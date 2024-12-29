Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü hazırlıyor: İşte beklenen tarih

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Tam Boyutta Gör Microsoft'un 2023 yılından bu yana yeni bir Xbox kontrolcüsü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu cihaz, ilk olarak FTC ile Microsoft arasındaki yasal süreçte sızdırılmış ve aradan geçen zaman içerisinde akıbetine dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün ise iddialara konu olan kontrolcü hakkında bazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı. Yeni bir patent dosyası, projenin hala aktif olarak geliştirildiğini gösteriyor.

Microsoft'un yeni Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı

Kaçıranlar için FTC ile Microsoft arasındaki mücadele bitmiş olsa da, bu süreçte "Sebile" kod adlı yeni yeni Xbox kontrolcüsü ortaya çıkmış ve cihazın iptal edilen orta nesil Xbox konsollarına ait olduğu bilgisi paylaşılmıştı. İyi haber şu ki, Ağustos 2023’te dosyalanan ve kısa süre önce yayımlanan bir patent, projenin halen geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

Tam Boyutta Gör Patent dosyasına göre Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü için DualSense benzeri bir dokunsal geri bildirim özelliği üzerinde çalışıyor. Patent dosyasında yer alan bilgiler ise şu şekilde: Bu cihaz, bir gövde (housing), bir bağlayıcı (connector) ve bir titreşim motoru (haptic motor) içermektedir. Bağlayıcı, gövdeye bağlanmış bir montaj ucu (mount end) ve bu uçtan uzakta bulunan bir uç (distal end) içerir. Titreşim motoru, bağlayıcının distal ucuna monte edilmiştir. Titreşim motoru aktive edildiğinde, motor gövdeye göre hareket ederek titreşim geri bildirimi oluşturur.

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Sebile'nin bir diğer ilginç yönü ise tıpkı Stadia gibi Wi-Fi üzerinden doğrudan bulut oyunlarına bağlanacak olması. Ancak bunun detayları paylaşılmadı. Diğer tarafta yeni cihazın Bluetooth 5.2, değiştirilebilir bileşenler ve şarj edilebilir ve değiştirilebilir pile sahip olacağını söyleyelim.

Yeni Xbox konsolu ile geliyor

İçeriden gelen bilgilere göre, yeni kontrolcünün Microsoft’un bir sonraki nesil Xbox konsoluyla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Microsoft, doğrudan bir sonraki nesle odaklanmış olacak. Sızıntılara göre bir sonraki Xbox konsolunun PlayStation 6’dan daha erken, hatta 2026 gibi bir tarihte piyasaya çıkacak.

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