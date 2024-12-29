Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü hazırlıyor: İşte beklenen tarih

Microsoft'un yeni Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı
Kaçıranlar için FTC ile Microsoft arasındaki mücadele bitmiş olsa da, bu süreçte "Sebile" kod adlı yeni yeni Xbox kontrolcüsü ortaya çıkmış ve cihazın iptal edilen orta nesil Xbox konsollarına ait olduğu bilgisi paylaşılmıştı. İyi haber şu ki, Ağustos 2023’te dosyalanan ve kısa süre önce yayımlanan bir patent, projenin halen geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.
Sebile'nin bir diğer ilginç yönü ise tıpkı Stadia gibi Wi-Fi üzerinden doğrudan bulut oyunlarına bağlanacak olması. Ancak bunun detayları paylaşılmadı. Diğer tarafta yeni cihazın Bluetooth 5.2, değiştirilebilir bileşenler ve şarj edilebilir ve değiştirilebilir pile sahip olacağını söyleyelim.
Yeni Xbox konsolu ile geliyor
İçeriden gelen bilgilere göre, yeni kontrolcünün Microsoft’un bir sonraki nesil Xbox konsoluyla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Microsoft, doğrudan bir sonraki nesle odaklanmış olacak. Sızıntılara göre bir sonraki Xbox konsolunun PlayStation 6’dan daha erken, hatta 2026 gibi bir tarihte piyasaya çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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