Microsoft, Xbox Cloud Gaming hizmetine klavye ve fare desteği getiriyor

Microsoft'un bulut tabanlı oyun servisi Xbox Cloud Gaming, yakında yeni bir desteğe sahip olacak. Şimdiye kadar platformdaki oyunlar dokunmatik ekran kontrolleriyle veya Bluetooth üzerinden Xbox kontrol cihazlarıyla oynanabiliyor ancak gelen yeni açıklamalara göre platforma klavye ve fare desteği geliyor.
Xbox Cloud Gaming'de klavye ve fare deneyimi
Microsoft, erişilebilirliği ve kolay kullanımı artırmak için Xbox Cloud Gaming'e yeni bir destek getiriyor. Bir soru-cevap programında Microsoft Flight Simulator başkanı Jorg Neumann tarafından yapılan açıklamalara göre Microsoft şimdi bazı oyunlara fare ve klavye desteği eklemek istiyor.
Platformdaki birçok oyun zaten gerekli optimizasyonlara sahip ancak platform genelince sunulacak olan bu klavye ve fare desteği tüm oyunlar için geçerli olmayacak.
Şirketin özellik üzerinde çalıştığını doğrulayan bir Microsoft sözcüsü, özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair bir zaman çizelgeleri olmadığını belirtti. Ayrıca Neumann, emin olmamakla birlikte özellik üzerindeki çalışmaların Haziran ayına kadar bitebileceğini söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu haberlerle bizi rusya'nın hedefi yapıyorsunuz farkında değilsiniz.
Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..