Microsoft, Xbox Series'in stok sıkıntısının Nisan 2021'e kadar devam etmesini bekliyor

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Microsoft'un geçtğimiz hafta piyasaya sürdüğü yeni nesil konsolları Xbox Series X ve Xbox Series S, Xbox'ın açıklamasına göre ilk 24 saatte gayet güzel satış sayıları yakaladı. Şu anda çoğu ükede Microsoft'un yeni nesil konsolları bulunmuyor. Ne yazık ki bu sıkıntı bir süre daha devam edebilir.

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Geçtiğimiz gün konuşan Microsoft CFO'su Tim Stuart, konsolun stok durumu hakkında konuştu. Söylediğine göre 2021'in Nisan ayına kadar arzın talebi karşılamama durumu bekleniyor ancak Nisan ayı ile birlikte yavaş yavaş durumun düzelmesi ve Haziran ayı itibarıyla her şeyin normale dönmesi bekleniyor.

Elbette bu süreçte stoklar birçok kez yenilenecektir ancak önümüzdeki Black Friday indiriminde ve Noel tatilinde stoklar tekrar tükenecektir. Bu da tam olarak Tim Stuart'ın vermiş olduğu tarihler ile uyuşuyor. Xbox Series veya Xbox Series S almak isteyenlerin stokları tekrar tekrar kontrol etmesi gerekiyor.

Ülkemizde de şu anda satış yapılıyor ancak çoğu yerin teslim tarihi Aralık'ın ilk haftası.

https://www.ign.com/articles/xbox-series-x-s-shortages-2021-microsoft-continue

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