Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft ve Google web uygulamalarını Play Store’a getirmek için güç birliği yapıyor

    Microsoft ve Google web uygulamalarının Play Store mağazasına daha verimli bir şekilde uyarlanması için güç birliği yapıyor. Bu sayede daha tepkisel uygulamalar mümkün olacak.
    3 sa.
    683
    22
    3
    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Microsoft ve Google web uygulamalarını Play Store’a getirmek için güç birliği yapıyor
    Tam Boyutta Gör

    Uzun yıllar Android veya Linux gibi açık kaynak platformlara tavır alan ve alan bırakmamaya çalışan Microsoft, özellikle Satya Nadella döneminde büyük bir açılım yaptı. Bu açılım artarak devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım

    Farklı bir bakış

    Mobil uygulama mağazalarında sıfırdan uygulama geliştirmek mümkün iken pek çok geliştirici web üzerinde mevcut uygulamasını bazı optimizasyonlar yaparak aktarmayı tercih ediyor. Microsoft bu konuda Google ile iş birliği yaptı.

    Ayrıca Bkz. "Güney Kore’de 7 milyon 5G abonesi var"

    Firma web uygulamalarının daha verimli ve daha iyi hale gelmesini istiyor. Web uygulamaları geliştirme aracı PWABuilder ve Google’ın Bubblewrap aracı bu amaca hizmet edecek. Bu sayede Web uygulamalarının daha verimli bildirimler, kısa yollar, görsel özelleştirmelerin mümkün olması sağlanacak.

    Bu iş birliği her iki tarafa da kazanç sağlıyor. Microsoft’un geliştirme aracı bu sayede daha geniş bir kitleye ulaşabilecek ve Google da mağazası için daha fazla geliştirici kazanmış olacak. Elbette kullanıcı tarafında da daha kaliteli web uygulama uyarlamaları görmek mümkün olacak.



    https://www.engadget.com/microsoft-google-web-apps-in-play-store-215334589.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mcrew (kemal kemal) 1 sa.
    Eski düşmanlar dost mu olmuş. Windows Phone u bizzat Google batirmadi mi YouTube gibi Google platformlarinin hiç birine windows phone a getirmeyerek.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 4 dk. mcrew
    Tüzel kişilerin eylem sebepleri için dostluk veya düşmanlık tabirini kullanmak doğru değil bana göre. Çıkar ilişkisi diyebiliriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    google un elinde olsa
    html standartlarını halka yasaklayacak yani
    o şekil bir teknoloji-vandalisti bunlar !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19 (EEEE 55555) 2 sa.
    1mb lık web site içeriğini
    100MB lık uygulama şeklinde
    hep bir yerimize sokuyorlar !!!
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. 450 beygirlik V8 motorlu Wrangler Rubicon 392 Concept tanıtıldı 42 dk. iPhone 12 serisinin pil kapasitesi ortaya çıktı 1 sa. Microsoft Flight Simulator çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 1 sa. Thermaltake aydınlatmalı fare matını duyurdu 2 sa. LinkedIn ve Dropbox saldırılarından sorumlu Rus hacker hapis cezası aldı 2 sa. 2020 Kia Carnival'in kabininden ilk resmi görüntü geldi 3 sa. Honor, 200W hızlı şarj teknolojisi sunmaya hazırlanıyor 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft ve Google web uygulamalarını Play Store’a getirmek için güç birliği yapıyor Sonraki Netflix, Unsolved Mysteries dizisindeki gizemli olayların belgelerini paylaştı 4 sa. 100TB kapasiteli SSD 280 bin TL’ye sizin olabilir 5 sa. Amiral gemisi Asus ZenFone 7 önümüzdeki ay çıkabilir 6 sa. Bill Gates: “Kovid-19 aşısının dağıtımı, parayı verenin düdüğü çaldığı bir sürece dönüşmemeli” 6 sa. Fitbit Charge 4 sizi en dinlendiğiniz zamanda uyandırabilecek 7 sa. Alman mühendislik şirketi, yerli otomobil için Türkiye'de ofis açtı 7 sa. Far Cry 6'nın çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı 9 sa. Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 10 sa. Ridley Scott bir gününüzü filme alacak 20 sa. Serious Sam 4: Planet Badass için oynanış fragmanı yayınlandı 20 sa. Üç farklı ülke bu ay Mars'a gidiyor: İlk görev BAE'den 21 sa. Ubisoft’un üst düzey yetkilileri, “çalışanlara kötü muamele” suçlamaları gölgesinde istifa etti 21 sa. Assassin's Creed Valhalla'yı oynadık! | Peki nasıl olmuş? 22 sa. Fiat Doblo ve Fiorino'da "Şimdi al 2021'de öde" kampanyası başladı 23 sa. Xiaomi yeni ürünlerinin global çıkış tarihini açıkladı 1 gün Wear OS platformu Android 11'e geçiş yapıyor 1 gün Huawei Enjoy 20'nin yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı 1 gün OnePlus 8 elimizde | Kutu açılışı ve ilk izlenimler 1 gün Qualcomm'un rakibi MediaTek, Huawei siparişleri sebebiyle rekor gelire ulaştı 1 gün Galaxy Note 20 serisi, beklenenin aksine Exynos 992 işlemci ile gelmeyebilir Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi