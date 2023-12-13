Microsoft, ücretsiz reklam destekli Xbox Cloud Gaming hazırlıyor

“30 saniye reklam, 2 saat oyun” devri başlayabilir
Stuart konuşmasının bir bölümünde Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya gibi konsol erişimi veya maddi olarak kısıtlı bölgelerde “30 saniyelik bir reklam izlemek ve ardından iki saat oyun oynamak” gibi seçenekler sunulabileceğini ima etti.
Xbox Cloud Gaming'in reklam destekli bir versiyonu, telefon sahipliğinin geleneksel konsollardan veya oyun bilgisayarlarından çok daha yüksek olduğu pazarlarda işe yarayabilir. Ancak Microsoft'un böyle bir abonelik başlatıp başlatmayacağı belli değil. Öte yandan Microsoft, Xbox Cloud Gaming üzerindeki çalışmaları yavaşlattı.
Microsoft, Xbox Cloud Gaming'de 2022'nin sonuna kadar mevcut oyun kitaplığınızı desteklemeyi planlıyordu, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Microsoft ayrıca Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte sunulacak hizmet yerine Xbox Cloud Gaming'in ayrı bir abonelik sürümünün olması gibi planları da rafa kaldırdı. Ancak gelecek dönemler farklı olabilir. Microsoft’u Activision Blizzard’ı satın alma çabalarının olduğu dönemlerde ortaya çıkan belgeler, firmanın PC oyunlarını bulut üzerinden yayınlamayı planladığını ve Xbox Cloud Gaming hizmetini potansiyel olarak daha fazla büyütmek istediğini gösteriyordu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.