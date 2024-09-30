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    Microsoft, Windows'un keyloggerları nasıl engellediğini açıkladı

    Microsoft, Windows 10 ve Windows 11 işletim sisteminin keylogger ve screen scraper gibi kötü amaçlı yazılımları nasıl engellediğine ilişkin bilgi paylaştı.      
    microsoft windows 10 & 11 keylogger engelleme Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Microsoft Defender Antivirus yazılımının Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarını keylogger ve screen scraper gibi kötü amaçlı yazılımlardan nasıl koruduğunu açıklayan bir blog yazısı yayınladı.

    Microsoft Defender Antivirus, keylogger ve diğer zararlıları nasıl engelliyor?

    Microsoft, Microsoft Defender Antivirus'ün yapay zeka, makine öğrenimi ve bulut tabanlı Microsoft Intelligent Security Graph’ı kullanarak kötü amaçlı yazılımları milisaniyeler içinde engellediğini söylüyor. Yazılım ayrıca, dosyasız kötü amaçlı yazılımları ve insan tarafından gerçekleştirilen saldırıları durdurmak için davranışları analiz edip ve ağaç yapılarını işleyebilir.

    Bilgisayar açıldığında, Windows beklenen aygıt yazılımının, önyükleyicinin, çekirdeğin, sürücülerin ve kötü amaçlı yazılımdan koruma yazılımının yüklenip yüklenmediğini doğrulamak için Güvenli Önyükleme ve Ölçülen Önyükleme'yi kullanıyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın önyükleme sırasını etkilemesini ve Microsoft Defender Antivirus başlamadan önce bilgisayarı tehlikeye atmaya çalışmasını önlüyor. Bilgisayar başlatıldığında, Microsoft Defender Antivirus kötü amaçlı yazılımı engellemek için birden fazla algılama motoru kullanıyor. Tamper protection özelliği, virüs ve tehdit koruması gibi özelliklerin kötü amaçlı yazılımlar tarafından kapatılmasını veya değiştirilmesini önlüyor.

    Microsoft Defender SmartScreen, kötü amaçlı yazılımların indirilmesini önlüyor. Bu özellik, Microsoft Defender Antivirus gerçek zamanlı taraması kapalı olsa bile çalışıyor. Gelişmiş güvenlik için Microsoft, yerleşik Defender Antivirus’e ek olarak Microsoft Defender for Endpoint'i kullanmanızı öneriyor.

    Çok katmanlı savunmasıyla Windows Defender Antivirus, tuş kaydedicilere ve diğer tehditlere karşı sağlam bir koruma sunuyor.

    2000'li yılların başında, Windows işletim sisteminin güvenliği büyük ölçüde üçüncü parti antivirüs yazılımlarına dayanıyordu. Microsoft, 2009 yılında Windows PC'ler için ücretsiz antivirüs yazılımı olarak Security Essentials'ı tanıttı. Şirket, Security Essentials'ı AV-TEST sertifikasyonunda diğer antivirüs sektörü liderlerini bile geride bırakan sağlam bir ürüne dönüştürdü. Windows 8 ile Security Essentials yerini Windows Defender’a bıraktı. Windows 10 ile Windows Defender, çeşitli güvenlik ürünleri için bir şemsiye marka haline geldi ve artık tüm Windows 10/11 PC’ler, Windows Defender Antivirus yüklü geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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