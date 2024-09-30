Microsoft, Windows'un keyloggerları nasıl engellediğini açıkladı

Tam Boyutta Gör Microsoft, Microsoft Defender Antivirus yazılımının Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarını keylogger ve screen scraper gibi kötü amaçlı yazılımlardan nasıl koruduğunu açıklayan bir blog yazısı yayınladı.

En iyi antivirüs programları 2 yıl önce eklendi

Microsoft Defender Antivirus, keylogger ve diğer zararlıları nasıl engelliyor?

Microsoft, Microsoft Defender Antivirus'ün yapay zeka, makine öğrenimi ve bulut tabanlı Microsoft Intelligent Security Graph’ı kullanarak kötü amaçlı yazılımları milisaniyeler içinde engellediğini söylüyor. Yazılım ayrıca, dosyasız kötü amaçlı yazılımları ve insan tarafından gerçekleştirilen saldırıları durdurmak için davranışları analiz edip ve ağaç yapılarını işleyebilir.

Bilgisayar açıldığında, Windows beklenen aygıt yazılımının, önyükleyicinin, çekirdeğin, sürücülerin ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımının yüklenip yüklenmediğini doğrulamak için Güvenli Önyükleme ve Ölçülen Önyükleme'yi kullanıyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın önyükleme sırasını etkilemesini ve Microsoft Defender Antivirus başlamadan önce bilgisayarı tehlikeye atmaya çalışmasını önlüyor. Bilgisayar başlatıldığında, Microsoft Defender Antivirus kötü amaçlı yazılımı engellemek için birden fazla algılama motoru kullanıyor. Tamper protection özelliği, virüs ve tehdit koruması gibi özelliklerin kötü amaçlı yazılımlar tarafından kapatılmasını veya değiştirilmesini önlüyor.

Microsoft Defender SmartScreen, kötü amaçlı yazılımların indirilmesini önlüyor. Bu özellik, Microsoft Defender Antivirus gerçek zamanlı taraması kapalı olsa bile çalışıyor. Gelişmiş güvenlik için Microsoft, yerleşik Defender Antivirus’e ek olarak Microsoft Defender for Endpoint'i kullanmanızı öneriyor.

Çok katmanlı savunmasıyla Windows Defender Antivirus, tuş kaydedicilere ve diğer tehditlere karşı sağlam bir koruma sunuyor.

2000'li yılların başında, Windows işletim sisteminin güvenliği büyük ölçüde üçüncü parti antivirüs yazılımlarına dayanıyordu. Microsoft, 2009 yılında Windows PC'ler için ücretsiz antivirüs yazılımı olarak Security Essentials'ı tanıttı. Şirket, Security Essentials'ı AV-TEST sertifikasyonunda diğer antivirüs sektörü liderlerini bile geride bırakan sağlam bir ürüne dönüştürdü. Windows 8 ile Security Essentials yerini Windows Defender’a bıraktı. Windows 10 ile Windows Defender, çeşitli güvenlik ürünleri için bir şemsiye marka haline geldi ve artık tüm Windows 10/11 PC’ler, Windows Defender Antivirus yüklü geliyor.

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Microsoft, Windows'un keyloggerları nasıl engellediğini açıkladı