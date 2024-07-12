Microsoft, Türkiye'de Xbox reklamlarını bırakabilir

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Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Microsoft, Xbox konsolları ile ne yapacağına tam olarak karar vermiş değil. Firmanın konsol satışlarında rakibinin açık ara gerisinde kaldığı biliniyor. Öte yandan yeni bir rapora göre Microsoft, Xbox konsollarını Türkiye'nin de dahil olduğu EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) bölgesinde pazarlamama kararı almış durumda.

Xbox pazarlama faaliyetleri durabilir

Microsoft'un Türkiye'de Xbox konsolu özelinde ne kadar pazarlama faaliyeti yaptığı başlı başına bir soru işaretiyken EMAE bölgesinin tamamında pazarlama faaliyetlerinin durdurulacağı iddiası konsolun geleceği için daha büyük bir soru işareti oluşturuyor. Öte yandan firmanın EMEA bölgesinde Game Pass, kontrolcü ve bulut temelli pazarlamaya odaklanacağı iddia ediliyor. Bu arada Microsot, Xbox Game Pass abonelik ücretlerini artırıyor ve yüzde 47 zam yapıyor. En ucuz Game Pass Core aboneliği 159 TL yerine 175 TL'ye yükseliyor.

Xbox Game Pass zamlarına alışın! 9 sa. önce eklendi

Microsoft, yeni Fire TV uygulama reklamında "Xbox oyunlarını oynamak için artık bir Xbox’a ihtiyacınız yok" söylemini kullanırken birçok oyununun PC'de de Xbox ile birlikte ilk günden yayınlanacağını söylüyor. Bununla birlikte Microsoft'un yeni konsollar üzerinde çalıştığı biliniyor. Firma aynı zamanda bir el konsolunu da ciddi bir şekilde değerlendiriyor.

Tüm bunlara ek olarak Xbox Series X|S konsollarının EMEA bölgesinde satışlarının zayıf olduğu, oyuncuların PlayStation 5, Nintendo Switch veya PC'yi tercih ettiği belirtiliyor. Eğer raporlar doğruysa pazarlamanın azaltılması sürpriz olmayacak ve Xbox'ı daha az göreceğiz.

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