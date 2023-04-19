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    Microsoft, kendi AI çipini geliştiriyor: Nvidia'ya rakip olacak

    Microsoft'un TSMC'nin 5nm işlem düğümünü temel alan Athena kod adlı yeni bir AI çipi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Teknoloji devi, yapay zeka alanında maliyetleri düşürmeyi planlıyor. 
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    Microsoft, kendi AI çipini geliştiriyor: Nvidia'ya rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devlerinin yavaş yavaş odak noktası haline gelmeye başlayan yapay zeka teknolojileri, sohbet robotu OpenAI Chat GPT ile belki de ilk kez kullanıcıları etkilemeyi başardı. Bu bağlamda Nvidia başta olmak üzere birçok şirketin, bu alanda yatırımlar gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şimdi de Microsoft'un TSMC'nin 5nm sürecini temel alan ''Athena kod'' adlı kendi yapay zeka çipi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki Microsoft'un planları neler? Gelin hep beraber bakalım.

    Microsoft, kendi AI çipini geliştiriyor

    Bildiğiniz üzere Microsoft, ChatGPT'nin arkasında yer alan OpenAI'ye dev bir yatırım yaparak yapay zeka rebaketine dahil oldu. Bu bağlamda TSMC imzalı Athena AI çiplerinin, gelecek yıl gibi erken bir tarihte hazır olacağı ve yaygın kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Böylece yazılım devi, Azure için potansitel bir geliş akışı sağlayabilir. 

    Günümüzde yapay zeka çalışmaları halihazırda kendi teknolojisine sahip olmayan şirketler için çoğunlukla NVIDIA donanımı, özellikle grafik kartları kullanılarak yürütülüyor. Bu noktada kendi AI çipleri üzerinde çalışan Google, Amazon ve Meta gibi devler arasında Microsoft'un da dahil olduğunu söyleyebiliriz. 

    Raporda, Athena'nın NVIDIA'nın tekliflerine kıyasla maliyeti üçte biri oranında azaltabileceği belirtiliyor. Ayrıca Microsoft, AI yetenekleri için Bing ve Office'e bu donanımı ekleyebilir.  Ancak yeni çözüm, Nvidia ile rekabet edebilecek mi? bunu bekleyip görmemiz gerekecek. Mevcut sızıntılar, küçük bir Microsoft ve OpenAI grubu tarafından testlerin başladığına işaret ediyor.

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    KiLLeR© 21 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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