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Vivo markası geçtiğimiz hafta X Fold adlı ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını doğrulamıştı. Çinli marka şimdi de kısa bir teaser videosu yayınlayarak cihazın tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı.

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Vivo X Fold, 11 Nisan'da resmiyet kazanacak. Katlanabilir telefon aynı kategorideki birçok model gibi kitap form faktörü ile karşımıza çıkacak. Yani tasarım olarak Samsung Galaxy Fold 3 veya Oppo Find N modellerini andıracağını söyleyebiliriz.

Neler biliyoruz?

Mevcut bilgilere göre cihazda QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç boyutunda bir katlanabilir ekran yer alacak. Dış tarafında ise üzerinde ön kamera için bir delik bulunan Full HD+ çözünürlükte 6.53 inç ekran bulunacağı bildiriliyor.

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Yayınlanan teaser Vivo X Fold'deki ana kamera sisteminin Zeiss ortaklığı ile geliştirildiğini ortaya koydu. Katlanabilir telefonla ilgili olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 80 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 4.600 mAh pil de konuşuluyor.

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Vivo ilk katlanabilir akıllı telefonunu 11 Nisan'da tanıtacak