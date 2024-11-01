Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği bir kez daha ertelendi

Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği tekrar ertelendi
Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının belirli bir zamana ait bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bunu "Hey Recall, dün gece YouTube'da izlediğim o komik video neydi?" veya "Hey Recall, birkaç hafta önce baktığım tüm yeni spor ayakkabıların bir listesini yapabilir misin?" gibi örneklerle anlatabiliriz.
Ancak geçmişe ait verilere ulaşmak, bildiğiniz gibi bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor ve bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca ele geçirilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla bir süre boyunca ertelenen özelliğin geçtiğimiz Eylül ayında hazır olduğu paylaşılmıştı. Ancak görünen o ki kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.
Microsoft, bugün yaptığı duyuruda, Windows Insider'lar için Recall önizleme sürümünün gecikeceğini duyurdu. Bu gecikmenin detaylı nedeni ise açıklanmadı. Ancak güvenliğin kilit altında tutulması görönüşe göre beklenenden daha zor ilerliyor.
"Recall ile güvenli ve güvenilir bir deneyim sunmaya kararlıyız, bu önemli güncellemeleri sunduğumuzdan emin olmak için, önizlemeyi yapmadan önce deneyimi iyileştirmek için ek zaman ayırıyoruz." Windows Kıdemli Ürün Müdürü Brandon LeBlanc
Microsoft'un daha önceki paylaşımına göre Windows Recall, kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak etkinleştirilmeyecek ve Windows'tan tamamen kaldırılabilecek. Recall'un ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil, ancak yakın tarihte paylaşılan özellikleri düşünürsek bunun yakın bir zamanda olacağını söylemem mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über