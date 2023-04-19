Microsoft, kendi AI çipini geliştiriyor: Nvidia'ya rakip olacak

Microsoft, kendi AI çipini geliştiriyor
Bildiğiniz üzere Microsoft, ChatGPT'nin arkasında yer alan OpenAI'ye dev bir yatırım yaparak yapay zeka rebaketine dahil oldu. Bu bağlamda TSMC imzalı Athena AI çiplerinin, gelecek yıl gibi erken bir tarihte hazır olacağı ve yaygın kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Böylece yazılım devi, Azure için potansitel bir geliş akışı sağlayabilir.
Günümüzde yapay zeka çalışmaları halihazırda kendi teknolojisine sahip olmayan şirketler için çoğunlukla NVIDIA donanımı, özellikle grafik kartları kullanılarak yürütülüyor. Bu noktada kendi AI çipleri üzerinde çalışan Google, Amazon ve Meta gibi devler arasında Microsoft'un da dahil olduğunu söyleyebiliriz.
Raporda, Athena'nın NVIDIA'nın tekliflerine kıyasla maliyeti üçte biri oranında azaltabileceği belirtiliyor. Ayrıca Microsoft, AI yetenekleri için Bing ve Office'e bu donanımı ekleyebilir. Ancak yeni çözüm, Nvidia ile rekabet edebilecek mi? bunu bekleyip görmemiz gerekecek. Mevcut sızıntılar, küçük bir Microsoft ve OpenAI grubu tarafından testlerin başladığına işaret ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)