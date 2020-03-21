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    Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor

    Xbox Series X konsolunda en verimli DirectX 12 Ultimate kullanımı için Microsoft ve AMD iş birliği yapıyor. İş birliği Radeon ekran kartlarını da kapsıyor.
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    Microsoft ve AMD en iyi DirectX 12 Ultimate için iş birliği yapıyor
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    Konsol sektöründe son yıllarda önemli bir hakimiyet sağlayan AMD, yeni nesil konsolların da yonga tarafını üstlenmiş durumda. Bu da bazı konularda biraz daha fazla destek alması anlamına geliyor.

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    Önemli iş birliği

    Microsoft’un; ışın izleme teknolojisi, değişken odak teknolojisi, örgü gölgeleme ve örneklem geri dönüş teknolojilerini gerekli kılan DirectX 12 Ultimate standardı henüz AMD ekran kartlarında mevcut değil.

    Ayrıca Bkz. "Galaxy Tab A 8.4 (2020) görselleri sızdırıldı"

    Navi 2x olarak da bilinen RDNA2 mimarisi ile firma DX12 U standardına geçiş yapmayı planlıyor zira Xbox Series X konsoluna özel olarak bu standardın kullanılacağı biliniyor. Microsoft ve AMD standardın en verimli şekilde uygulanması için iş birliği halinde.

    Donanımı daha verimli bir şekilde kullanan DX12 U standardının uygulanması konusunda Xbox Series X konsolunda AMD’nin iyi bir tecrübe elde edeceği açık. Bunu da oyuncu tarafındaki ekran kartlarında en iyi şekilde kullanmaya çalışacak. Nvidia’nın DX12 U standardını destekleyen GeForce RTX ve muhtemel Ampere ekran kartlarına karşı nasıl bir avantaj elde edeceğini hep birlikte göreceğiz.



    https://www.techpowerup.com/264934/amd-rdna-2-gpus-to-support-the-directx-12-ultimate-api Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 22 sa. en beğenilen
    AMD yanındayız yürüü
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    asko56 22 sa.
    Amd yükselme devrinde
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 21 sa.
    Nvidia'nın Rtx demosunun çakması yapılmış ama olmamış.



    Daha önceki konsollarda da mantle ortaya çıkmıştı. Bir de sonrasında dx12. Xbox one'da amd apusu olunca, apileri de amd ile ortak geliştirmişlerdi. Gerçi o zaman baya tartışma olmuştu. Ama ortaya pek de bir şey çıkmadı. En azından Amd açısından çok olumlu bir sonuç gerçekleşmedi. Şimdi ultimate denen nane, halihazırda Nvidia'nın donanımsal desteğe sahip olduğu bir api güncellemesi. O yüzden yine çok fazla beklentiye girmemek gerek.



    En azından Xbox'ın yeni mimarinin üst seviye gpusu ile gelecek olması güzel haber. Ray tracing de gerçekten oyunlarda kendine yer bulacak. Ama lütfen demodakinden daha iyisi olsun.
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    SEO19 (EEEE 55555) 22 sa.
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    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 22 sa. en beğenilen
    AMD yanındayız yürüü
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    asko56 22 sa.
    Amd yükselme devrinde
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