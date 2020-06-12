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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MİLGEM'in beşinci gemisi TCG İstanbul, 2023'te teslim edilecek

    MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen İ sınıfı fırkateyn TCG İstanbul'un ana yürütücülüğünü STM üstleniyor. En az yüzde 75 oranında yerliliğe sahip olacak gemi 2023'te tamamlanacak..
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    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    MİLGEM'in beşinci gemisi TCG İstanbul, 2023'te teslim edilecek
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    Türkiye’nin denizlerdeki yerli gücünü artırmak için yürürlüğe alınan MİLGEM Projesinde Ada sınıfı korvet türündeki ilk 4 gemi teslim edildi. Projenin 5. gemisi olan İ sınıfı fırkateynin geliştirilme aşaması devam ediyor. Gemi 2023’ün Eylül ayında teslim edilecek.

    Ada sınıfı ilk dört gemi TCG HEYBELİADA, TCG BÜYÜKADA, TCG BURGAZADA ve TCG KINALIADA olarak adlandırıldı. İ sınıfı fırkateynin ismi ise TCG İstanbul olacak. Ada sınıfı korvetlere kıyasla daha gelişmiş savunma kabiliyeti daha uzun, etkin silahlar ve yüksek seyir siası özellikleriyle öne çıkıyor. Yaklaşık 10 metre daha uzun.

    İ sınıfı fırkateynlerin ana yükleniciliğini STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ üstleniyor. STM geminin inşa ve donatımına ilişkin her türlü dizayn, mühendislik ve sistem-malzeme tedarik faaliyetlerini yürütüyor. STM, bu fırkateyne ek olarak Test ve Eğitim Gemisi Projesi (TCG UFUK A-591), Yeni Tip Denizaltı Projesi, Preveze Sınıfı Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyon Projesi, Pakistan ile Denizde İkmal Tankeri Projesi ve Agosta 90B Denizaltı Yarı Ömür Modernizasyon Projesi yürütüyor.

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    MİLGEM'in beşinci gemisi TCG İstanbul, 2023'te teslim edilecek
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    Geçen yıl Nisan ayında imzalan TCG İstanbul gemisinin tedarik sözleşmesi kapsamında STM ana yüklenicisi ASELSAN ve HAVELSAN ana iş ortağı olarak yer alıyor. Gemide kullanılacak parçalar için büyük çoğunluğu orta ölçek ve KOBİ olmak üzere 80 civarında alt yüklenici firma üretim yapıyor. Toplamda sözleşmeli ve sipariş emriyle çalışılan firma sayısı ise 220'yi buluyor. Alt yüklenici firmaların üçte ikisi yerli firmalardan oluşuyor.

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    MİLGEM’in ilk 4 gemisi olan ada sınıfı korvetlerde ana tahrik sistemi dışında yaklaşık yüzde 72 yerlilik oranı yakalandı. İ sınıfı fırkateynlerde ise yerlilik oranın en az yüzde 75 olması hedefleniyor.

    Yerli tedarikçiler hangi parçaları üretecek?

    Yerli tedarikçiler, geminin silah elektronik sistemleri ile gemi elektrik sistemi, yardımcı makine sistemleri (dizel jeneratör setleri, entegre platform kontrol ve izleme sistemi, KBRN üniteleri ile tespit ve teşhis sistemi, tulumbalar, valflar, elektrik güç sistemleri, kablolar, tablo ve panolar, hava kompresörleri, yangın söndürme sistemleri ve benzeri), gemide yaşam için gerekli ekipmanları (ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemi, tatlı su üretim sistemi, yaşam mahalleri mobilya donatımları, servis mahalleri, sıcak su sistemi ve benzeri), gemicilik donanımları (dümen takımı, vasıta mataforası, ırgatlar, kaportalar, hangar kapısı, torpido kovan mahalleri, sancak iskelesi ve benzeri) gibi platform sistemlerinin tedariklerini sağlıyor.

    İ sınıfı fırkateyn projesinde sıradaki gemilerin isimleri sırayla TCG İzmir, TCG İzmit ve TCG İçel olacak. İlk gemi TCG İstanbul’un Ocak 2021'de denize indirilerek havuz testlerine, Mayıs 2022’de liman kabul testlerine ve Ocak 2023 seyir kabul testlerine başlanması planlanıyor. Geminin Eylül 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi hedefleniyor.



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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 6 dk. Return Of The Warlord
    bu olaylar sizin alanınıza girmiyor,sen gidip çeşme takma merasimde bulunup alkışlasana ne işin var burada.:)))
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    noobszle 1 sa. 9600_G_T
    sen yaptıysan tamam motoru
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 sa. 9600_G_T
    vatandaş motor oldu artık, takmaya gerek duymuyorlar.
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    koyunsayar 7 dk. 9600_G_T
    Motor olarak memlekette her şeye hayır diyen ekipten 20 ser kisi yerleştirilecek kürek çekecekler
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    amacsızpanda 1 sa.
    Şu projeler bugün katar , somali , sudan ve libya gibi yerlerde olmamızı sağlıyor. Egede akdenizde sesimizin gür çıkmasını sağlıyor. Çok şükür.



    Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok büyük işler bunlar.



    Darısı Tfx ve diğer projelere inş. Zaten 3 şey kaldı.



    Tfx

    Yuksek irtifa hava savunma

    Ve uzun menzilli balistik füze



    Bunlar da inş 10 15 seneye hazır. Yeterki destek verelim
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    TheStarBox (uğurcan ) 1 sa. amacsızpanda
    Diyanet i kapatsak jet de olur hava savunma sistemi de. Hatta uzaya da üs kurabiliriz.
    Ülkenin bütün potansiyelini sömüren tek adres gerçekten.
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