Microsoft, Windows 11’in bu kez Görev Yöneticisi’ni bozdu: İşte çözümü

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows 11 22H2 sistemleri için kısa bir süre önce KB5020044 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme Windows 11 22H2 sürümünde bazı kullanıcıların karşılaştığı oyun performans sorunlarını ve bazı diğer hataları gideriyordu. Ancak görünen o ki Micorosft, bu sorunu çözerken Görev Yöneticisi’ni bozmuş durumda.

Windows 11’in oyun performans sorunu için güncelleme yayınladı 1 gün önce eklendi

Windows 11 son güncellemesi Görev Yöneticisi’ni bozuyor

Tam Boyutta Gör Microsoft ilgili sorun hakkında “KB5020044 güncellenmesi yüklendikten sonra Görev Yöneticisi, kullanıcı arabiriminde (UI) bazı öğeler beklenmeyen renklerde görüntüleyebilir. Etkilenen cihazlarda Görev Yöneticisi beklendiği gibi çalışmalıdır ancak kullanıcı arayüzünün bazı bölümleri okunamayabilir.” açıklamasında bulundu.

Windows 11 Görev Yöneticisi sorunu nasıl çözülür?

Tam Boyutta Gör Windows 11 Görev Yöneticisi sorunu yaşıyorsanız ve bazı kısımlarını göremiyorsanız Ayarlar > Kişiselleştirme kısmına gidin ve Renkler seçeneğindeki "Modunuzu seçin" seçeneğini Koyu veya Açık konumuna getirin. Bu sorun mod ayarı “Özel” olarak seçili olanlarda görülmekte.

Microsoft yaptığı açıklamada bir çözüm için çalışmaya başladıklarını ve kısa süre içerisinde bir güncelleme yayınlayarak sorunu ortadan kaldıracaklarını belirtiyor. Öte yandan ilgili sorunun herkeste yaşanmadığını da belirtelim. Kendi sistemimde yaptığım denemelerde üç farklı renk modu ayarında da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Eğer siz bir sorun yaşıyorsanız yukarıdaki geçici çözümü uygulayabilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Microsoft, Windows 11’in bu kez Görev Yöneticisi’ni bozdu