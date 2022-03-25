DLSS'in rakibi Intel XeSS detaylanıyor: Yüzde 153'e varan performans artışı sunacak

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2022 Oyun Geliştiricileri Konferansı'na katılan ve ekran kartı sektörüne iddialı bir şekilde giriş yapmayı planlayan Intel, Nvidia DLSS’in rakibi XeSS yükseltme teknolojisi hakkında yeni bilgiler paylaştı.

Birçok ekran kartına destek sunacak

Bilindiği üzere Arc Alchemist ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan şirket, XeSS teknolojisi üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bununla birlikte yeni teknolojinin en verimli şekilde Matrix Extensions (XMX) hızlandırma desteğine sahip kendi ekran kartlarında çalışacağını bildiren Intel, Shader Model 6.4+ ve DP4a standartlarını karşılayan tüm ekran kartlarına da destek sunulacağını duyurdu.

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AMD FSR 2.0 ve Nvidia DLSS 2.3'ün aksine Intel XeSS, 1.3X ölçekleme sunacak Ultra Kalite modu dahil olmak üzere beş farklı görüntü moduna sahip olacak. Ultra-Kalite modu, 1440p ve 4K çözünürlükler için performansı sırasıyla yüzde 21 ila yüzde 27 oranında artırırken, Ultra-Performans modu ise, yüzde 97 ila yüzde 153 artış sunacak.

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Yükseltme ve kenar yumuşatmanın tek bir biçimde ele alınması gerektiğini belirten Intel mühendisleri, günümüz ölçeklendirme teknolojilerinde bulunan gölgelenme veya bulanıklık gibi sorunlar için kendi algoritmalarını kullandıklarını söylüyor. Yeni teknolojinin çıkış tarihi veya hangi oyunları destekleyeceği bilinmiyor olsa da, Arc Alchemist ekran kartlarının 30 Mart tarihli resmi tanıtımında yeni detaylar paylaşılabilir.

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