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    Anlık Bildirim

    Microsoft'un öldürdüğü projeler için sanal mezarlık açıldı

    Google mezarlığından sonra bu kez de Microsoft mezarlığı açıldı. Microsoft'un desteğini sonlandırarak öldürdüğü projelerin yer aldığı sanal mezarlık, ziyaretçilerini bekliyor.
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    Microsoft'un öldürdüğü projeler için sanal mezarlık açıldı

    Google mezarlığını hatırlıyor olmalısınız. Arama devinin "öldürdüğü" projeleri listeleyen bu sanal mezarlık, bir internet sitesi olarak hayata geçirilmişti. Benzer bir mezarlık bu kez de Microsoft'un sonlandırdığı ürün ve hizmetler için açıldı.

    Tıpkı Google gibi Microsoft'un da yıllar içinde desteğini sonlandırarak kapattığı projeler var. Killed by Microsoft olarak adlandırılan internet sitesinde tarihe gömülen ürün, hizmet, cihaz ve uygulamaların kronolojik bir listesi yer alıyor.

    Microsoft'un öldürdüğü projeler için sanal mezarlık açıldı
    Tam Boyutta Gör

    Windows Phone ve MSN Messenger...

    Şu anda internet sitesinde Microsoft tarafından zaman içinde kapatılan 70'den fazla ürün ve hizmetle ilgili kısa detaylar var. Listeye baktığımızda Silverlight, Wunderlist, Windows Phone ve nostaljik MSN Messenger gibi tanıdık isimleri görüyoruz.

    Web sitesinde ayrıca şirketin 2025'te kapanacağını onayladığı Skype for Business gibi "gelecekte öldürülecek" projelere de yer verilmiş. Microsoft'un geçmişte kalmış fikirlerini hatırlamak isterseniz buraya tıklayarak sanal mezarlığı ziyaret edebilirsiniz.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 10 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 5 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 6 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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    microsoft, mezarlık ve
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