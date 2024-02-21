Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'a yeni işlevler kazandırdı

    Microsoft, Windows 11 için yeni Copilot güncellemesini kullanıma sunuyor. Kullanıcılar, Copilot ile daha fazla ayarı yönetebilecek ve otomasyon yazılımı Power Automate Desktop'ı kullanabilecek.
    microsoft windows 11 copilot güncellemesi Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows’ta Copilot’un birçok yeni özelliğe kavuştuğunu duyurdu. En son Windows Insider yapısında Microsoft, Windows’ta Copilot için kullanıcıların erişilebilirlik odaklı ayarlar dahil olmak üzere Copilot ile daha fazla ayarı yönetmesine olanak tanıyor. Şirket, ayrıca Copilot aracılığıyla kullanıcıların Power Automate Desktop’ı kullanmasına izin veriyor.

    Kullanıcılar Copilot’tan pil tasarrufunu açmasını, bağlanabilecekleri ağları göstermesini, geri dönüşüm kutusunu boşaltmasını, depolama alanını temizlemesini isteyebiliyor ve Copilot’un yeni işlevleri bunlarla sınırlı değil. Copilot artık aşağıdaki sorguları destekliyor:

    • Kullanılabilir kablosuz ağları listelemesini,
    • Sistem ve cihaz bilgilerini göstermesini,
    • Pil bilgisini göstermesini,
    • Depolama alanını temizlemesini,
    • Geri dönüşüm kutusunu temizlemesini,
    • Pil tasarruf modunu açmasını,
    • Başlangıç uygulamalarını göstermesini,
    • IP adresini göstermesini,
    • Sistem, cihaz veya depolama bilgisini isteyebilirsiniz.

    Windows’taki Copilot artık erişilebilirlikle ilgili şu Windows özelliklerini destekliyor:

    • Ekran okuyucusunu açmasını,
    • Sesli erişimi açmasını,
    • Büyüteci açmasını,
    • Metin boyutunu değiştirmesini,
    • Canlı altyazı özelliğini açmasını,
    • Yüksek kontrastı açmasını,
    • Sesle yazmayı başlatmasını isteyebilirsiniz.

    Copilot, güncellemeden önce tema değiştirme, Bluetooth’u açma, rahatsız etmeyi etkinleştirme, aygıt ekleme, ekran görüntüsü alma, ekranı diğer monitöre yansıtma, arka plan resmini değiştirme, ses ayarı, uygulama başlatma gibi daha basit işlevleri destekliyordu. Windows’taki Copilot, gelecek güncellemelerle daha fazla özellik kazanacak. Yeni özellikler Windows Insider kullanıcılarına sunuldu.

    Kaynakça https://mspoweruser.com/microsoft-announces-several-new-capabilities-for-copilot-in-windows/ https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/02/14/announcing-windows-11-insider-preview-build-26058-canary-and-dev-channels/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metal kumbara nasıl açılır turkcell mobil ödeme ile alışveriş yapılan siteler şahin k filmleri 36 saat uyumamak lastik m+s ne demek

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 SE
    Tcl 30 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız