Tam Boyutta Gör Microsoft şu anda Xbox Cloud Gaming hizmetinde (xCloud) Fortnite'a ücretsiz erişim sunuyor, ancak şirketin reklam karşılığında ücretsiz oyun akışı sunabileceği söyleniyor. Bu söylemler ise Microsoft Gaming CFO'su Tim Stuart geçen ayın sonlarında Wells Fargo TMT Summit röportajında söylediklerine dayanıyor.

“30 saniye reklam, 2 saat oyun” devri başlayabilir

Stuart konuşmasının bir bölümünde Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya gibi konsol erişimi veya maddi olarak kısıtlı bölgelerde “30 saniyelik bir reklam izlemek ve ardından iki saat oyun oynamak” gibi seçenekler sunulabileceğini ima etti.

Xbox Cloud Gaming'in reklam destekli bir versiyonu, telefon sahipliğinin geleneksel konsollardan veya oyun bilgisayarlarından çok daha yüksek olduğu pazarlarda işe yarayabilir. Ancak Microsoft'un böyle bir abonelik başlatıp başlatmayacağı belli değil. Öte yandan Microsoft, Xbox Cloud Gaming üzerindeki çalışmaları yavaşlattı.

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Microsoft, Xbox Cloud Gaming'de 2022'nin sonuna kadar mevcut oyun kitaplığınızı desteklemeyi planlıyordu, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Microsoft ayrıca Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte sunulacak hizmet yerine Xbox Cloud Gaming'in ayrı bir abonelik sürümünün olması gibi planları da rafa kaldırdı. Ancak gelecek dönemler farklı olabilir. Microsoft’u Activision Blizzard’ı satın alma çabalarının olduğu dönemlerde ortaya çıkan belgeler, firmanın PC oyunlarını bulut üzerinden yayınlamayı planladığını ve Xbox Cloud Gaming hizmetini potansiyel olarak daha fazla büyütmek istediğini gösteriyordu.

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Microsoft, ücretsiz reklam destekli Xbox Cloud Gaming hazırlıyor