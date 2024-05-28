Call of Duty: Black Ops 6, ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek

- Resmî duyuru: Black Ops 6, çıktığı gün Game Pass ile oynanabilecek
- Xbox Game Pass fiyatı artabilir
- Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
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Resmî duyuru: Black Ops 6, çıktığı gün Game Pass ile oynanabilecek
Xbox, 9 Haziran 2024'te Call of Duty: Black Ops 6 ile gelen yeniliklerin gösterileceğini resmi olarak duyurdu ve ilk fragmanı yayınladı:
Xbox Game Pass fiyatı artabilir
Bu arada Call of Duty Black Ops 6’nın Game Pass’e eklenmesiyle Xbox Game Pass abonelik fiyatlarının artması bekleniyor. Hem konsol hem de PC tarafında Game Pass Ultimate, PC için Game Pass ve konsol için Game Pass Core, tümünün fiyatında bir artış olacağı söyleniyor.
Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
Call of Duty Black Ops 6’nın 25 Ekim 2024’te çıkış yapması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.