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    Milli denizaltı STM500'ün bu sene test üretimi yapılacak

    STM tarafından geliştirilen milli denizaltı STM500, bu yılki çalışmalarla görünür hale gelecek. 2023 yılında STM500'ün tasarım çalışmalarının tamamlanması ve test üretimlerinin yapılması planlanıyor.
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    Milli denizaltı STM500'ün 2023'te test üretimi yapılacak Tam Boyutta Gör
    STM (Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ) tarafından geliştirilen milli denizaltı projesi STM500 hakkında yeni açıklamalar yapıldı. Türkiye’de tasarlanan ve Türkiye’de üretilen STM500 ile Türkiye, kendi denizaltısını tasarlayıp üreten sayılı ülkeler arasına girecek.

    STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, STM500’ün tasarım çalışmalarının büyük ölçüde bittiğini ve 2023’te test üretimi yapılacağını açıkladı. STM500’ün bu yıl yürütülecek çalışmalarla daha görünür hale geleceğini vurgulayan Güleryüz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Tasarımı büyük ölçüde bitti. Detay tasarımı imalat aşamasında bile devam edecek. Bir taraftan mukavim tekne denilen denizaltının dış kısmının test üretimine başladık. Burada amacımız bir taraftan şu; Türkiye'de özel sektör tarafından mukavim tekne üretiminin yapılabileceğini göstermek. Özel bir yerde bu faaliyetleri yürütüyoruz. 2023 yılında STM500'ün test üretimini devam ettireceğiz. Farklı müşterilerden, özellikle yurt dışından STM500'e çok yoğun ilgi var. Onlarla beraber bir proje modeli oluşturma gibi hususlar da konuşuluyor ama biz STM olarak beklemeden kendi öz kaynaklarımızla da olsa yapabileceğimiz kadar STM500'ü ete kemiğe büründürme ve mümkün olan en kısa sürede yüzdürme motivasyonundayız. 2023, özellikle STM500 özellikle son derece yoğun geçecek.”

    STM500 özellikleri neler? 

    STM500, sığ sular için geliştirilmiş dizel-elektrik atak sınıfı denizaltısı olarak görev yapacak. 18 kişilik mürettebata ek olarak 6 kişilik Özel Kuvvetler ekibi ile 30 gün boyunca 250 metreden derinlerde görev icra edebilecek. 4 adet atışa hazır torpido kovanı ile toplamda 8 adet ağır torpido ve güdümlü füze atış gücüne sahip olacak. Denizaltı harbi, özel harekat, istihbarat, gözetleme ve keşif, mayın harbi, sığ su operasyonları ve insansız sualtı/hava araçları operasyonlarında kullanılacak. 42 metre uzunluğa, 4,2 metre su hattı boyuna, 18 knotun üzerinde azami hıza, 4000 nm seyir siasına ve dalmış vaziyette 540 tonluk deplasman değerine sahip olacak.

    Milli denizaltı STM500'ün 2023'te test üretimi yapılacak Tam Boyutta Gör

    Alpagu İHA kısa süre içinde envantere girecek

    STM tarafından yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgi veren Güleryüz, kamikaze İHA sınıfındaki Alpagu İHA’nın çok kısa süre içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine gireceğini ifade etti. Ayrıca Alpagu’nun Roketsan iş birliği ile geliştirilen Akıllı Dolanan Mühimmat Sistemi versiyonu olan Alpagut'un ilk etapta İHA’lardan bırakılan versiyonunu ardından kara ve deniz platformlarından gönderilen versiyonunu üretmeyi amaçladıklarını söyledi.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 3 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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