ilk fragmanı yayınladı:

Xbox Game Pass fiyatı artabilir

Bu arada Call of Duty Black Ops 6’nın Game Pass’e eklenmesiyle Xbox Game Pass abonelik fiyatlarının artması bekleniyor. Hem konsol hem de PC tarafında Game Pass Ultimate, PC için Game Pass ve konsol için Game Pass Core, tümünün fiyatında bir artış olacağı söyleniyor.

Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?

Call of Duty Black Ops 6’nın 25 Ekim 2024’te çıkış yapması bekleniyor.

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Call of Duty Black Ops 6, ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek