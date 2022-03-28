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    Vivo ilk katlanabilir akıllı telefonunu 11 Nisan'da tanıtacak

    Vivo kitap form faktörüne sahip ilk katlanabilir akıllı telefonunu ne zaman tanıtacağını açıkladı. Şirketin 11 Nisan'da sahneye çıkaracağı Vivo X Fold'da Zeiss imzalı kamera sistemi göreceğiz.
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    Vivo ilk katlanabilir akıllı telefonunu 11 Nisan'da tanıtacak
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    Vivo markası geçtiğimiz hafta X Fold adlı ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeye hazırlandığını doğrulamıştı. Çinli marka şimdi de kısa bir teaser videosu yayınlayarak cihazın tanıtım tarihini resmi olarak açıkladı.

    Vivo X Fold, 11 Nisan'da resmiyet kazanacak. Katlanabilir telefon aynı kategorideki birçok model gibi kitap form faktörü ile karşımıza çıkacak. Yani tasarım olarak Samsung Galaxy Fold 3 veya Oppo Find N modellerini andıracağını söyleyebiliriz.

    Neler biliyoruz?

    Mevcut bilgilere göre cihazda QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8 inç boyutunda bir katlanabilir ekran yer alacak. Dış tarafında ise üzerinde ön kamera için bir delik bulunan Full HD+ çözünürlükte 6.53 inç ekran bulunacağı bildiriliyor.

    Vivo ilk katlanabilir akıllı telefonunu 11 Nisan'da tanıtacak
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    Yayınlanan teaser Vivo X Fold'deki ana kamera sisteminin Zeiss ortaklığı ile geliştirildiğini ortaya koydu. Katlanabilir telefonla ilgili olarak Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 işlemci, 80 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 4.600 mAh pil de konuşuluyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 13 saat önce

    Ş
    şapkaa 2 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 4 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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