Microsoft'un öldürdüğü projeler için sanal mezarlık açıldı

Google mezarlığını hatırlıyor olmalısınız. Arama devinin "öldürdüğü" projeleri listeleyen bu sanal mezarlık, bir internet sitesi olarak hayata geçirilmişti. Benzer bir mezarlık bu kez de Microsoft'un sonlandırdığı ürün ve hizmetler için açıldı.
Tıpkı Google gibi Microsoft'un da yıllar içinde desteğini sonlandırarak kapattığı projeler var. Killed by Microsoft olarak adlandırılan internet sitesinde tarihe gömülen ürün, hizmet, cihaz ve uygulamaların kronolojik bir listesi yer alıyor.
Windows Phone ve MSN Messenger...
Şu anda internet sitesinde Microsoft tarafından zaman içinde kapatılan 70'den fazla ürün ve hizmetle ilgili kısa detaylar var. Listeye baktığımızda Silverlight, Wunderlist, Windows Phone ve nostaljik MSN Messenger gibi tanıdık isimleri görüyoruz.
Web sitesinde ayrıca şirketin 2025'te kapanacağını onayladığı Skype for Business gibi "gelecekte öldürülecek" projelere de yer verilmiş. Microsoft'un geçmişte kalmış fikirlerini hatırlamak isterseniz buraya tıklayarak sanal mezarlığı ziyaret edebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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