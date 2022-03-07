Microsoft, Xbox Cloud Gaming hizmetine klavye ve fare desteği getiriyor

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Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Xbox Cloud Gaming, yakında yeni bir desteğe sahip olacak. Şimdiye kadar platformdaki oyunlar dokunmatik ekran kontrolleriyle veya Bluetooth üzerinden Xbox kontrol cihazlarıyla oynanabiliyor ancak gelen yeni açıklamalara göre platforma klavye ve fare desteği geliyor.

Xbox Cloud Gaming'de klavye ve fare deneyimi

Microsoft, erişilebilirliği ve kolay kullanımı artırmak için Xbox Cloud Gaming'e yeni bir destek getiriyor. Bir soru-cevap programında Microsoft Flight Simulator başkanı Jorg Neumann tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft şimdi bazı oyunlara fare ve klavye desteği eklemek istiyor.

Platformdaki birçok oyun zaten gerekli optimizasyonlara sahip ancak platform genelince sunulacak olan bu klavye ve fare desteği tüm oyunlar için geçerli olmayacak.

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Şirketin özellik üzerinde çalıştığını doğrulayan bir Microsoft sözcüsü, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir zaman çizelgeleri olmadığını belirtti. Ayrıca Neumann, emin olmamakla birlikte özellik üzerindeki çalışmaların Haziran ayına kadar bitebileceğini söyledi.

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Microsoft, Xbox Cloud Gaming'e klavye ve fare desteği getiriyor