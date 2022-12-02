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    Microsoft, Windows 11’in bu kez Görev Yöneticisi’ni bozdu: İşte çözümü

    Microsoft, Windows 11 22H2 KB5020044 güncellemesini kısa süre önce yayınlamış ve işletim sisteminin oyun performans sorununu çözmüştü. Ancak bunu yaparken Görev Yöneticisi’ni bozdu.
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    Microsoft, Windows 11’in bu kez Görev Yöneticisi’ni bozdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 22H2 sistemleri için kısa bir süre önce KB5020044 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme Windows 11 22H2 sürümünde bazı kullanıcıların karşılaştığı oyun performans sorunlarını ve bazı diğer hataları gideriyordu. Ancak görünen o ki Micorosft, bu sorunu çözerken Görev Yöneticisi’ni bozmuş durumda.

    Windows 11 son güncellemesi Görev Yöneticisi’ni bozuyor

    Microsoft, Windows 11’in bu kez Görev Yöneticisi’ni bozdu Tam Boyutta Gör
    Microsoft ilgili sorun hakkında “KB5020044 güncellenmesi yüklendikten sonra Görev Yöneticisi, kullanıcı arabiriminde (UI) bazı öğeler beklenmeyen renklerde görüntüleyebilir. Etkilenen cihazlarda Görev Yöneticisi beklendiği gibi çalışmalıdır ancak kullanıcı arayüzünün bazı bölümleri okunamayabilir. açıklamasında bulundu.

    Windows 11 Görev Yöneticisi sorunu nasıl çözülür?

    windows 11 görev yöneticisi Tam Boyutta Gör
    Windows 11 Görev Yöneticisi sorunu yaşıyorsanız ve bazı kısımlarını göremiyorsanız Ayarlar > Kişiselleştirme kısmına gidin ve Renkler seçeneğindeki "Modunuzu seçin" seçeneğini Koyu veya Açık konumuna getirin. Bu sorun mod ayarı “Özel” olarak seçili olanlarda görülmekte.

    Microsoft yaptığı açıklamada bir çözüm için çalışmaya başladıklarını ve kısa süre içerisinde bir güncelleme yayınlayarak sorunu ortadan kaldıracaklarını belirtiyor. Öte yandan ilgili sorunun herkeste yaşanmadığını da belirtelim. Kendi sistemimde yaptığım denemelerde üç farklı renk modu ayarında da herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Eğer siz bir sorun yaşıyorsanız yukarıdaki geçici çözümü uygulayabilirsiniz.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 1 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 1 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 2 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 2 gün önce

    maaşallah

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    gun 3 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 6 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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