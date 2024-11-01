Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği bir kez daha ertelendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'ler için tanıtılan tartışmalı Recall özelliğinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Yakın tarihte yeni güvenlik mimarisi, kanıtlanmış fiziksel varlık şifrelemesi, izinsiz müdahale koruması ve DLP kontrolleri ile güncellenen özellik, Aralık ayına kadar önizleme sürümüne girmeyek.

Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği tekrar ertelendi

Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının belirli bir zamana ait bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bunu "Hey Recall, dün gece YouTube'da izlediğim o komik video neydi?" veya "Hey Recall, birkaç hafta önce baktığım tüm yeni spor ayakkabıların bir listesini yapabilir misin?" gibi örneklerle anlatabiliriz.

Ancak geçmişe ait verilere ulaşmak, bildiğiniz gibi bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor ve bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca ele geçirilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla bir süre boyunca ertelenen özelliğin geçtiğimiz Eylül ayında hazır olduğu paylaşılmıştı. Ancak görünen o ki kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek.

Microsoft CEO’sunun maaşı yüzde 63 zam ile 79 milyon dolar oldu 1 hf. önce eklendi

Microsoft, bugün yaptığı duyuruda, Windows Insider'lar için Recall önizleme sürümünün gecikeceğini duyurdu. Bu gecikmenin detaylı nedeni ise açıklanmadı. Ancak güvenliğin kilit altında tutulması görönüşe göre beklenenden daha zor ilerliyor.

"Recall ile güvenli ve güvenilir bir deneyim sunmaya kararlıyız, bu önemli güncellemeleri sunduğumuzdan emin olmak için, önizlemeyi yapmadan önce deneyimi iyileştirmek için ek zaman ayırıyoruz." Windows Kıdemli Ürün Müdürü Brandon LeBlanc

Microsoft'un daha önceki paylaşımına göre Windows Recall, kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak etkinleştirilmeyecek ve Windows'tan tamamen kaldırılabilecek. Recall'un ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil, ancak yakın tarihte paylaşılan özellikleri düşünürsek bunun yakın bir zamanda olacağını söylemem mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği bir kez daha ertelendi