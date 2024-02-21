Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'a yeni işlevler kazandırdı

Microsoft, Windows 11 için yeni Copilot güncellemesini kullanıma sunuyor. Kullanıcılar, Copilot ile daha fazla ayarı yönetebilecek ve otomasyon yazılımı Power Automate Desktop'ı kullanabilecek.