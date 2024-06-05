Microsoft, artık yerel hesapla Windows 11 kurulumuna izin vermiyor

Microsoft, şimdiye kadar Windows 11 kurulumu sırasında kulanıcıdan Microsoft hesabıyla oturum açmasını istiyordu. Herhangi bir kullanılmayan e-posta ve rastgele bir şifreyle bu ekranı atlamak mümkündü. Windows 11, artık buna izin vermeyecek; geçersiz bir e-posta adresiyle giriş yapıldığını anlayarak bir uyarı mesajı gösterecek ve oturum açma sayfasına yönlendirecek.
Microsoft hesabına giriş yapmadan Windows 11’i yüklemek isteyenler için hâlâ bir yöntem mevcut. Adımlar şöyle:
- Windows 11 kurulumu sırasında “Ülke seçin” ekranında Shift + F10 tuşlarına basın.
- “OOBE/BYPASSNRO” komutunu girin.
- Bilgisayar yeniden başlatılacak ve aynı ekrana döneceksiniz.
- Shift + F10 tuşlarına tekrar basın.
- “ipconfig /release” komutunu girin.
- Komut istemini kapatarak kuruluma devam edin.
- “İnternetim yok” seçeneğine tıklayın.
- “Sınırlı kurulumla devam et”e tıklayın.
- Yerel hesabınız için ad ve parolayı girin.
- Kuruluma normal şekilde devam edin.
Tabii ki, Microsoft bu boşluğu da bir süre sonra kapatacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.