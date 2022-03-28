Vivo ilk katlanabilir akıllı telefonunu 11 Nisan'da tanıtacak

Vivo markası geçtiğimiz hafta X Fold adlı ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını doğrulamıştı. Çinli marka şimdi de kısa bir teaser videosu yayınlayarak cihazın tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı.
Vivo X Fold, 11 Nisan'da resmiyet kazanacak. Katlanabilir telefon aynı kategorideki birçok model gibi kitap form faktörü ile karşımıza çıkacak. Yani tasarım olarak Samsung Galaxy Fold 3 veya Oppo Find N modellerini andıracağını söyleyebiliriz.
Neler biliyoruz?
Mevcut bilgilere göre cihazda QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç boyutunda bir katlanabilir ekran yer alacak. Dış tarafında ise üzerinde ön kamera için bir delik bulunan Full HD+ çözünürlükte 6.53 inç ekran bulunacağı bildiriliyor.
Yayınlanan teaser Vivo X Fold'deki ana kamera sisteminin Zeiss ortaklığı ile geliştirildiğini ortaya koydu. Katlanabilir telefonla ilgili olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 80 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 4.600 mAh pil de konuşuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"