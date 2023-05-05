Microsoft ve AMD yapay zekâ işlemcisi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Microsoft’un geçtiğimiz ay Athena kod adlı bir yapay zekâ yongası geliştirmek için kolları sıvadığı gündeme gelmişti. Microsoft’un bu hamleyi tek başına değil Nvidia’nın en büyük rakibi AMD ile yaptığı ortaya çıktı.

Microsoft ve AMD iş birliği

Bugün yapay zekâ yatırımlarında Nvidia en başı çekiyor zira en verimli hızlandırıcılara sahip ve uzun süredir de piyasada çok geniş bir müşteri portföyü kuruştu. ChatGPT robotunun on binlerce Nvidia hızlandırıcısı kullandığı gündeme gelmişti. Bu da Nvidia hızlandırıcılarının sok sıkıntısı yaşamasına neden oluyor.

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Microsoft kendisini bu bağımlılıktan kurtarmak için 1000 mühendisten oluşan bir yonga tasarım ekibi kuruyor. Project Athena için Microsoft’un ilk etapta 2 milyar dolar yatırım yaptığı ifade edildi. Firma projeye büyük bir öncelik veriyor. Yonganın ilk prototipleri hazır ve testlere de başladı. Yapay zekâ rekabetinde Microsoft maliyetleri önemli ölçüde kısmak niyetinde.

AMD’nin bu projede ağırlıklı olarak finansal destek sunacağı ve yongaların tedariğinde yardımcı olacağı belirtiliyor. Özellikle bileşen tedariği ve üretim bantlarının ayrılması gibi konular AMD’de. Zira Microsoft’un yonga tasarımı ve üretimi konusunda yeterli tecrübesi yok. Ayrıca gerekirse diğer firmalara da pazarlanacak. Athena yongasının en erken 2024 yılında piyasaya sürüleceği belirtildi.

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Microsoft ve AMD’den dev iş birliği