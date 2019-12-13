Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X!

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The Game Awards etkinliği kapsamında bir sunum yapan Microsoft, Project Scarlett olarak bilinen yeni nesil Xbox konsolun ismini sonunda açıkladı. 2020 yılında piyasaya sürülecek konsolun resmi adı “Xbox Series X” oldu.

Kule tipi masaüstü kasalarına benzer bir tasarımla gelecek konsol, Xbox yöneticisi Phil Spencer’a göre Xbox One X’in dört katı işlem kapasitesini mümkün olan en etkin ve sessiz biçimde sunacak. Cihazın tepesine konumlandırılan tek bir fanın görev yapacağı konsol, bu fan yardımıyla sıcak havayı Xbox’un üzerindeki deliklerden tahliye edecek.

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Gamespot’un tasarımla ilgili paylaştığı bilgilerde; konsolun eninin bir Xbox One kontrolcüsü kadar olduğu, boyunun ise yaklaşık 3 gamapad yüksekliğinde olduğu belirtilmiş. Blu-Ray disk sürücüsüne de sahip cihazda Xbox logosu ise güç butonu olarak görev yapıyor.

Senua's Saga: Hellblade II de duyuruldu

Konsolla birlikte yeni kablosuz kontrolcü de tanıtıldı. Microsoft’a göre yeniden tasarlanan gamepad artık ele daha rahat oturuyor. DualShock 4 kontrolcülerde gördüğümüz “paylaş” butonuna da sahip yeni kontrolcü, aynı zamanda Xbox Elite Series 2 kontrolcüde kullanılan D-pad’in güncellenmiş bir sürümünü kullanıyor. Gamepadin Windows 10 ve Xbox One ile de uyumlu çalışacağı ifade ediliyor.

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Bunun dışında herhangi bir donanım ve fiyat bilgisinin bilgisinin paylaşılmadığı konsolla ilgili bir de oyun duyurusu geldi. Ninja Theory’nin oldukça beğenilen oyunu Hellblade: Senua's Sacrifice’ın devamı “Senua's Saga: Hellblade II” de Xbox Series X üzerinde çalışırken gösterildi. Oyun içi motordan alınan görüntülerle oluşturulan videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

Xbox Series X ile yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

https://www.engadget.com/2019/12/12/xbox-series-x-project-scarlett-the-game-awards/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl