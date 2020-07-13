Microsoft ve Google web uygulamalarını Play Store’a getirmek için güç birliği yapıyor

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Uzun yıllar Android veya Linux gibi açık kaynak platformlara tavır alan ve alan bırakmamaya çalışan Microsoft, özellikle Satya Nadella döneminde büyük bir açılım yaptı. Bu açılım artarak devam ediyor.

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Farklı bir bakış

Mobil uygulama mağazalarında sıfırdan uygulama geliştirmek mümkün iken pek çok geliştirici web üzerinde mevcut uygulamasını bazı optimizasyonlar yaparak aktarmayı tercih ediyor. Microsoft bu konuda Google ile iş birliği yaptı.

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Firma web uygulamalarının daha verimli ve daha iyi hale gelmesini istiyor. Web uygulamaları geliştirme aracı PWABuilder ve Google’ın Bubblewrap aracı bu amaca hizmet edecek. Bu sayede Web uygulamalarının daha verimli bildirimler, kısa yollar, görsel özelleştirmelerin mümkün olması sağlanacak.

Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlıyor. Microsoft’un geliştirme aracı bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve Google da mağazası için daha fazla geliştirici kazanmış olacak. Elbette kullanıcı tarafında da daha kaliteli web uygulama uyarlamaları görmek mümkün olacak.

https://www.engadget.com/microsoft-google-web-apps-in-play-store-215334589.html

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