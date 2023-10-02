Tam Boyutta Gör Microsoft'un CTO'su, Nvidia GPU'larının yapay zeka için en iyi seçenek olmaya devam etmesine rağmen, AMD'nin de cazip seçenekler sunduğunu aktardı. Ek olarak genel olarak yapay zeka donanımlarında arzın da giderek daha iyi hale geldiğinin altı çizildi. Öte yandan görünüşe göre Nvidia, bir süre daha yapay zekanın kaymağını yemeye devam edecek.

Nvidia, yapay zeka alanında parlayan yıldız

Nvidia’nın yapay zeka çiplerinin -özellikle de H100- bu yıl üretken yapay zeka gelişmelerinin hızlı büyümesi nedeniyle muazzam bir talep artışına tanık olduğu bilinen bir gerçek. Yeşilli takımın doğru zamanda doğru ürüne sahip olması neredeyse anında milyonlarca sipariş almasıyla sonuçlandı. Bu, Nvidia için çok karlı olsa da aynı zamanda "dengesiz" bir tedarik zinciriyle sonuçlandı ve altı aya kadar ulaşan sipariş birikimlerine neden oldu. Yapay zeka GPU'ları sektörün olmazsa olmazı olarak kategorize edilmeye başlandı ve bu da onları elde etmeyi başlı başına bir mesele haline getirdi.

RTX 5000 ADA Çin'de listelendi 1 gün önce eklendi

Microsoft CTO'su Kevin Scott’e göre artık Nvidia çipleri daha hazır hale gelmeye başladı ve tedarik zinciri de giderek daha rafine olmaya başladı. Scott, Microsoft'un silikona yatırım yaptığını, ancak Nvidia'nın çiplerinin son birkaç yıldır mevcut en iyi seçenek olduğunu söyledi. Nvidia’nın yapay zeka çözümleri daha fazla ilgi çekiyor zira hem üretim kapasitesi hem de performans olarak rakiplerinden oldukça önde bulunuyorlar. Bununla birlikte Scott, AMD'nin yakında bazı ilgi çekici yapay zeka çözümleri sunacağını da söyledi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Microsoft: Yapay zeka için en iyi seçenek Nvidia