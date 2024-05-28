Microsoft'un yapay zekası Telegram'da

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Telegram Copilot botu, Microsoft'un WhatsApp ve Telegram gibi sosyal ağ uygulamalarına üretken yapay zeka getirmeyi amaçlayan yeni projesi “copilot-for-social“ın bir parçası. Telegram’da resmî Copilot botuna @CopilotOfficialBot aramasıyla erişilebiliyor.

Microsoft Copilot işinizi almayacak, iş arkadaşınız olacak 6 gün önce eklendi

Microsoft, Telegram kullanıcılarının Copilot’a hemen her konuda soru sorabileceğini söylüyor. Arama yapmak, bir gezi planlamak, fitness planı oluşturmak, filmler ve oyunlar hakkında bilgi edinmek ve fazlası için Copilot botu takip edilebilir. Yalnız Copilot, metin isteklerini kabul ediyor, metinden görüntü oluşturamıyor. Birebir sohbet olarak çalışıyor da denilebilir.

Telegram’da Copilot’u denemek için bu bağlantıya tıklayabilir ya da aramaya @CopilotOfficialBot yazabilirsiniz. Hesabınıza bağlı telefon numarasını onaylamanız gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.