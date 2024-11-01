Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği bir kez daha ertelendi

    Microsoft, Windows 11 için tanıtılan yapay zeka destekli Recall özelliği bir kez daha ertelendi. Insider'lar için Aralık ayına kadar önizleme sürümüne girmeyecek. 
    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği bir kez daha ertelendi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 Copilot+ PC'ler için tanıtılan tartışmalı Recall özelliğinin bir kez daha ertelendiğini duyurdu. Yakın tarihte yeni güvenlik mimarisi, kanıtlanmış fiziksel varlık şifrelemesi, izinsiz müdahale koruması ve DLP kontrolleri ile güncellenen özellik, Aralık ayına kadar önizleme sürümüne girmeyek.

    Microsoft'un tartışmalı Recall özelliği tekrar ertelendi

    Kaçıranlar için Windows Recall, bilgisayarlara "fotoğrafik hafıza" kazandırarak kullanıcının belirli bir zamana ait bilgilere ulaşmasını sağlıyor. Bunu "Hey Recall, dün gece YouTube'da izlediğim o komik video neydi?" veya "Hey Recall, birkaç hafta önce baktığım tüm yeni spor ayakkabıların bir listesini yapabilir misin?" gibi örneklerle anlatabiliriz.

    Ancak geçmişe ait verilere ulaşmak, bildiğiniz gibi bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor ve bu verilerin kötü niyetli kişiler tarafından kolayca ele geçirilebileceği belirtilmişti. Dolayısıyla bir süre boyunca ertelenen özelliğin geçtiğimiz Eylül ayında hazır olduğu paylaşılmıştı. Ancak görünen o ki kullanıcıların bir süre daha beklemeleri gerekecek. 

    Microsoft, bugün yaptığı duyuruda, Windows Insider'lar için Recall önizleme sürümünün gecikeceğini duyurdu. Bu gecikmenin detaylı nedeni ise açıklanmadı. Ancak güvenliğin kilit altında tutulması görönüşe göre beklenenden daha zor ilerliyor. 

    "Recall ile güvenli ve güvenilir bir deneyim sunmaya kararlıyız, bu önemli güncellemeleri sunduğumuzdan emin olmak için, önizlemeyi yapmadan önce deneyimi iyileştirmek için ek zaman ayırıyoruz."  Windows Kıdemli Ürün Müdürü Brandon LeBlanc

    Microsoft'un daha önceki paylaşımına göre Windows Recall, kullanıma sunulduğunda varsayılan olarak etkinleştirilmeyecek ve Windows'tan tamamen kaldırılabilecek. Recall'un ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil, ancak yakın tarihte paylaşılan özellikleri düşünürsek bunun yakın bir zamanda olacağını söylemem mümkün. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 7 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    önlisans mezunu olarak kpss"ye girdikten sonra lisans mezunu olanların durumu koltuk altında sivilce gibi beze dokununca acıyor nörovizyon tedavisi olanlar yorum hikaye konusu örnekleri hocalara geldik dershane yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250
    HP 250
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız