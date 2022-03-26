Microsoft DirectStorage iddialı geliyor: Windows 11'in işlemci yükünü azaltacak

Geçtiğimiz hafta yeni nesil konsolların en önemli gelişmelerinden biri olan DirectStorage desteğini Windows’a getireceğini duyuran Microsoft, PC oyunlarında devrim yaratacak teknoloji hakkında yeni açıklamalarda bulundu.
İşlemci yükünü azaltacak
Bilindiği üzere NVMe sürücülerin yüksek veri aktarım hızlarından yararlanan DirectStorage, işlemci kısıtlamalarının önüne geçilerek verilerin hızlı bir şekilde ekran kartına gönderilmesini sağlıyor. Veri aktarımında yaşanacak bu gelişmeye ek olarak Microsoft, NVMe SSD ile çalışan Windows 11 bilgisayarlarda DirectStorage desteğinin işlemci yükünü yüzde 40’a kadar azaltabileceğini söylüyor.
En az 2,5 GB/sn hıza sahip bir SSD çözümü önerilen ve Windows 10 işletim sistemi tarafından da desteklenen yeni özelliğin ''Xbox sürümü ile aynı olmadığını ve PC için özel olarak oluşturulduğunu'' söyleyen Microsoft yazılım mühendisi Cooper Partin, DirectStorage’in Windows 10’da Win32 API’leri üzerine inşa edilmiş optimize bir IO katmanı kullanacağını ve iş üretimi için en yüksek performansı sunacağını dile getirdi.
Bununla birlikte paralel olarak sıkıştırılmış verilerin açılması ve yüklenmesinde büyük fayda sağlayacak yeni teknoloji, oyun geliştiricilerinin birden çok veri sıkıştırma grubu oluşturmasına da olanak tanıyacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"