Microsoft'un bu yılki Build geliştirici konferansı Mayıs sonunda gerçekleştirilecek

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Microsoft, bu yılki Build geliştirici konferansının tarihini açıklığa kavuşturdu. Yazılım devi etkinlik web sitesindeki bilgileri Microsoft Build 2021 tarihlerini içerecek şekilde güncelledi.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden?"

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Her yıl geleneksel olarak düzenlenen konferans bu yıl 25 - 27 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Koronavirüs nedeniyle birçok etkinlik gibi Microsoft Build 2021 de çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

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Konferansta hangi konulara değinilecek?

Build konferansının resmi web sitesi henüz güncellenmedi. Web sayfasında hala geçen yılki Build 2020 ile ilgili bilgiler yer almaya devam ediyor. Etkinlik geçen yıl da çevrimiçi formatta yapılmıştı.

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Geliştiricilere yönelik konferansta Microsoft'un Windows, Office, Edge, Azure ve diğer hizmetlerinde yapmayı planladığı değişiklikler hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Ayrıca şirketin yapay zeka, makine öğrenimi ve bu yılın sonlarında yayınlanması planlanan Windows 10 Sun Valley güncellemesi konusunda da bazı detaylar paylaşacağı söyleniyor.

https://www.theverge.com/2021/4/2/22364374/microsoft-build-may-remote-developer-conference

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