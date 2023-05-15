Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yükseltme yapmaya zorlayacak

Söz konusu tarihten sonra işletim sistemi güvenlik güncellemeleri almayacak. Yazılım devi cihazları güvende tutmak adına tüm tüketici sürümleri için 22H2 sürümüne otomatik yükseltme başlatacak. Bu güncelleme kısa süre içinde Windows Update üzerinden sunulacak.
"Etkin Saatler özelliğini kullanın"
Microsoft temsilcileri kullanıcılara, güncellemeleri yüklemek için uygun bir zaman seçmelerine olanak tanıyan "Etkin Saatler" özelliğinden yararlanmalarını önerdi. Bu ayara Windows Update menüsü üzerinden erişilebildiğini belirtelim.
Şirket kısa süre önce 22H2'nin Windows 10 için son büyük güncelleme olacağını duyurmuştu. Microsoft, işletim sisteminin bu sürümü için resmi destek süresinin sona ereceği 14 Ekim 2025 tarihine kadar sadece güvenlik güncellemeleri yayınlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.