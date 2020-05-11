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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda bekliyor

    Oyun endüstrisinin önde gelen isimlerine göre Microsoft, Xbox Series X'i daha ucuza sunmak için PS5'in fiyatının açıklanmasını bekliyor. Peki şirket yeni konsolunu rakibinden ne kadar ucuza satacak?
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    45
    Oyun Konsolları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Microsoft, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda bekliyor
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    Görünüşe bakılırsa Microsoft yeni nesil konsol savaşlarında çok daha agresif bir politika izleyecek. Şirket ilk etapta para kaybetmesine yol açacak olsa bile Xbox Series X'i PlayStation 5'ten daha düşük bir fiyatla piyasaya sürmeyi planlıyor.

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    En azından Wedbush Securities analisti Michael Pachter ve eski EA ve Microsoft yöneticisi Peter Moore'un düşündüğü şey bu. Her iki oyun endüstrisi veteranı da geçtiğimiz günlerde Geoff Keighley'in mini podcast'ine konuk oldu.

    Microsoft, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda bekliyor
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    "100 dolar ucuz olacak"

    Pachter, Microsoft'un Xbox Series X'in fiyatını açıklamadan önce Sony'nin ilk adımı atmasını ve PS5'in fiyatını duyurmasını beklediğini söyledi.

    Deneyimli analist yeni Xbox'ın PlayStation 5'ten 100 dolar daha ucuz olacağına inandığını belirterek "Gördüğüm kadarıyla Sony'nin PS5 fiyatını 500 dolar olarak belirlemesi gerekecek" dedi.

    Benzer düşünceleri paylaşan Peter Moore da Microsoft'un ilk önce Sony'nin hamlesini beklediğini ve Xbox Series X'in büyük olasılıkla 400 dolar civarında bir fiyatla satışa sunulacağını ifade etti.



