Microsoft, Türkiye'de Xbox reklamlarını bırakabilir

Xbox pazarlama faaliyetleri durabilir
Microsoft'un Türkiye'de Xbox konsolu özelinde ne kadar pazarlama faaliyeti yaptığı başlı başına bir soru işaretiyken EMAE bölgesinin tamamında pazarlama faaliyetlerinin durdurulacağı iddiası konsolun geleceği için daha büyük bir soru işareti oluşturuyor. Öte yandan firmanın EMEA bölgesinde Game Pass, kontrolcü ve bulut temelli pazarlamaya odaklanacağı iddia ediliyor. Bu arada Microsot, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor ve yüzde 47 zam yapıyor. En ucuz Game Pass Core aboneliği 159 TL yerine 175 TL'ye yükseliyor.
Microsoft, yeni Fire TV uygulama reklamında "Xbox oyunlarını oynamak için artık bir Xbox’a ihtiyacınız yok" söylemini kullanırken birçok oyununun PC'de de Xbox ile birlikte ilk günden yayınlanacağını söylüyor. Bununla birlikte Microsoft'un yeni konsollar üzerinde çalıştığı biliniyor. Firma aynı zamanda bir el konsolunu da ciddi bir şekilde değerlendiriyor.
Tüm bunlara ek olarak Xbox Series X|S konsollarının EMEA bölgesinde satışlarının zayıf olduğu, oyuncuların PlayStation 5, Nintendo Switch veya PC'yi tercih ettiği belirtiliyor. Eğer raporlar doğruysa pazarlamanın azaltılması sürpriz olmayacak ve Xbox'ı daha az göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.