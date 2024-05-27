Tam Boyutta Gör Windows 11 24H2 sürümü, Microsoft’un Recall olarak adlandırdığı yapay zeka destekli arama işlevi sunuyor. Yalnız bu özellik özel bir donanım gerektiriyor. En azından 20 Mayıs’ta gerçekleşen etkinlikte Copilot+ PC’lerle çalışabilecek bir özellik olduğu söylenmişti. Ancak, meraklı bir kullanıcı mevcut düşük donanımlı bilgisayarda da çalıştırmayı başardı.

Microsoft Recall tanıtıldı! Windows'un geleceği şekilleniyor 5 gün önce eklendi

Windows 11 Recall özelliği özel bir donanım gerektirmiyor

Albacore adlı bir kullanıcı, Recall’u Snapdragon 7cx işlemcili ve 4GB RAM’li bir PC’de çalıştırmayı başardıklarını duyurdu. 7cx bir ARM yongası olmasına rağmen (yerleşik NPU bulunmuyor) ve yalnızca 3.4GB kullanılabilir belleğe rağmen AI özelliğini çalıştırabildi. Microsoft’a göre minimum 16GB RAM’li bir PC’ye sahip olunması gerekiyor. Bu arada özelliğin gayet stabil çalıştığı belirtildi.

Öte yandan Recall, ilginç ama endişe verici bir özellik olarak görülüyor. Microsoft, tüm işlemlerin cihaz üzerinde gerçekleştiğini ve bilgisayardan hiçbir veri çıkmadığını açıkça belirtiyor olsa da, birçok kullanıcı, Windows 11’in birkaç dakikada bir ekrandaki her şeyin ekran görüntüsünü almasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Ayrıca varsayılan olarak açık geliyor.

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Windows 11'in yeni yapay zeka özelliği eski PC'de çalıştırıldı