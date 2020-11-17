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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Xbox Series'in stok sıkıntısının Nisan 2021'e kadar devam etmesini bekliyor

    Bir hafta önce piyasaya sürülen Xbox Series X ve Xbox Series S, şu anda birçok ülkede tükenmiş durumda. Microsoft ise bu stok sıkıntısının bir süre daha devam edebileceğini açıkladı.
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    Oyun Konsolları
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Microsoft, Xbox Series'in stok sıkıntısının Nisan 2021'e kadar devam etmesini bekliyor
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    Microsoft'un geçtğimiz hafta piyasaya sürdüğü yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, Xbox'ın açıklamasına göre ilk 24 saatte gayet güzel satış sayıları yakaladı. Şu anda çoğu ükede Microsoft'un yeni nesil konsolları bulunmuyor. Ne yazık ki bu sıkıntı bir süre daha devam edebilir.

    İlginizi Çekebilir Avatar Xbox Series X/S, ilk 24 saatte eski Xbox konsollarına göre daha fazla satmış

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Bethesda oyunlarının Xbox'ta "ilk, daha iyi ya da en iyisi" olmasını istiyor"

    Geçtiğimiz gün konuşan Microsoft CFO'su Tim Stuart, konsolun stok durumu hakkında konuştu. Söylediğine göre 2021'in Nisan ayına kadar arzın talebi karşılamama durumu bekleniyor ancak Nisan ayı ile birlikte yavaş yavaş durumun düzelmesi ve Haziran ayı itibarıyla her şeyin normale dönmesi bekleniyor.

    Elbette bu süreçte stoklar birçok kez yenilenecektir ancak önümüzdeki Black Friday indiriminde ve Noel tatilinde stoklar tekrar tükenecektir. Bu da tam olarak Tim Stuart'ın vermiş olduğu tarihler ile uyuşuyor. Xbox Series veya Xbox Series S almak isteyenlerin stokları tekrar tekrar kontrol etmesi gerekiyor.

    Ülkemizde de şu anda satış yapılıyor ancak çoğu yerin teslim tarihi Aralık'ın ilk haftası. 



    https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-s-shortages-2021-microsoft-continue Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    aycibin

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    20 saat önce
    TheJudgé

    Kızın kulaklara bak beni bi sal artık diye ağlıyor resmen

    1 gün önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Chillout 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Vatanda stok var her ikisinden de
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    arion (Onur Torun) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mükemmel bir pazar araştırması yapıldığını tekrar anlayabiliyoruz.



    Nvidia, Amd, Sony, Microsoft ... ve daha fazlası sürekli stok sorunu çekiyor veya rol yapıyor. Ama bunların gerçekten rol yaptıklarını sanmıyorum. Çünkü piyasaya bir an önce çıkıp talepleri arttırıp ön satışlardan parayı alıp üretime geçiyorlar.
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    Laazzz 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Her yer Xbox konsolu dolu, her yerde stok var, paradan haber verin.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Laazzz
    Öyle bir şey yok, Türkiye dahil hiçbir ülkede stok yok "resmi" olarak. Stok dediğin al satçılar ise o stok zaten asla tükenmez.
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