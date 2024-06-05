Microsoft, artık yerel hesapla Windows 11 kurulumuna izin vermiyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft, kullanıcıların Windows 11’i yerel hesapla kullanmalarına gerçekten istemiyor gibi görünüyor. Çünkü şirket, kullanıcıların Microsoft hesabına giriş yapmadan kurulumu tamamlamalarını sağlayan boşluğu kapatmış durumda.

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Microsoft, şimdiye kadar Windows 11 kurulumu sırasında kulanıcıdan Microsoft hesabıyla oturum açmasını istiyordu. Herhangi bir kullanılmayan e-posta ve rastgele bir şifreyle bu ekranı atlamak mümkündü. Windows 11, artık buna izin vermeyecek; geçersiz bir e-posta adresiyle giriş yapıldığını anlayarak bir uyarı mesajı gösterecek ve oturum açma sayfasına yönlendirecek.

Microsoft hesabına giriş yapmadan Windows 11’i yüklemek isteyenler için hâlâ bir yöntem mevcut. Adımlar şöyle:

Windows 11 kurulumu sırasında “Ülke seçin” ekranında Shift + F10 tuşlarına basın. “OOBE/BYPASSNRO” komutunu girin. Bilgisayar yeniden başlatılacak ve aynı ekrana döneceksiniz. Shift + F10 tuşlarına tekrar basın. “ipconfig /release” komutunu girin. Komut istemini kapatarak kuruluma devam edin. “İnternetim yok” seçeneğine tıklayın. “Sınırlı kurulumla devam et”e tıklayın. Yerel hesabınız için ad ve parolayı girin. Kuruluma normal şekilde devam edin.

Tabii ki, Microsoft bu boşluğu da bir süre sonra kapatacaktır.

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Microsoft, yerel hesapla Windows 11 kurulumunu engelledi