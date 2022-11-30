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    Microsoft, Windows 11 oyun performans sorununu çözen yamayı yayınladı

    Microsoft, bazı Windows 11 kullanıcılarının oyun performansı sorunları nedeniyle Windows 11 22H2 güncellemesine yükseltme yapmasını engellemişti. Şimdi ise bu sorun için yama yayınlandı.
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    windows 11 Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows 11 22H2 güncellemesinde karşılaşılan, kullanıcıların bazı oyunlarda düşük performans veya takılma sorununa neden olan hata için bir düzeltme yayımladı. Yazılım devi bu ayın başlarında Windows 11 22H2 güncellemesinin dağıtımını bu sorunu çözmek için askıya almıştı.

    Microsoft, Windows 11 22H2 güncellemesinde karşılaşılan düşük oyun performansına, son kullanıcı tarafından kullanılması amaçlanmayan GPU hata ayıklama özelliklerinin yanlışlıkla devreye girmesinin neden olduğunu açıklamıştı.

    Microsoft, sorun yaşayan uygulamaları ve oyunları tam olarak listelemese de, etkilenen oyunlara sahip sistemler için Windows 11 2022 Güncellemesini durdurmuştu ve manuel olarak da yükseltme yapılmaması gerektiğini önermişti. Şimdi ise Micorosft, bu korumayı kaldırdı ve sorunları düzelten KB5020044 sürüm güncellemesini yayınladı.

    Windows 11 oyun performans sorunu nasıl çözülür?

    windows 11 KB5020044 Tam Boyutta Gör
    Ek olarak Nvidia'nın en son Windows 11 2022 Güncellemesi ile birlikte takılmalara ve kare hızı düşüşlerine de neden olan bazı sürücü sorunları da vardı. Ancak bunlar zaten firma tarafından Eylül/Ekim döneminde yayınlanan sürücülerle giderilmişti. Eğer halihazırda Windows 11 22H2 sürümündeyseniz ve performans sorunu yaşıyorsanız Ayarlar > Windows Update kısmına gelmeniz ve güncellemeleri denetlemeniz, ardından ilgili KB5020044 yamasını yüklemeniz gerekiyor.
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    StaatSanWalt 4 saat önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 21 saat önce

    maaşallah

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    gun 1 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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