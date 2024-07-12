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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Türkiye'de Xbox reklamlarını bırakabilir

    Türkiye'de oldukça zayıf olan Xbox konsollarının varlığının daha da zayıflama ihtimali bulunuyor. Aktarılanlara göre Microsoft, Türkiye dahil EMEA bölgesinde Xbox reklamlarını bırakabilir.
    Microsoft, Türkiye'de Xbox reklamlarını bırakabilir Tam Boyutta Gör
    Görünüşe göre Microsoft, Xbox konsolları ile ne yapacağına tam olarak karar vermiş değil. Firmanın konsol satışlarında rakibinin açık ara gerisinde kaldığı biliniyor. Öte yandan yeni bir rapora göre Microsoft, Xbox konsollarını Türkiye'nin de dahil olduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde pazarlamama kararı almış durumda.

    Xbox pazarlama faaliyetleri durabilir

    Microsoft'un Türkiye'de Xbox konsolu özelinde ne kadar pazarlama faaliyeti yaptığı başlı başına bir soru işaretiyken EMAE bölgesinin tamamında pazarlama faaliyetlerinin durdurulacağı iddiası konsolun geleceği için daha büyük bir soru işareti oluşturuyor. Öte yandan firmanın EMEA bölgesinde Game Pass, kontrolcü ve bulut temelli pazarlamaya odaklanacağı iddia ediliyor. Bu arada Microsot, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor ve yüzde 47 zam yapıyor. En ucuz Game Pass Core aboneliği 159 TL yerine 175 TL'ye yükseliyor.

    Microsoft, yeni Fire TV uygulama reklamında "Xbox oyunlarını oynamak için artık bir Xbox’a ihtiyacınız yok" söylemini kullanırken birçok oyununun PC'de de Xbox ile birlikte ilk günden yayınlanacağını söylüyor. Bununla birlikte Microsoft'un yeni konsollar üzerinde çalıştığı biliniyor. Firma aynı zamanda bir el konsolunu da ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

    Tüm bunlara ek olarak Xbox Series X|S konsollarının EMEA bölgesinde satışlarının zayıf olduğu, oyuncuların PlayStation 5, Nintendo Switch veya PC'yi tercih ettiği belirtiliyor. Eğer raporlar doğruysa pazarlamanın azaltılması sürpriz olmayacak ve Xbox'ı daha az göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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