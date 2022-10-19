Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, Apple ve Google'ı yenmek için Xbox mobil mağazası kuruyor

    Microsoft'un Activision Blizzard anlaşması, şirketin mobil oyun planlarının anahtarı konumunda. Yazılım devi bu bağlamda mobil oyunlar için bir Xbox mağazası inşa etmeye hazırlanıyor.
    1
    Microsoft, Xbox mobil ile Apple ve Google'ı karşısına alıyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, mobil tarafa odaklanan yeni bir serüvene başlıyor gibi görünüyor. Apple ve Google’ı karşısına almaya kararlı olan Microsoft, Activision Blizzard’ı satın almasından sonra gözünü mobil oyunculuğa dikmiş durumda. Mobil oyunculuk tarafına ise geliştirilen Xbox Mobil platformu ile giriş yapılacak.

    Microsoft, görünüşe göre bir Xbox mobil oyun platformu ve mağazası oluşturarak Activision Blizzard’ın mobil taraftaki gücünü kullanmaya çalışacak. Şirket içinde geçen konuşmalarda da bu plandan açıkça bahsediliyor. Aktarılanlara göre Xbox Mobil platformuyla birlikte Play Store ve App Store'da bulunan oyuncuların Microsoft tarafına çekilmesi hedeflenecek.

    Microsoft, Activision'ın mobil gücüne inanıyor

    Call of Duty: Mobile ve Candy Crush Saga, sırasıyla Activision ve King tarafından yayınlanan son derece popüler iki mobil oyun konumunda. Microsoft, Google Play Store ve App Store'a rakip olacaksa, bu oyunlardan faydalanması şart. Hatta bu oyunların yeterliliği de tartışma konusu. Öte yandan iOS’ta üçüncü taraf uygulama mağazası oluşturmak da politika kuralları gereği mümkün değil. Ancak, App Store’da bulunan bir Xbox mobil uygulaması önünde bir engel yok.

    Öte yandan kurulacak platformun, Xbox Cloud Gaming desteğine sahip olacağını da varsayabiliriz. Dolayısıyla mobilde bulut tabanlı bir oyun ekosistemi de kurulabilir. Microsoft halihazırda Xbox Cloud Gaming’i Steam Deck’te destekliyor ve aynı şekilde Logitech ve Razer gibi firmalarla da ortaklıklar kurarak bulut oyun alanında büyümeye devam ediyor.

    Microsoft, Xbox mobil ile Apple ve Google'ı karşısına alıyor Tam Boyutta Gör

    Microsoft’un mobil oyun pazarına girmeyi bu kadar istemesinin nedeni elbette buradan elde edilecek gelirin büyüklüğü. 2020 yılı verilerine göre oyun pazarı gelirinin yüzde 51’lik kısmı (85 milyar dolar) mobil taraftan gelmekte. Bunu, 40 milyar dolar ile PC ve 33 milyar dolar ile konsollar takip ediyor. Mobil tarafta yer alan oyun içi satın alımlar, sürekli ve sınırsız bir gelir kapısı oluşturuyor.

    Microsoft’a Xbox mobil platform için destek lazım

    Microsoft, Play Store ve App Store’a karşı başarılı olmak istiyorsa üçüncü taraf geliştiricileri de sistemine entegre etmesi gerekiyor. Aktarılanlara göre Microsoft’un planları da bu yönde. Şirketin Xbox mobil platformunda geliştiricilere, kendi uygulama mağazalarını özgürce işletme ve uygulama içi satın alımlar için kendi ödeme sistemlerini sunmalarına izin vereceği belirtiliyor.

    Microsoft'un Activision Blizzard’ı satın alması İngiltere’nin rekabet kurumu CMA tarafından araştırılıyor. Microsoft ise anlaşmanın bütünüyle 2023 baharına kadar tamamlanacağını bekliyor. Dolayısıyla gelecek yıldan itibaren Microsoft ve oyun sektörü arasında pastadan pay alma savaşı daha da büyüyecek gibi duruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    Profil resmi
    necoinside 7 saat önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız