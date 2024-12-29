Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü hazırlıyor: İşte beklenen tarih

    Microsoft'un bir sonraki oyun konsolu için planladığı Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı. Resmi duyuru öncesinde sızdırılan bilgilere göre kontrolcünün adı "Sebile" olarak karşımıza çıkıyor.
    Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü hazırlıyor: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un 2023 yılından bu yana yeni bir Xbox kontrolcüsü üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu cihaz, ilk olarak FTC ile Microsoft arasındaki yasal süreçte sızdırılmış ve aradan geçen zaman içerisinde akıbetine dair resmi bir açıklama yapılmamıştı. Bugün ise iddialara konu olan kontrolcü hakkında bazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı. Yeni bir patent dosyası, projenin hala aktif olarak geliştirildiğini gösteriyor.

    Microsoft'un yeni Xbox kontrolcüsü ortaya çıktı

    Kaçıranlar için FTC ile Microsoft arasındaki mücadele bitmiş olsa da, bu süreçte "Sebile" kod adlı yeni yeni Xbox kontrolcüsü ortaya çıkmış ve cihazın iptal edilen orta nesil Xbox konsollarına ait olduğu bilgisi paylaşılmıştı. İyi haber şu ki, Ağustos 2023’te dosyalanan ve kısa süre önce yayımlanan bir patent, projenin halen geliştirme aşamasında olduğunu gösteriyor.

    Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü hazırlıyor: İşte beklenen tarih Tam Boyutta Gör
    Patent dosyasına göre Microsoft, yeni Xbox kontrolcüsü için DualSense benzeri bir dokunsal geri bildirim özelliği üzerinde çalışıyor. Patent dosyasında yer alan bilgiler ise şu şekilde: Bu cihaz, bir gövde (housing), bir bağlayıcı (connector) ve bir titreşim motoru (haptic motor) içermektedir. Bağlayıcı, gövdeye bağlanmış bir montaj ucu (mount end) ve bu uçtan uzakta bulunan bir uç (distal end) içerir. Titreşim motoru, bağlayıcının distal ucuna monte edilmiştir. Titreşim motoru aktive edildiğinde, motor gövdeye göre hareket ederek titreşim geri bildirimi oluşturur.

    Sebile'nin bir diğer ilginç yönü ise tıpkı Stadia gibi Wi-Fi üzerinden doğrudan bulut oyunlarına bağlanacak olması. Ancak bunun detayları paylaşılmadı. Diğer tarafta yeni cihazın Bluetooth 5.2, değiştirilebilir bileşenler ve şarj edilebilir ve değiştirilebilir pile sahip olacağını söyleyelim.

    Yeni Xbox konsolu ile geliyor

    İçeriden gelen bilgilere göre, yeni kontrolcünün Microsoft’un bir sonraki nesil Xbox konsoluyla birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Dolayısıyla Microsoft, doğrudan bir sonraki nesle odaklanmış olacak. Sızıntılara göre bir sonraki Xbox konsolunun PlayStation 6’dan daha erken, hatta 2026 gibi bir tarihte piyasaya çıkacak. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'in 6. nesil savaş uçağı ilk kez uçarken görüldü

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    60 gün devamsizlik hakkı nasıl alınır field tested ne demek suzuki alto 0.8 kombiden tak tak ses gelmesi tarihi geçmiş kola içilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 14T Pro
    Xiaomi 14T Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook B1
    Asus ExpertBook B1
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız