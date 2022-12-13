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    Anlık Bildirim

    Microsoft, watchOS'i güvensiz buldu: Uygulama desteği kaldırıldı

    Apple Watch'da en çok kullanılan uygulamalardan biri daha kaldırıldı. Microsoft, watchOS'i güvensiz bulduğu gerekçesiyle doğrulama uygulamasına desteği kesti.   
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    Microsoft Authenticator iOS watchOS Tam Boyutta Gör
    Bir üçüncü parti uygulama daha watchOS App Store’dan kalktı. Bu kez Microsoft, iki adımlı doğrulama uygulaması Microsoft Authenticator’ın artık Apple Watch ile çalışmayacağını duyurdu.

    Microsoft: watchOS, güvenlik standartlarımıza uymuyor

    Microsoft, destek sayfasında Ocak 2023 itibarıyla Microsoft Authenticator iOS uygulamasına gelecek güncellemenin ardından watchOS desteğinin kesileceğini açıkladı. Apple Watch kullanıcıları artık uygulamayı saatleri üzerinden kullanamayacak.

    Şirket, watchOS uygulamasını kullanımdan kaldırma kararının Apple Watch işletim sisteminin Authenticator güvenlik özellikleriyle uyumsuz olmasından kaynakladığını iddia ediyor. Microsoft, saatlerinde hâlâ uygulamayı tutanlara silmeleri yönünde uyarıda bulundu. Uygulama desteğinin watchOS ile sınırlı olduğunu, iPhone ve iPad’de kullanılmaya devam edilebileceğini belirtelim.

    Kullanıcıların Microsoft hesaplarına ve desteklenen uygulamalara kolayca giriş yapmasını sağlayan, aynı zamanda tek sefer kullanımlık kod üreterek sms bekleme durumudan kurtaran Microsoft Authenticator, App Store’da ücretsiz olarak indirilebiliyor. iOS 14 ve üzeri çalıştıran cihazları destekliyor.

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    ugah6aiw 2 saat önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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