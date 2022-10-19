Microsoft, Apple ve Google'ı yenmek için Xbox mobil mağazası kuruyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, mobil tarafa odaklanan yeni bir serüvene başlıyor gibi görünüyor. Apple ve Google’ı karşısına almaya kararlı olan Microsoft, Activision Blizzard’ı satın almasından sonra gözünü mobil oyunculuğa dikmiş durumda. Mobil oyunculuk tarafına ise geliştirilen Xbox Mobil platformu ile giriş yapılacak.

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Microsoft, görünüşe göre bir Xbox mobil oyun platformu ve mağazası oluşturarak Activision Blizzard’ın mobil taraftaki gücünü kullanmaya çalışacak. Şirket içinde geçen konuşmalarda da bu plandan açıkça bahsediliyor. Aktarılanlara göre Xbox Mobil platformuyla birlikte Play Store ve App Store'da bulunan oyuncuların Microsoft tarafına çekilmesi hedeflenecek.

Microsoft, Activision'ın mobil gücüne inanıyor

Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga, sırasıyla Activision ve King tarafından yayınlanan son derece popüler iki mobil oyun konumunda. Microsoft, Google Play Store ve App Store'a rakip olacaksa, bu oyunlardan faydalanması şart. Hatta bu oyunların yeterliliği de tartışma konusu. Öte yandan iOS’ta üçüncü taraf uygulama mağazası oluşturmak da politika kuralları gereği mümkün değil. Ancak, App Store’da bulunan bir Xbox mobil uygulaması önünde bir engel yok.

Öte yandan kurulacak platformun, Xbox Cloud Gaming desteğine sahip olacağını da varsayabiliriz. Dolayısıyla mobilde bulut tabanlı bir oyun ekosistemi de kurulabilir. Microsoft halihazırda Xbox Cloud Gaming’i Steam Deck’te destekliyor ve aynı şekilde Logitech ve Razer gibi firmalarla da ortaklıklar kurarak bulut oyun alanında büyümeye devam ediyor.

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Microsoft’un mobil oyun pazarına girmeyi bu kadar istemesinin nedeni elbette buradan elde edilecek gelirin büyüklüğü. 2020 yılı verilerine göre oyun pazarı gelirinin yüzde 51’lik kısmı (85 milyar dolar) mobil taraftan gelmekte. Bunu, 40 milyar dolar ile PC ve 33 milyar dolar ile konsollar takip ediyor. Mobil tarafta yer alan oyun içi satın alımlar, sürekli ve sınırsız bir gelir kapısı oluşturuyor.

Microsoft’a Xbox mobil platform için destek lazım

Microsoft, Play Store ve App Store’a karşı başarılı olmak istiyorsa üçüncü taraf geliştiricileri de sistemine entegre etmesi gerekiyor. Aktarılanlara göre Microsoft’un planları da bu yönde. Şirketin Xbox mobil platformunda geliştiricilere, kendi uygulama mağazalarını özgürce işletme ve uygulama içi satın alımlar için kendi ödeme sistemlerini sunmalarına izin vereceği belirtiliyor.

Microsoft'un Activision Blizzard’ı satın alması İngiltere’nin rekabet kurumu CMA tarafından araştırılıyor. Microsoft ise anlaşmanın bütünüyle 2023 baharına kadar tamamlanacağını bekliyor. Dolayısıyla gelecek yıldan itibaren Microsoft ve oyun sektörü arasında pastadan pay alma savaşı daha da büyüyecek gibi duruyor.

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Microsoft, Xbox mobil ile Apple ve Google'ı karşısına alıyor