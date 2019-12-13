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    Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X!

    The Game Awards etkinliği kapsamında bir sunum yapan Microsoft, sonunda yeni nesil Xbox konsolunun ismini açıkladı. Project Scarlett olarak bilinen konsolun resmi adı artık Xbox Series X.
    20 sa. (Son Güncelleme: 19 sa.)
    4,6b
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    67
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X!
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    The Game Awards etkinliği kapsamında bir sunum yapan Microsoft, Project Scarlett olarak bilinen yeni nesil Xbox konsolun ismini sonunda açıkladı. 2020 yılında piyasaya sürülecek konsolun resmi adı “Xbox Series X” oldu.

    Kule tipi masaüstü kasalarına benzer bir tasarımla gelecek konsol, Xbox yöneticisi Phil Spencer’a göre Xbox One X’in dört katı işlem kapasitesini mümkün olan en etkin ve sessiz biçimde sunacak. Cihazın tepesine konumlandırılan tek bir fanın görev yapacağı konsol, bu fan yardımıyla sıcak havayı Xbox’un üzerindeki deliklerden tahliye edecek.

    Ayrıca Bkz. "PUBG Mobile toplamda 1.5 milyar dolar gelir elde etti"

    Gamespot’un tasarımla ilgili paylaştığı bilgilerde; konsolun eninin bir Xbox One kontrolcüsü kadar olduğu, boyunun ise yaklaşık 3 gamapad yüksekliğinde olduğu belirtilmiş. Blu-Ray disk sürücüsüne de sahip cihazda Xbox logosu ise güç butonu olarak görev yapıyor.

    Senua's Saga: Hellblade II de duyuruldu

    Konsolla birlikte yeni kablosuz kontrolcü de tanıtıldı. Microsoft’a göre yeniden tasarlanan gamepad artık ele daha rahat oturuyor. DualShock 4 kontrolcülerde gördüğümüz “paylaş” butonuna da sahip yeni kontrolcü, aynı zamanda Xbox Elite Series 2 kontrolcüde kullanılan D-pad’in güncellenmiş bir sürümünü kullanıyor. Gamepadin Windows 10 ve Xbox One ile de uyumlu çalışacağı ifade ediliyor.

    Microsoft, yeni nesil Xbox konsolunu tanıttı: Karşınızda Xbox Series X!
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    Bunun dışında herhangi bir donanım ve fiyat bilgisinin bilgisinin paylaşılmadığı konsolla ilgili bir de oyun duyurusu geldi. Ninja Theory’nin oldukça beğenilen oyunu Hellblade: Senua's Sacrifice’ın devamı “Senua's Saga: Hellblade II” de Xbox Series X üzerinde çalışırken gösterildi. Oyun içi motordan alınan görüntülerle oluşturulan videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

    Xbox Series X ile yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



    https://www.engadget.com/2019/12/12/xbox-series-x-project-scarlett-the-game-awards/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz
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    Kuantum34 20 sa. en beğenilen
    Şekli hoş olmuş. Keşke içinde windows 10 olsada bilgisayar olarakta kullanılabilse.
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    sendomi 17 sa.
    microsoft yapabileceği en iyi tasarımı yapmış bence,cihaz sessiz ve ısınmayan bir cihaz olacak tasarımdan belli
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    canavan06 19 sa.
    Oyunların 300 liradan başladığı ülkemizde Xbox gamepass muazzam olay, ben yeni konsolu almayı düşünüyorum.
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    detanaoq 2 sa.
    xbox sex... kısaca bu... kutu derler kutu yaparlar... tasarım mı bu şimdi?
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    1ses1 4 sa.
    Serin ve sesiz çalışsın yeter. Bakalım xbox "one s" ve "one x" gibi gelişmiş modeller çıkartacaklarmı zamanla.
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    Katalikitci 10 sa.
    Format güzel ama üst kısmını sevmedim. Bu hali toz açısından dezavantaj oluşturur sanki.
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    labtek38 10 sa.
    İsim konusunu ne kadar karıştırdı bunlar

    X box one

    X box one x

    Bunu iks baks iks diye mi okuyacağız 😅. Kafalar karışık
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    Philipp_Plein 9 sa. labtek38
    Seri X diye okuyacaksın.
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    kruezberq 10 sa.
    Kasa gayet hoş olmuş
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    Schtroumpf Grognon 12 sa.
    bir sey soracagim, kasaya klavye ve fare baglayarak oyunlari bilgisayardaki halleri gibi birebir oynayabiliyor muyuz?

    yani atiyorum gta 5 icin xbox'a klavye ve fare taksak, sadece oyun oynarken kullanim olarak fark gorur muyuz? grafik farkliliklari olabilir onu takmiyorum. muhim olan xbox'u boyle kullanirken pc arayip aramayacagim.
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    gyulanemeth 12 sa. Schtroumpf Grognon
    Hayır. Oyunun klavye fareyi desteklemesi gerekiyor. GTAV desteklemiyor bildiğim kadarıyla.
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    pgrep 12 sa. yeni yorumcu Schtroumpf Grognon
    ben 360 kullanıyordum eskiden bu 360 ilaçlıydı baya oyun oynadım sonra ilacı daha da geliştirip jtag işlerine girdim o zaman rgh diye birşey vardı yapan eleman amatörmüş herhalde iyi ayar çekememiş aletin açılması 3 dk sürüyordu hem de konsola artık yavaştan destek kesilmeye başladı sattım gitti toplamda 4 sene takıldım jasper 360 ile ve hiç bozulmadı sadece bir keresinde dvd rom un içini açıp iğne değdirerek probelamak isterken ben uçurmuştum sürücüyü değiştirip devam etmiştim beni oyuna doyurmuş makinedir klavye fare aramadım alışırsın ben genellikle lcd monitörde kullanıyordum son zamanlarda 42 lcd ye almıştım ama monitör daha zevkli ya da alışkanlık öyle ve genelde fps oynuyordum

    online da zaten herkes gamepad kullandığı için şartlar eşit ama sen de gamepad karşıdakinde klavye mouse olsa o zaman problem olur
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    Kuantum34 12 sa.
    Xbox series s de sanırım düşük versiyonu olacak
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    loradona 13 sa. pgrep
    Var ama homebrew tarzı bir ilaçlama gerekiyor. Metroid castlevania tarzı oyunların çoğunu oynayıp bitimişimdir gelmiyor böyle güzel oyunlar artık..
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    pgrep 12 sa. yeni yorumcu loradona
    benim cihaz o şekil ilaçlı
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    DH Misafiri 14 sa.
    Bunla ne güzel BF oynanacak bir hayal edin Harika :)
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    FreeRun 14 sa.
    ismi ne olacak acaba diye merak ederken oldukça saçma bir isimlendirme yapmışlar şaşırmadım aslında xbox two olamazdı
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