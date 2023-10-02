Microsoft: Yapay zeka için en iyi seçenek Nvidia

Nvidia, yapay zeka alanında parlayan yıldız
Nvidia’nın yapay zeka çiplerinin -özellikle de H100- bu yıl üretken yapay zeka gelişmelerinin hızlı büyümesi nedeniyle muazzam bir talep artışına tanık olduğu bilinen bir gerçek. Yeşilli takımın doğru zamanda doğru ürüne sahip olması neredeyse anında milyonlarca sipariş almasıyla sonuçlandı. Bu, Nvidia için çok karlı olsa da aynı zamanda "dengesiz" bir tedarik zinciriyle sonuçlandı ve altı aya kadar ulaşan sipariş birikimlerine neden oldu. Yapay zeka GPU'ları sektörün olmazsa olmazı olarak kategorize edilmeye başlandı ve bu da onları elde etmeyi başlı başına bir mesele haline getirdi.
Microsoft CTO'su Kevin Scott’e göre artık Nvidia çipleri daha hazır hale gelmeye başladı ve tedarik zinciri de giderek daha rafine olmaya başladı. Scott, Microsoft'un silikona yatırım yaptığını, ancak Nvidia'nın çiplerinin son birkaç yıldır mevcut en iyi seçenek olduğunu söyledi. Nvidia’nın yapay zeka çözümleri daha fazla ilgi çekiyor zira hem üretim kapasitesi hem de performans olarak rakiplerinden oldukça önde bulunuyorlar. Bununla birlikte Scott, AMD'nin yakında bazı ilgi çekici yapay zeka çözümleri sunacağını da söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.