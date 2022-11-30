Microsoft, Windows 11 oyun performans sorununu çözen yamayı yayınladı

Microsoft, Windows 11 22H2 güncellemesinde karşılaşılan düşük oyun performansına, son kullanıcı tarafından kullanılması amaçlanmayan GPU hata ayıklama özelliklerinin yanlışlıkla devreye girmesinin neden olduğunu açıklamıştı.
Microsoft, sorun yaşayan uygulamaları ve oyunları tam olarak listelemese de, etkilenen oyunlara sahip sistemler için Windows 11 2022 Güncellemesini durdurmuştu ve manuel olarak da yükseltme yapılmaması gerektiğini önermişti. Şimdi ise Micorosft, bu korumayı kaldırdı ve sorunları düzelten KB5020044 sürüm güncellemesini yayınladı.
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam