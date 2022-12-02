Microsoft, Windows 11’in bu kez Görev Yöneticisi’ni bozdu: İşte çözümü

- Windows 11 son güncellemesi Görev Yöneticisi’ni bozuyor
- Windows 11 Görev Yöneticisi sorunu nasıl çözülür?
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Windows 11 son güncellemesi Görev Yöneticisi’ni bozuyor
Windows 11 Görev Yöneticisi sorunu nasıl çözülür?
Microsoft yaptığı açıklamada bir çözüm için çalışmaya başladıklarını ve kısa süre içerisinde bir güncelleme yayınlayarak sorunu ortadan kaldıracaklarını belirtiyor. Öte yandan ilgili sorunun herkeste yaşanmadığını da belirtelim. Kendi sistemimde yaptığım denemelerde üç farklı renk modu ayarında da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Eğer siz bir sorun yaşıyorsanız yukarıdaki geçici çözümü uygulayabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam