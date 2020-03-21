Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor

Tam Boyutta Gör

Konsol sektöründe son yıllarda önemli bir hakimiyet sağlayan AMD, yeni nesil konsolların da yonga tarafını üstlenmiş durumda. Bu da bazı konularda biraz daha fazla destek alması anlamına geliyor.

İlginizi Çekebilir

DirectX 12 Ultimate destekleyen ekran kartları ve konsol tarafı

Önemli iş birliği

Microsoft’un; ışın izleme teknolojisi, değişken odak teknolojisi, örgü gölgeleme ve örneklem geri dönüş teknolojilerini gerekli kılan DirectX 12 Ultimate standardı henüz AMD ekran kartlarında mevcut değil.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

Navi 2x olarak da bilinen RDNA2 mimarisi ile firma DX12 U standardına geçiş yapmayı planlıyor zira Xbox Series X konsoluna özel olarak bu standardın kullanılacağı biliniyor. Microsoft ve AMD standardın en verimli şekilde uygulanması için iş birliği halinde.

Donanımı daha verimli bir şekilde kullanan DX12 U standardının uygulanması konusunda Xbox Series X konsolunda AMD’nin iyi bir tecrübe elde edeceği açık. Bunu da oyuncu tarafındaki ekran kartlarında en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Nvidia’nın DX12 U standardını destekleyen GeForce RTX ve muhtemel Ampere ekran kartlarına karşı nasıl bir avantaj elde edeceğini hep birlikte göreceğiz.

https://www.techpowerup.com/264934/amd-rdna-2-gpus-to-support-the-directx-12-ultimate-api

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.