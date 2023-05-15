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    Anlık Bildirim

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yükseltme yapmaya zorlayacak

    Microsoft, Windows 10 21H2 kullanıcılarını 22H2 sürümüne yükseltmeye zorlayacak. Yazılım devi cihazları güvende tutmak adına böyle bir adım atmaya hazırlanıyor.
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    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yükseltmeye zorlayacak Tam Boyutta Gör
    Microsoft, 2021'in Ekim ayında yayınlanan Windows 10 21H2 sürümüne sağlanan desteğin yakında sona ereceğini ve kullanıcıların zorunlu olarak 22H2 sürümüne yükseltme yapmaları gerekeceğini açıkladı. Windows 10 21H2, 13 Haziran 2023'te hizmet süresinin sonuna ulaşacak.

    Söz konusu tarihten sonra işletim sistemi güvenlik güncellemeleri almayacak. Yazılım devi cihazları güvende tutmak adına tüm tüketici sürümleri için 22H2 sürümüne otomatik yükseltme başlatacak. Bu güncelleme kısa süre içinde Windows Update üzerinden sunulacak.

    Microsoft, Windows 10 kullanıcılarını yükseltmeye zorlayacak Tam Boyutta Gör

    "Etkin Saatler özelliğini kullanın"

    Microsoft temsilcileri kullanıcılara, güncellemeleri yüklemek için uygun bir zaman seçmelerine olanak tanıyan "Etkin Saatler" özelliğinden yararlanmalarını önerdi. Bu ayara Windows Update menüsü üzerinden erişilebildiğini belirtelim.

    Şirket kısa süre önce 22H2'nin Windows 10 için son büyük güncelleme olacağını duyurmuştu. Microsoft, işletim sisteminin bu sürümü için resmi destek süresinin sona ereceği 14 Ekim 2025 tarihine kadar sadece güvenlik güncellemeleri yayınlayacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 31 dakika önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 3 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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