Windows 11'in yeni yapay zeka özelliği eski PC'de çalıştırıldı

Windows 11 Recall özelliği özel bir donanım gerektirmiyor
Albacore adlı bir kullanıcı, Recall’u Snapdragon 7cx işlemcili ve 4GB RAM’li bir PC’de çalıştırmayı başardıklarını duyurdu. 7cx bir ARM yongası olmasına rağmen (yerleşik NPU bulunmuyor) ve yalnızca 3.4GB kullanılabilir belleğe rağmen AI özelliğini çalıştırabildi. Microsoft’a göre minimum 16GB RAM’li bir PC’ye sahip olunması gerekiyor. Bu arada özelliğin gayet stabil çalıştığı belirtildi.
Öte yandan Recall, ilginç ama endişe verici bir özellik olarak görülüyor. Microsoft, tüm işlemlerin cihaz üzerinde gerçekleştiğini ve bilgisayardan hiçbir veri çıkmadığını açıkça belirtiyor olsa da, birçok kullanıcı, Windows 11’in birkaç dakikada bir ekrandaki her şeyin ekran görüntüsünü almasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Ayrıca varsayılan olarak açık geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.