Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yükseltme yapmaya zorlayacak

Tam Boyutta Gör Microsoft, 2021'in Ekim ayında yayınlanan Windows 10 21H2 sürümüne sağlanan desteğin yakında sona ereceğini ve kullanıcıların zorunlu olarak 22H2 sürümüne yükseltme yapmaları gerekeceğini açıkladı. Windows 10 21H2, 13 Haziran 2023'te hizmet süresinin sonuna ulaşacak.

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Söz konusu tarihten sonra işletim sistemi güvenlik güncellemeleri almayacak. Yazılım devi cihazları güvende tutmak adına tüm tüketici sürümleri için 22H2 sürümüne otomatik yükseltme başlatacak. Bu güncelleme kısa süre içinde Windows Update üzerinden sunulacak.

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"Etkin Saatler özelliğini kullanın"

Microsoft temsilcileri kullanıcılara, güncellemeleri yüklemek için uygun bir zaman seçmelerine olanak tanıyan "Etkin Saatler" özelliğinden yararlanmalarını önerdi. Bu ayara Windows Update menüsü üzerinden erişilebildiğini belirtelim.

Şirket kısa süre önce 22H2'nin Windows 10 için son büyük güncelleme olacağını duyurmuştu. Microsoft, işletim sisteminin bu sürümü için resmi destek süresinin sona ereceği 14 Ekim 2025 tarihine kadar sadece güvenlik güncellemeleri yayınlayacak.

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Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yükseltmeye zorlayacak