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    Microsoft ve AMD yapay zekâ işlemcisi geliştiriyor

    Microsoft’un ChatGPT tarzı teknolojilere altyapı olması açısından giriştiği yonga tasarımı işinde AMD de yanında yer alacak. İkili pazarda önemli bir alternatif olmayı amaçlıyor.
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    Yapay zekâ Tam Boyutta Gör
    Microsoft’un geçtiğimiz ay Athena kod adlı bir yapay zekâ yongası geliştirmek için kolları sıvadığı gündeme gelmişti. Microsoft’un bu hamleyi tek başına değil Nvidia’nın en büyük rakibi AMD ile yaptığı ortaya çıktı.

    Microsoft ve AMD iş birliği

    Bugün yapay zekâ yatırımlarında Nvidia en başı çekiyor zira en verimli hızlandırıcılara sahip ve uzun süredir de piyasada çok geniş bir müşteri portföyü kuruştu. ChatGPT robotunun on binlerce Nvidia hızlandırıcısı kullandığı gündeme gelmişti. Bu da Nvidia hızlandırıcılarının sok sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.

    Microsoft kendisini bu bağımlılıktan kurtarmak için 1000 mühendisten oluşan bir yonga tasarım ekibi kuruyor. Project Athena için Microsoft’un ilk etapta 2 milyar dolar yatırım yaptığı ifade edildi. Firma projeye büyük bir öncelik veriyor. Yonganın ilk prototipleri hazır ve testlere de başladı. Yapay zekâ rekabetinde Microsoft maliyetleri önemli ölçüde kısmak niyetinde.

    AMD’nin bu projede ağırlıklı olarak finansal destek sunacağı ve yongaların tedariğinde yardımcı olacağı belirtiliyor. Özellikle bileşen tedariği ve üretim bantlarının ayrılması gibi konular AMD’de. Zira Microsoft’un yonga tasarımı ve üretimi konusunda yeterli tecrübesi yok. Ayrıca gerekirse diğer firmalara da pazarlanacak. Athena yongasının en erken 2024 yılında piyasaya sürüleceği belirtildi.

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    F
    farkil 5 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 5 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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