Microsoft ve OpenAI ortaklığı yeniden şekilleniyor ve ipler gevşetiliyor

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının iki devi Microsoft ve OpenAI, uzun vadeli ortaklıklarını yeniden düzenlediklerini duyurdu. Açıklamaya göre, OpenAI artık yalnızca Microsoft’un Azure bulut altyapısına bağlı kalmak zorunda olmayacak. Bu değişiklik, OpenAI’ın artan hesaplama gücü ihtiyacını alternatif yollarla karşılamasına olanak tanıyacak.

OpenAI ve Microsoft birlikteliğinde yeni dönem

Microsoft’un açıklamasına göre, yeni anlaşma "yeni kapasite üzerindeki münhasırlığı" esnek hale getirirken, Microsoft’a öncelikli teklif hakkı tanıyor. Bu, OpenAI’ın Microsoft dışındaki sağlayıcılardan hizmet alabilmesine rağmen, Microsoft’un yeni kapasite taleplerinde öncelikli olacağı anlamına geliyor. Ayrıca Microsoft, OpenAI’ın araştırma ve model eğitimi için ek altyapı inşa etmesini onayladı. Sonuç olarak OpenAI, ihtiyaç duyması halinde Microsoft haricinde hesaplama gücü alabilir.

OpenAI, 500 milyar dolarlık “Stargate” projesini duyurdu 4 sa. önce eklendi

Temel iş birliği şartları ise büyük ölçüde değişmeden kalıyor. Microsoft, OpenAI’ın teknolojilerini ürünlerinde kullanma hakkını elinde bulundururken, OpenAI’ın API’leri yalnızca Azure platformunda kullanılabilir olmaya devam edecek. Taraflar arasındaki gelir paylaşımı modeli de aynı şekilde sürecek. Basına yansıyan bilgilere göre, Microsoft, OpenAI’ın gelirlerinin yüzde 20’sini alıyor.

Stargate girişimini mümkün kılıyor

Bu düzenlemenin hemen ardından Arm, Microsoft, Nvidia, Oracle ve OpenAI, ABD’de yeni bir veri merkezi sistemi kurmayı amaçlayan “Stargate Project” girişimini duyurdu. Bu girişim, ABD’de 500 milyar dolarlık yapay zeka veri merkezi altyapısı kuracak. Kuruluş amacı ise OpenAI’ı yapay zeka ihtiyaçlarını karşılamak. Ancak farklı şirketlere de hizmet verip vermeyeceği şimdilik belli değil.

Bu arada OpenAI ile Microsoft’un anlaşmasında daha önce gündeme de getirdiğimiz ilginç bir kaçış maddesi var. Eğer OpenAI, AGI yani yapay genel zekayı geliştirirse (anlaşmada bu, 100 milyar dolardan fazla kazandıran bir sistem olarak tanımlanıyor) Microsoft’un kendi modellerine erişimini engelleyebilir.

Ek olarak, Microsoft ile OpenAI arasındaki ilişkinin çatırdağına dair iddialar vardı. Sam Altman, bunu ifade eden bir X paylaşımına “Kesinlikle hayır! çok önemli ve büyük bir ortaklık, uzun bir süre daha devam edecek. Sadece daha fazla hesaplamaya ihtiyacımız var.” şeklinde net bir cevap verdi.

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Microsoft ve OpenAI ortaklığı yeniden şekilleniyor