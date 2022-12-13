Microsoft, watchOS'i güvensiz buldu: Uygulama desteği kaldırıldı

Tam Boyutta Gör Bir üçüncü parti uygulama daha watchOS App Store’dan kalktı. Bu kez Microsoft, iki adımlı doğrulama uygulaması Microsoft Authenticator’ın artık Apple Watch ile çalışmayacağını duyurdu.

Microsoft, telefonlar için “süper uygulama” geliştirmek istiyor 5 gün önce eklendi

Microsoft: watchOS, güvenlik standartlarımıza uymuyor

Microsoft, destek sayfasında Ocak 2023 itibarıyla Microsoft Authenticator iOS uygulamasına gelecek güncellemenin ardından watchOS desteğinin kesileceğini açıkladı. Apple Watch kullanıcıları artık uygulamayı saatleri üzerinden kullanamayacak.

Şirket, watchOS uygulamasını kullanımdan kaldırma kararının Apple Watch işletim sisteminin Authenticator güvenlik özellikleriyle uyumsuz olmasından kaynakladığını iddia ediyor. Microsoft, saatlerinde hâlâ uygulamayı tutanlara silmeleri yönünde uyarıda bulundu. Uygulama desteğinin watchOS ile sınırlı olduğunu, iPhone ve iPad’de kullanılmaya devam edilebileceğini belirtelim.

Kullanıcıların Microsoft hesaplarına ve desteklenen uygulamalara kolayca giriş yapmasını sağlayan, aynı zamanda tek sefer kullanımlık kod üreterek sms bekleme durumudan kurtaran Microsoft Authenticator, App Store’da ücretsiz olarak indirilebiliyor. iOS 14 ve üzeri çalıştıran cihazları destekliyor.

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