    https://www.vg247.com/2020/05/11/microsoft-ps5-undercut-sony-xbox-series-x/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alito (A. Teyfik Görmez) 4 gün en beğenilen
    TR Piyasası için bir şeyi değiştirmeyecek. Dünyanın en pahalı konsol ve oyunları yine bizde olacak.
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    Bualix 4 gün
    Bizi bağlayan birsey yok. ₺ sağolsun.
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    fhrstw 4 gün Bualix
    Saçmalama hocam 100 dolar ucuz olsa 1000-1500 lira arası indirim demek doların gücünü ve vergilerimizi hafife alıyorsun
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 4 gün
    Önce kendilerine ait oyun firma sayısını 15'e çıkarttılar şu an hepsi yeni nesile oyun geliştiriyor, sonra bir konsol yaptılar akıllara zarar lego gibi takıp çıkartmalı 30 sene sonranın teknolojisi gibi duruyor full sessiz iyi soğutmalı, sonra game pass getirdiler 5.90 tl'ye Forza Horizon 4 oynadık kendi yaptıkları oyunları ilk gün eklemeleri yetmiyor gibi birde Rdr 2 gibi piyasanın en iyi oyunlarından birini getirdiler düşün artık, şimdi de 400 dolara bu konsolu çıkartırsa zirveye bir çıkar 10 sene inmez aşağı. Dikkat edin daha 4k 60-120 fps, ray tracing muhabbetlerine girmedim bile.
    Önce kendilerine ait oyun firma sayısını 15'e çıkarttılar şu an hepsi yeni nesile oyun geliştiriyor, sonra bir konsol yaptılar akıllara zarar lego gibi...
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    Mithrandir. (Gandalf The White) 4 gün Mutlak.Sıfır
    hocam 15 firma almışlar da gecenki tanıtım etkinligi berbattı. God of War, last of us, uncharted, Spiderman, death stranding, horizon gibi oyunların 10da biri etmeyecek oyunlardı. belki ağır topları sonraya saklamislardir bilmiyorum. ama yurtdışındaki kimse xboxu öncelik olarak ALMAZ eğer bu nesildeki gibi çer çöp leş 5 pere etmez excler çıkaracaklarsa. 100 dolar o adamlara çok para değil. 100 dolar için o oyunlardan vazgecmezler.
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    Yorumlar (35) Yorum Yaz Forumda Gör
    MertKayaTR (Mert Kaya) 3 gün
    microsoft hep aynısını yapıyor iş oyuna gelince xbox fiyasko. pcde oynayabileceğimden fazlası için konsol alıyorum ben. ps exclusive leri net daha iyi oluyor.
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    naci54 (naci54 ) 3 gün
    Hayaller Paris gerçekler hakkari yüksekova.
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    serkandemir993 3 gün
    sonuç olarak hepsi pahalı alamıyoruz
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    GRSCANDRA 4 gün yeni yorumcu
    BEYLER KEŞKE TÜRKLERDE OYUN YAPSA GTA FLN ESKİDEN ENİS KİRAZOĞLUNDA İZLEDİM 2002 LERDE GTA 4 DEN İYİ OYUN YAPMIŞLAR AMA SONRA BOZMUŞLAR BİZ NEDEN GEVURUN YAPTIĞINI OYNUYORUZ KRAL ONLAR BİZ KÖLEYİZ. BİZ ONLARIN ANLADINIZ SİZ ORASINDAYIZ AMERİKADA ÖRN 400 DOLAR GEL BAK TÜRKİYEYE VATANIMI ÇOK SEVİYORUM ÇOKDA SAVUNUYORUM ACAYİP VATAN EVLADIYIM AMA BAZILARININ GİRİŞMESİ LAZIM GTA GİBİ KONSOL GİBİ ŞEYLER YAPIP HEH NERDE KALMIŞTIK TÜRKİYEDE 7000 LİRA IQ AMA TABİ ORAYA GÖRE FİYAT UYGUN ÖRNEK Bİ ÖĞRETMEN ŞU DURUM KORONA DIŞINDA SABİT ORTALAMA 2500 LİRA KAZANIYODUR DİYE DÜŞÜNÜYORUM AMA İŞTE BİRAZ UZUN YAZMIŞIM KUSURA BAKMAYIN (::
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    themahzen (Atakan ) 4 gün
    istediği kadar ucuz yapsınlar, önemli olan exc oyun.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 4 gün
    Yani o satışlar biraz hayal dünyada en büyük buhran var şu an amerika da milyonlarca işsiz var,keza diğer ülkelerde de durum parlak sayılmaz yani öyle eskisi gibi oyun satışı,konsol satışı vs beklemeyin derim, oyun firmalarının bile bazıları batabilir,herşeye müsait bir durum sözkonusu gelecek belirsiz.
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    -MoDeStUs- 4 gün
    Valla çok ama çok zor.Olurda çıkarırsa demekki ciddi zararla konsolları satacak demekki.Bu kadar gözlerini kararttılarsa işler değişir.
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    akilsizadam (Selim Berkay Koş) 4 gün
    Daha ucuz series x modeli anlamsız oluyor o zaman. Bu zaten ucuz olacaksa böyle, güçsüz bir ayak bağı yeni nesil konsol çıkmaz umarım
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    VirgilSollozzo (Sid Vicious) 4 gün
    MS çok çaresiz galiba.. utanmasalar bedava dağıtacaklar konsolu.

    Gerçi Türkiye'de yaşayan oyuncuları ilgilendiren bir haber değil bu (Tayyip sağolsun)
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    h3T (HasanEmre Tonguc) 4 gün
    isterse 500 dolar fark olsun sony türkiyeye verdiği değerden dolayı ps5 alıcam
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    CWaRRioR 4 gün h3T
    Dövize endeksli oyun alıyoruz (ki bölge kısıtlı ve daha ucuza satılan bir çok yer mevcut olmasına rağmen Türkiye bunlardan biri değil), indirim sayfasını habersiz kaldırıp açıklama bile yapmadılar. Gamepass ve PS Plus karşılaştırmasından bahsetmiyorum bile. Hangi değerden bahsediyoruz tam olarak? Ben birşeyleri kaçırdım sanırım.
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    2819 kez okundu.
    34 kişi, toplam 35 yorum yazdı.

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    xbox series x, playstation 5 ve
    3 etiket daha fiyat oyun konsolu Ev Elektroniği
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