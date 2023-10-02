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    Microsoft: Yapay zeka için en iyi seçenek Nvidia

    Nvidia, yapay zekanın öncülerinden oldu. Microsoft bile Nvidia GPU’larının yapay zeka için en iyi seçenek olduğunu söylüyor ancak AMD’nin de ilgi çekçi teklifler sunduğunu aktarıyor.
    Microsoft: Yapay zeka için en iyi seçenek Nvidia Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un CTO'su, Nvidia GPU'larının yapay zeka için en iyi seçenek olmaya devam etmesine rağmen, AMD'nin de cazip seçenekler sunduğunu aktardı. Ek olarak genel olarak yapay zeka donanımlarında arzın da giderek daha iyi hale geldiğinin altı çizildi. Öte yandan görünüşe göre Nvidia, bir süre daha yapay zekanın kaymağını yemeye devam edecek.

    Nvidia, yapay zeka alanında parlayan yıldız

    Nvidia’nın yapay zeka çiplerinin -özellikle de H100- bu yıl üretken yapay zeka gelişmelerinin hızlı büyümesi nedeniyle muazzam bir talep artışına tanık olduğu bilinen bir gerçek. Yeşilli takımın doğru zamanda doğru ürüne sahip olması neredeyse anında milyonlarca sipariş almasıyla sonuçlandı. Bu, Nvidia için çok karlı olsa da aynı zamanda "dengesiz" bir tedarik zinciriyle sonuçlandı ve altı aya kadar ulaşan sipariş birikimlerine neden oldu. Yapay zeka GPU'ları sektörün olmazsa olmazı olarak kategorize edilmeye başlandı ve bu da onları elde etmeyi başlı başına bir mesele haline getirdi.

    Microsoft CTO'su Kevin Scott’e göre artık Nvidia çipleri daha hazır hale gelmeye başladı ve tedarik zinciri de giderek daha rafine olmaya başladı. Scott, Microsoft'un silikona yatırım yaptığını, ancak Nvidia'nın çiplerinin son birkaç yıldır mevcut en iyi seçenek olduğunu söyledi. Nvidia’nın yapay zeka çözümleri daha fazla ilgi çekiyor zira hem üretim kapasitesi hem de performans olarak rakiplerinden oldukça önde bulunuyorlar. Bununla birlikte Scott, AMD'nin yakında bazı ilgi çekici yapay zeka çözümleri sunacağını da söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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