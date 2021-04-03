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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek

    Microsoft Build 2021 geliştirici konferansının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. Yazılım devi bu yılki etkinliği Mayıs ayının sonlarında yine çevrimiçi formatta düzenleyecek.
    03 Nisan 2021, 17:30 (1 hf.)
    642
    1
    2
    Windows
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek
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    Microsoft, bu yılki Build geliştirici konferansının tarihini açıklığa kavuşturdu. Yazılım devi etkinlik web sitesindeki bilgileri Microsoft Build 2021 tarihlerini içerecek şekilde güncelledi.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?"

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    Her yıl geleneksel olarak düzenlenen konferans bu yıl 25 - 27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Koronavirüs nedeniyle birçok etkinlik gibi Microsoft Build 2021 de çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

    Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek
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    Konferansta hangi konulara değinilecek?

    Build konferansının resmi web sitesi  henüz güncellenmedi. Web sayfasında hala geçen yılki Build 2020 ile ilgili bilgiler yer almaya devam ediyor. Etkinlik geçen yıl da çevrimiçi formatta yapılmıştı.

    Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek
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    Geliştiricilere yönelik konferansta Microsoft'un Windows, Office, Edge, Azure ve diğer hizmetlerinde yapmayı planladığı değişiklikler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

    Ayrıca şirketin yapay zeka, makine öğrenimi ve bu yılın sonlarında yayınlanması planlanan Windows 10 Sun Valley güncellemesi konusunda da bazı detaylar paylaşacağı söyleniyor.



    https://www.theverge.com/2021/4/2/22364374/microsoft-build-may-remote-developer-conference
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sun valey güncelmesi gelsin bence ben merak ediyorum
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Eskiden Build etkinliklerinde yeni Windows ile alakalı fikirler gösterilir, heyecanlı ve yenilikçi fikirlerle geleceğe dair konseptlerini ve projelerini tanıtılırdı. Tüketiciye odaklı fikirler sunulurdu.
    Şimdiyse "Developers, Developers, Developers"

    Tüketici kesim Microsoft tarafından unutulup gitmiş gibi.
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