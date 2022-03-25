Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DLSS'in rakibi Intel XeSS detaylanıyor: Yüzde 153'e varan performans artışı sunacak

    Ekran kartı sektörünün geleceği olarak görülen yükseltme teknolojileri arasında rekabet artıyor. Intel, Nvidia DLSS'in rakibi olacak XeSS teknolojisi hakkında yeni detaylar paylaştı. 
    Oy Ver

    DLSS'in rakibi Intel XeSS iddialı geliyor: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    2022 Oyun Geliştiricileri Konferansı'na katılan ve ekran kartı sektörüne iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan Intel, Nvidia DLSS’in rakibi XeSS yükseltme teknolojisi hakkında yeni bilgiler paylaştı.

    Birçok ekran kartına destek sunacak

    Bilindiği üzere Arc Alchemist ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, XeSS teknolojisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte yeni teknolojinin en verimli şekilde Matrix Extensions (XMX) hızlandırma desteğine sahip kendi ekran kartlarında çalışacağını bildiren Intel, Shader Model 6.4+ ve DP4a standartlarını karşılayan tüm ekran kartlarına da destek sunulacağını duyurdu.

    AMD FSR 2.0 ve Nvidia DLSS 2.3'ün aksine Intel XeSS, 1.3X ölçekleme sunacak Ultra Kalite modu dahil olmak üzere beş farklı görüntü moduna sahip olacak. Ultra-Kalite modu, 1440p ve 4K çözünürlükler için performansı sırasıyla yüzde 21 ila yüzde 27 oranında artırırken, Ultra-Performans modu ise, yüzde 97 ila yüzde 153 artış sunacak.

    DLSS'in rakibi Intel XeSS iddialı geliyor: İşte detaylar
    Tam Boyutta Gör

    Yükseltme ve kenar yumuşatmanın tek bir biçimde ele alınması gerektiğini belirten Intel mühendisleri, günümüz ölçeklendirme teknolojilerinde bulunan gölgelenme veya bulanıklık gibi sorunlar için kendi algoritmalarını kullandıklarını söylüyor. Yeni teknolojinin çıkış tarihi veya hangi oyunları destekleyeceği bilinmiyor olsa da, Arc Alchemist ekran kartlarının 30 Mart tarihli resmi tanıtımında yeni detaylar paylaşılabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    sickbrain 1 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 1 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 2 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    TCL L7 5002H
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP ProBook 440 G8 2R9C8EA03
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    NASA-ERAY
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız