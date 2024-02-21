Microsoft, yapay zeka asistanı Copilot'a yeni işlevler kazandırdı

Kullanıcılar Copilot’tan pil tasarrufunu açmasını, bağlanabilecekleri ağları göstermesini, geri dönüşüm kutusunu boşaltmasını, depolama alanını temizlemesini isteyebiliyor ve Copilot’un yeni işlevleri bunlarla sınırlı değil. Copilot artık aşağıdaki sorguları destekliyor:
- Kullanılabilir kablosuz ağları listelemesini,
- Sistem ve cihaz bilgilerini göstermesini,
- Pil bilgisini göstermesini,
- Depolama alanını temizlemesini,
- Geri dönüşüm kutusunu temizlemesini,
- Pil tasarruf modunu açmasını,
- Başlangıç uygulamalarını göstermesini,
- IP adresini göstermesini,
- Sistem, cihaz veya depolama bilgisini isteyebilirsiniz.
Windows’taki Copilot artık erişilebilirlikle ilgili şu Windows özelliklerini destekliyor:
- Ekran okuyucusunu açmasını,
- Sesli erişimi açmasını,
- Büyüteci açmasını,
- Metin boyutunu değiştirmesini,
- Canlı altyazı özelliğini açmasını,
- Yüksek kontrastı açmasını,
- Sesle yazmayı başlatmasını isteyebilirsiniz.
Copilot, güncellemeden önce tema değiştirme, Bluetooth’u açma, rahatsız etmeyi etkinleştirme, aygıt ekleme, ekran görüntüsü alma, ekranı diğer monitöre yansıtma, arka plan resmini değiştirme, ses ayarı, uygulama başlatma gibi daha basit işlevleri destekliyordu. Windows’taki Copilot, gelecek güncellemelerle daha fazla özellik kazanacak. Yeni özellikler Windows Insider kullanıcılarına sunuldu.Kaynakça https://mspoweruser.com/microsoft-announces-several-new-capabilities-for-copilot-in-windows/ https://blogs.windows.com/windows-insider/2024/02/14/announcing-windows-11-insider-preview-build-26058-canary-and-dev-channels/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.