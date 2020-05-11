Microsoft, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda bekliyor

Görünüşe bakılırsa Microsoft yeni nesil konsol savaşlarında çok daha agresif bir politika izleyecek. Şirket ilk etapta para kaybetmesine yol açacak olsa bile Xbox Series X'i PlayStation 5'ten daha düşük bir fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor.
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En azından Wedbush Securities analisti Michael Pachter ve eski EA ve Microsoft yöneticisi Peter Moore'un düşündüğü şey bu. Her iki oyun endüstrisi veteranı da geçtiğimiz günlerde Geoff Keighley'in mini podcast'ine konuk oldu.
"100 dolar ucuz olacak"
Pachter, Microsoft'un Xbox Series X'in fiyatını açıklamadan önce Sony'nin ilk adımı atmasını ve PS5'in fiyatını duyurmasını beklediğini söyledi.
Deneyimli analist yeni Xbox'ın PlayStation 5'ten 100 dolar daha ucuz olacağına inandığını belirterek "Gördüğüm kadarıyla Sony'nin PS5 fiyatını 500 dolar olarak belirlemesi gerekecek" dedi.
Benzer düşünceleri paylaşan Peter Moore da Microsoft'un ilk önce Sony'nin hamlesini beklediğini ve Xbox Series X'in büyük olasılıkla 400 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını ifade etti.
https://www.vg247.com/2020/05/11/microsoft-ps5-undercut-sony-xbox-series-x/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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