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    Microsoft, Xbox PC uygulamasını güncelleyerek hızını artırdı

    Yazılım devi Microsoft son yayınlanan güncelleme ile Xbox PC uygulamasını önemli ölçüde hızlandırdı. Kaydedilen ilerlemeden övgüyle söz eden Xbox Başkanı Phil Spencer yazılım ekibini tebrik etti.
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    Microsoft, Xbox PC uygulamasını güncelleyerek hızını artırdı Tam Boyutta Gör

    Microsoft kısa süre önce Xbox PC uygulaması için 2211.1000 sürüm numarasına sahip bir güncelleme yayınladı. Yeni ürün yazılımı uygulamanın performansını gözle görülür şekilde iyileştirmiş durumda. Öyle ki Xbox başkanı yazılım ekibini tebrik etme gereği duydu.

    Geliştiriciler bölümleri açma ve oyun sayfalarına gitme hızını önemli ölçüde artırdı. Buna ek olarak animasyonlar optimize edildi ve bunun da hız üzerinde olumlu bir etkisi oldu. Şirket ayrıca oyun kartındaki gömülü verileri de ortadan kaldırdı.

    Phil Spencer'dan övgü

    Xbox Başkanı Phil Spencer "Xbox PC uygulaması bu haftaki güncellemeden sonra daha hızlı çalışıyor ve daha akıcı hissettiriyor. Oyunculardan gelen geri bildirimleri dinledikleri ve büyük bir performans iyileştirmesi sağladıkları için ekiple gurur duyuyorum" sözleri ile geliştiricileri övdü.

    Xbox PC uygulaması için yayınlanan 2211.1000 güncellemesinde başka iyileştirmeler de mevcut. Uygulama artık pencere boyutunu hatırlıyor ve fare geri tuşunu destekliyor. Ek olarak, geliştiriciler erişilebilirlikle ilgili bir dizi sorunu da ortadan kaldırdı.

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