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    Anlık Bildirim

    Windows 11'in yeni yapay zeka özelliği eski PC'de çalıştırıldı

    Microsoft, yakın zamanda Copilot Plus PC'ler için Recall aracını tanıtmıştı. Bu yapay zeka özelliğinin yeni donanım gerektirmediği, eski bilgisayarlarda da çalıştırılabileceği ortaya çıktı.
    windows 11 recall özelliği eski pcde Tam Boyutta Gör
    Windows 11 24H2 sürümü, Microsoft’un Recall olarak adlandırdığı yapay zeka destekli arama işlevi sunuyor. Yalnız bu özellik özel bir donanım gerektiriyor. En azından 20 Mayıs’ta gerçekleşen etkinlikte Copilot+ PC’lerle çalışabilecek bir özellik olduğu söylenmişti. Ancak, meraklı bir kullanıcı mevcut düşük donanımlı bilgisayarda da çalıştırmayı başardı.

    Windows 11 Recall özelliği özel bir donanım gerektirmiyor

    Albacore adlı bir kullanıcı, Recall’u Snapdragon 7cx işlemcili ve 4GB RAM’li bir PC’de çalıştırmayı başardıklarını duyurdu. 7cx bir ARM yongası olmasına rağmen (yerleşik NPU bulunmuyor) ve yalnızca 3.4GB kullanılabilir belleğe rağmen AI özelliğini çalıştırabildi. Microsoft’a göre minimum 16GB RAM’li bir PC’ye sahip olunması gerekiyor. Bu arada özelliğin gayet stabil çalıştığı belirtildi.

    Öte yandan Recall, ilginç ama endişe verici bir özellik olarak görülüyor. Microsoft, tüm işlemlerin cihaz üzerinde gerçekleştiğini ve bilgisayardan hiçbir veri çıkmadığını açıkça belirtiyor olsa da, birçok kullanıcı, Windows 11’in birkaç dakikada bir ekrandaki her şeyin ekran görüntüsünü almasından duyduğu endişeyi dile getiriyor. Ayrıca varsayılan olarak açık geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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