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    Microsoft, ücretsiz reklam destekli Xbox Cloud Gaming hazırlıyor

    Xbox Cloud Gaming yalnızca Fortnite için ücretsiz olarak sunuluyor ancak Microsoft bazı yeni iş modellerini deniyor olabilir. Aktarılanlar ise tam ücretsiz ancak reklam destekli modele işaret ediyor.
    Microsoft, ücretsiz reklam destekli Xbox Cloud Gaming hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft şu anda Xbox Cloud Gaming hizmetinde (xCloud) Fortnite'a ücretsiz erişim sunuyor, ancak şirketin reklam karşılığında ücretsiz oyun akışı sunabileceği söyleniyor. Bu söylemler ise Microsoft Gaming CFO'su Tim Stuart geçen ayın sonlarında Wells Fargo TMT Summit röportajında söylediklerine dayanıyor.

    “30 saniye reklam, 2 saat oyun” devri başlayabilir

    Stuart konuşmasının bir bölümünde Afrika, Hindistan, Güneydoğu Asya gibi konsol erişimi veya maddi olarak kısıtlı bölgelerde “30 saniyelik bir reklam izlemek ve ardından iki saat oyun oynamak” gibi seçenekler sunulabileceğini ima etti.

    Xbox Cloud Gaming'in reklam destekli bir versiyonu, telefon sahipliğinin geleneksel konsollardan veya oyun bilgisayarlarından çok daha yüksek olduğu pazarlarda işe yarayabilir. Ancak Microsoft'un böyle bir abonelik başlatıp başlatmayacağı belli değil. Öte yandan Microsoft, Xbox Cloud Gaming üzerindeki çalışmaları yavaşlattı.

    Microsoft, Xbox Cloud Gaming'de 2022'nin sonuna kadar mevcut oyun kitaplığınızı desteklemeyi planlıyordu, ancak bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Microsoft ayrıca Xbox Game Pass Ultimate ile birlikte sunulacak hizmet yerine Xbox Cloud Gaming'in ayrı bir abonelik sürümünün olması gibi planları da rafa kaldırdı. Ancak gelecek dönemler farklı olabilir. Microsoft’u Activision Blizzard’ı satın alma çabalarının olduğu dönemlerde ortaya çıkan belgeler, firmanın PC oyunlarını bulut üzerinden yayınlamayı planladığını ve Xbox Cloud Gaming hizmetini potansiyel olarak daha fazla büyütmek istediğini gösteriyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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