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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı

    Teknoloji devi Microsoft satışa sunduğu Surface Duo'nun ardından, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'den yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı
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    Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO), Microsoft'a menteşeli bir cihaz için bir patent verdi. Katlanabilir gövdeli yeni bir mobil cihazdan bahsediyoruz.

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    Dokümantasyon, geniş esnek ekrana sahip kitap form faktöründeki bir akıllı telefonu gösteriyor. Bu panel, günlük kullanım sırasında hasar görmemesi için içe doğru katlanacak şekilde tasarlanmış.

    Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı
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    Tablet bilgisayar olarak kullanılabilir

    Patent resimleri, kamera ve çeşitli sensörlerin ekranın üzerinde yer alacağını gösteriyor. Kasanın altında bir USB Type-C bağlantı noktası mevcut ve yan kısımlardan birinde fiziksel kontrol düğmeleri yerleştrilmiş.

    Microsoft yeni bir katlanabilir cihaz patenti aldı
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    Tüm bunlara ek olarak patentte, cihazın esnek ekranının, organik ışık yayan diyot (OLED) teknolojisi kullanılarak üretileceği ifade ediliyor. Ayrıca cihazın köprü yapısına sahip bir bağlantı kısmının olacağını görüyoruz. Microsoft'un bu katlanabilir cihazı, geleneksel akıllı telefon ve küçük bir tablet bilgisayar olarak kullanılmaya yönelik tasarladığı düşünülüyor ancak hayata geçirilip geçirilmeyeceği ise şu aşamada belli değil.



    https://www.uspto.gov/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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